Дана Вайт: Конор МакГрегор – лучший p4p боец планеты

"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".
Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:
"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
Президент UFC о заслугах "Ноториуса", опасности эго и боях, которые меняют бойцов навсегда.
В течение последних лет президент UFC Дана Вайт называл "лучшими бойцами вне зависимости от весовой категории" то Андерсона Сильву, то Джорджа Сент-Пьера, то Джона Джонса, то Энтони Петтиса, то Ренана Барао и Деметриуса Джонсона. Пришло время назначить нового кумира – и им ожидаемо оказался Конор МакГрегор.
"Когда вы говорите о лучшем бойце вне зависимости от веса, в реальном понимании этого определения - как вы можете не поставить туда Конора МакГрегора? Этот парень был чемпионом в 145 фунтах, стал чемпионом в 155 фунтах, и побил парня в 170 фунтах. Это и есть "вне зависимости от веса" на самом деле".
МакГрегор сейчас в отпуске – он ждет, когда его подруга Ди Дэвлин родит ребенка, плюс надеется получить долю в UFC. Однако Вайт, при всей его любви к дерзкому ирландцу, рекомендует последнему не терять головы.
"Люди пытаются прыгнуть выше головы и сходят с ума. Эго – прекрасная штука, если мы говорим о бойцовском бизнесе. Оно должно быть в наличии. Нот эго разрушает все. Эго ломает лучших – вон Ганс'н'Роузес не могут собраться вместе уже 10 лет, чтоб записать альбом или съездить в тур – вот это и есть эго. Этот список бесконечен – туча бизнеса, дружеских отношений и рок-групп развалились из-за эго. Иногда это опасная штука. Надо быть осторожней, ибо граница слишком тонка".
Конор несколько раз преступал невидимую черту, отделяющую любовь его босса от гнева. Самый серьезный проступок – он не явился на пресс-конференцию UFC 200 и тем самым лишился места в юбилейном турнире.
Однако Дана, похоже, не держит зла… плюс он считает, что незаменимых не бывает.
"Конор и я в отличных отношениях. Пережили ли мы вместе много всякого? Конечно, потому что он этого стоит, и он не похож на других. Люди вечно спрашивают меня: "Что ты будешь делать, когда Чак Лиддел повесит перчатки на гвоздь? Андерсон Сильва уйдет? GSP завершит карьеру?" И этот список только растет… и 16 лет спустя ничего не изменилось. Все говорили в свое время: "Что станет с НБА, когда Майкл Джордан уйдет на пенсию?" Если вы – фанат боев, мы продолжим радовать вас отличными боями. Вот и все".
Один из главных вопросов последнего времени – с кем подерется Конор по возвращении? Многие считают, что руководство промоушена убережет своего главного шоумейкера от встречи с опасными бойцами и устроит ему третий бой с Нейом Диасом, на этот раз в легком весе.
Сам Дана не в восторге от этой идеи, в первую очередь потому, что видит этот бой слишком серьезным испытанием для"Ноториуса".
"Проблема с раббер-матчем в том, что Диас – полусредневес. Он крупный парень. Конор очень талантливый парень, он очень, очень хорош. Каждый раз, когда он выходит туда, он выглядит еще лучше. Но нам вообще не следовало проводить этот бой. Именно для этого и придуманы весовые категории.Они захотели это сделать – и мы сделали. Они захотели сделать это снова – и мы сделали снова. Теперь счет в серии 1-1".
"За свою карьеру ты можешь пройти ограниченное количество серьезных побоищ. Это слишком много у тебя забирает. Некоторые парни проходят через такие войны, и никогда уже не становятся прежними. Посмотрите на Мелдрика Тейлора, когда он подрался с Хулио Чавесом. После этого боя он никогда уже не был прежним. И у нас были такие бои. Я уверен, что Рори МакДональд изменился навсегда после встречи с Робби Лоулером. Этот бой разрушил его. Яне хочу делать такое с таким особенным парнем, как МакГрегор. Это просто неправильно".