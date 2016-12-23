Джуниор дос Сантос: Штруве - единственный, кто смог нокаутировать чемпиона

"Цыгано" о реванше с двухметровым голландцем, и шансах обойти Веласкеса и Вердума в гонке претендентов.

Получив от хирургов очередную порцию шрамов, во второй половине 2016-го в строй вернулся Джуниор дос Сантос, сразу же почувствовавший острую проблему отсутствия достойных соперников. Конкурировать с кем-то из второго эшелона, четвертый номер в рейтинге UFC по понятным причинам не мог, а вся боеспособная элита тяждива, или уже имела запланированные выступления, или как Марк Хант вела борьбу с ветряными мельницами.

Спасение пришло в лице Стефана Штруве, ранее побежденного "Цыгано", но с тех пор собравшего немало ценных трофеев и значимых побед.

"Я искал возможность подраться и рад, что он откликнулся на этот вызов, - сказал дос Сантос в интервью MMA Junkie, - Теперь уже неважно, но были и те, кто под разными предлогами отказался встречаться со мной. Так что я благодарен Штруве и за храбрость тоже. Он на подъеме – одержал несколько побед, и я уверен, что мы покажем отличный бой".

Одним из самых заметных достижений в карьере голландца, стала победа над Стипе Миочичем, которого он разбил в стойке в 2012-м году. Позже его побеждал и "Цыгано", но не так убедительно.

"Штруве не перестает работать над своей ударной техникой и прогрессирует, но я считаю, что по-прежнему, основная угроза исходит от его навыков грэпплинга. Как было в последнем бою, когда он затянул к себе в гард Даниэля Омельянчука (победа удушением Д’Арс, прим. valetudo.ru). Тогда он проделал хорошую работу. Так что он соперник, представляющий нешуточную опасность".

"Неудивительно, что он смог нокаутировать действующего чемпиона. Я и сам выигрывал у Миочича, но добился этого через судейское решение в очень тяжелом поединке. Единственный, кому удалось сделать это досрочно, был Стефан, и я не удивлен, что UFCрешили свести снова двух парней, побеждавших их чемпиона".

Дос Сантос не теряет надежды снова побороться за титул, который потерял четыре года назад, и считает, что скоро для этого наступит подходящий момент. Бразильцу осталось дождаться результата поединка между Кейном Веласкесом и Фабрисио Вердумом, и не проиграть Штруве.

"В любом случае, все зависит только от решения UFC. Вот почему я называл проблемой отсутствие соперников, после возвращения. Не так давно я перенес операцию, и для меня было крайне важно выступить, чтобы быть готовым ко всему. В случае если UFCрешат иначе, например, объявят следующим претендентом Веласкеса или Вердума, вероятно, мне придется снова драться за место в рейтинге. Я готов к этому".

"Но мне кажется, что этого не произойдет. Побеждает Веласкес - я не уверен, но слышал, что после этого боя он ложится на операцию, что упрощает мою задачу. И, если выиграет Вердум, не думаю, что у него больше перспектив встретиться с чемпионом, чем у меня".

"Матч-реванш между мной и Миочичем куда интереснее, учитывая, что Вердум недавно проиграл ему нокаутом. Конечно, это всего лишь мое мнение. UFC принимают решения сами, а нам только и остается, что смириться с ними".