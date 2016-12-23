Дана Вайт: Конор МакГрегор – лучший p4p боец планеты

Горячие новости

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Ронда Роузи: Мой бой против Бет Коррейа
24:12:2016 10:42 argen2m
Экс-чемпионка UFC вспоминает события происходящие вокруг последнего выигранного боя.

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Аманда Нуньес: UFC опекает Ронду Роузи
23:12:2016 10:42 grey_187



"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".

Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
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Рука Энтони Петтиса не сломана
23:12:2016 10:30 grey_187



Вопреки опасениям полулегковеса UFC Энтони Петтиса, он не сломал руку в бою с Максом Холлоуэем. Это значит, что ему не потребуется операция, и он сможет вернуться в дело уже в начале следующего года.

Напомним, "Шоутайм" решил завязать с изматывающими сгонками веса и вернуться в родной 155-фунтовый дивизион.
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Коди Гарбрандт: Рожденный в Огайо, ставший бойцом в Alpha Male
23:12:2016 03:04 argen2m
Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе о том, как всё начиналось.

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30 декабря Бибиано Фернандес станет свободным агентом
22:12:2016 11:34 argen2m



По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:

«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
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Сейдж Норткатт вернется в легкий вес
22:12:2016 11:17 argen2m



После неожиданного для многих проигрыша Микки Галлу на UFC on FOX 22, проспект решил придерживаться рамок легкой весовой категории, хоть с втискиванием себя в ее рамки у «Супера» всегда были сложности.

«Прошу прощения, выиграть не удалось… я вернусь в свой настоящий вес 155 фунтов! Спасибо за поддержу всем, кто приходил посмотреть», написал боец.
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Bellator: Хайлайт турниров 2016 года
22:12:2016 11:01 argen2m

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Доминик Круз - жажда скорости
21:12:2016 06:29 argen2m
Если бы "Доминатор" не занимался ММА и не стал бы чемпионом UFC, то, наверняка, посвятил бы свою жизнь автогонкам.

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UFC on FOX 22 показал лучший результат за 3 года
21:12:2016 04:49 argen2m



Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.

Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.

Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.

Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
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Следующим соперником Джона Джонса может стать Люк Рокхолд
21:12:2016 04:25 argen2m



После дебюта Джонса на турнире Submission Underground прошло чуть больше недели, а интернет уже пестрит информации разной степени достоверности о следующей схватке экс-чемпиона UFC, для которого грэпплинг становится альтернативой ММА в период дисквалификации.

Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Кейн Веласкес
21:12:2016 03:19 argen2m
Основные вехи в карьере бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе.

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Жозе Альдо объяснил, почему сорвался бой с Максом Холлоуэем
21:12:2016 11:54 grey_187



"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.

После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
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Виталий Мутко жжет напалмом
20:12:2016 06:13 grey_187



В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":

"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.

Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
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Джими Манува будет драться на UFC в Лондоне
20:12:2016 05:56 argen2m



5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
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М-1 Global подводит итоги 2016 года
20:12:2016 06:49 grey_187

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Бэкстейдж FNG 57: Федор Емельяненко секундирует Кириллу Сидельникову
20:12:2016 06:45 grey_187

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UFC 207 Кодекс воина: Ронда Роузи
20:12:2016 06:43 grey_187

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UFC 207: Ти Джей Диллашоу в Денвере
20:12:2016 06:42 grey_187

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Дэн Харди посмеялся на вызовом Микки Галла
19:12:2016 04:24 argen2m



После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:

"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
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Джо Роган считает, что бою Нуньес vs. Роузи уделяется чрезмерное внимание
19:12:2016 02:25 argen2m



"Я нахожу странным то, что многочисленные промо-ролики к UFC 207, сосредоточены исключительно на Ронде Роузи и Аманде Нуньес", пишет в Твиттере комментатор.

Напомним, помимо главного боя вечера, на турнире 31 декабря пройдет не менее интересный титульный поединок Доминик Круз vs. Коди Гарбрандт, а так же реванш Фабрисио Вердум vs. Кейн Веласкес.
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Дана Вайт: Конор МакГрегор – лучший p4p боец планеты

23.12.2016 23:48 grey_187

конор макгрегорПрезидент UFC о заслугах "Ноториуса", опасности эго и боях, которые меняют бойцов навсегда.

В течение последних лет президент UFC Дана Вайт называл "лучшими бойцами вне зависимости от весовой категории" то Андерсона Сильву, то Джорджа Сент-Пьера, то Джона Джонса, то Энтони Петтиса, то Ренана Барао и Деметриуса Джонсона. Пришло время назначить нового кумира – и им ожидаемо оказался Конор МакГрегор.

"Когда вы говорите о лучшем бойце вне зависимости от веса, в реальном понимании этого определения - как вы можете не поставить туда Конора МакГрегора? Этот парень был чемпионом в 145 фунтах, стал чемпионом в 155 фунтах, и побил парня в 170 фунтах. Это и есть "вне зависимости от веса" на самом деле".

МакГрегор сейчас в отпуске – он ждет, когда его подруга Ди Дэвлин родит ребенка, плюс надеется получить долю в UFC. Однако Вайт, при всей его любви к дерзкому ирландцу, рекомендует последнему не терять головы.

"Люди пытаются прыгнуть выше головы и сходят с ума. Эго – прекрасная штука, если мы говорим о бойцовском бизнесе. Оно должно быть в наличии. Нот эго разрушает все. Эго ломает лучших – вон Ганс'н'Роузес не могут собраться вместе уже 10 лет, чтоб записать альбом или съездить в тур – вот это и есть эго. Этот список бесконечен – туча бизнеса, дружеских отношений и рок-групп развалились из-за эго. Иногда это опасная штука. Надо быть осторожней, ибо граница слишком тонка".

Конор несколько раз преступал невидимую черту, отделяющую любовь его босса от гнева. Самый серьезный проступок – он не явился на пресс-конференцию UFC 200 и тем самым лишился места в юбилейном турнире.

Однако Дана, похоже, не держит зла… плюс он считает, что незаменимых не бывает.

"Конор и я в отличных отношениях. Пережили ли мы вместе много всякого? Конечно, потому что он этого стоит, и он не похож на других. Люди вечно спрашивают меня: "Что ты будешь делать, когда Чак Лиддел повесит перчатки на гвоздь? Андерсон Сильва уйдет? GSP завершит карьеру?" И этот список только растет… и 16 лет спустя ничего не изменилось. Все говорили в свое время: "Что станет с НБА, когда Майкл Джордан уйдет на пенсию?" Если вы – фанат боев, мы продолжим радовать вас отличными боями. Вот и все".

Один из главных вопросов последнего времени – с кем подерется Конор по возвращении? Многие считают, что руководство промоушена убережет своего главного шоумейкера от встречи с опасными бойцами и устроит ему третий бой с Нейом Диасом, на этот раз в легком весе.

Сам Дана не в восторге от этой идеи, в первую очередь потому, что видит этот бой слишком серьезным испытанием для"Ноториуса".

"Проблема с раббер-матчем в том, что Диас – полусредневес. Он крупный парень. Конор очень талантливый парень, он очень, очень хорош. Каждый раз, когда он выходит туда, он выглядит еще лучше. Но нам вообще не следовало проводить этот бой. Именно для этого и придуманы весовые категории.Они захотели это сделать – и мы сделали. Они захотели сделать это снова – и мы сделали снова. Теперь счет в серии 1-1".

"За свою карьеру ты можешь пройти ограниченное количество серьезных побоищ. Это слишком много у тебя забирает. Некоторые парни проходят через такие войны, и никогда уже не становятся прежними. Посмотрите на Мелдрика Тейлора, когда он подрался с Хулио Чавесом. После этого боя он никогда уже не был прежним. И у нас были такие бои. Я уверен, что Рори МакДональд изменился навсегда после встречи с Робби Лоулером. Этот бой разрушил его. Яне хочу делать такое с таким особенным парнем, как МакГрегор. Это просто неправильно".


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