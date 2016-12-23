Дана Вайт: Конор МакГрегор – лучший p4p боец планеты

Президент UFC о заслугах "Ноториуса", опасности эго и боях, которые меняют бойцов навсегда.

В течение последних лет президент UFC Дана Вайт называл "лучшими бойцами вне зависимости от весовой категории" то Андерсона Сильву, то Джорджа Сент-Пьера, то Джона Джонса, то Энтони Петтиса, то Ренана Барао и Деметриуса Джонсона. Пришло время назначить нового кумира – и им ожидаемо оказался Конор МакГрегор.

"Когда вы говорите о лучшем бойце вне зависимости от веса, в реальном понимании этого определения - как вы можете не поставить туда Конора МакГрегора? Этот парень был чемпионом в 145 фунтах, стал чемпионом в 155 фунтах, и побил парня в 170 фунтах. Это и есть "вне зависимости от веса" на самом деле".

МакГрегор сейчас в отпуске – он ждет, когда его подруга Ди Дэвлин родит ребенка, плюс надеется получить долю в UFC. Однако Вайт, при всей его любви к дерзкому ирландцу, рекомендует последнему не терять головы.

"Люди пытаются прыгнуть выше головы и сходят с ума. Эго – прекрасная штука, если мы говорим о бойцовском бизнесе. Оно должно быть в наличии. Нот эго разрушает все. Эго ломает лучших – вон Ганс'н'Роузес не могут собраться вместе уже 10 лет, чтоб записать альбом или съездить в тур – вот это и есть эго. Этот список бесконечен – туча бизнеса, дружеских отношений и рок-групп развалились из-за эго. Иногда это опасная штука. Надо быть осторожней, ибо граница слишком тонка".

Конор несколько раз преступал невидимую черту, отделяющую любовь его босса от гнева. Самый серьезный проступок – он не явился на пресс-конференцию UFC 200 и тем самым лишился места в юбилейном турнире.

Однако Дана, похоже, не держит зла… плюс он считает, что незаменимых не бывает.

"Конор и я в отличных отношениях. Пережили ли мы вместе много всякого? Конечно, потому что он этого стоит, и он не похож на других. Люди вечно спрашивают меня: "Что ты будешь делать, когда Чак Лиддел повесит перчатки на гвоздь? Андерсон Сильва уйдет? GSP завершит карьеру?" И этот список только растет… и 16 лет спустя ничего не изменилось. Все говорили в свое время: "Что станет с НБА, когда Майкл Джордан уйдет на пенсию?" Если вы – фанат боев, мы продолжим радовать вас отличными боями. Вот и все".

Один из главных вопросов последнего времени – с кем подерется Конор по возвращении? Многие считают, что руководство промоушена убережет своего главного шоумейкера от встречи с опасными бойцами и устроит ему третий бой с Нейом Диасом, на этот раз в легком весе.

Сам Дана не в восторге от этой идеи, в первую очередь потому, что видит этот бой слишком серьезным испытанием для"Ноториуса".

"Проблема с раббер-матчем в том, что Диас – полусредневес. Он крупный парень. Конор очень талантливый парень, он очень, очень хорош. Каждый раз, когда он выходит туда, он выглядит еще лучше. Но нам вообще не следовало проводить этот бой. Именно для этого и придуманы весовые категории.Они захотели это сделать – и мы сделали. Они захотели сделать это снова – и мы сделали снова. Теперь счет в серии 1-1".

"За свою карьеру ты можешь пройти ограниченное количество серьезных побоищ. Это слишком много у тебя забирает. Некоторые парни проходят через такие войны, и никогда уже не становятся прежними. Посмотрите на Мелдрика Тейлора, когда он подрался с Хулио Чавесом. После этого боя он никогда уже не был прежним. И у нас были такие бои. Я уверен, что Рори МакДональд изменился навсегда после встречи с Робби Лоулером. Этот бой разрушил его. Яне хочу делать такое с таким особенным парнем, как МакГрегор. Это просто неправильно".