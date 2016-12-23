Дана Вайт: Я трижды предлагал "Сайборг" подраться за титул

По словам президента UFC, Жустино была неспособна уложиться в рамки полулегкой категории.

Недавнее решение UFC прокатить чемпионку Invicta FC Кристиан Жустино с титульным боем в ее "родной" полулегкой весовой категории, вызвало большой резонанс. Если кому и следовало побороться за первенство в только что созданном женском дивизионе, то "Сайборг", не знающей поражений на протяжении одиннадцати лет подряд.

Но в действительности все обстоит не совсем так, как пытается преподнести это спортсменка, выставляющая себя жертвой политики Даны Вайта. В свете последних нелицеприятных событий, связанных с ее именем, президент организации разоткровенничался с TMZ и рассказал репортеру американского таблоида о том, что не раз предлагал бразильянке возможность подраться за титул, каждый раз получая в ответ отказ.

"Мне казалось странным, что она уклоняется от такой возможности, не хочет претендовать на титул в весе до 66 кг. Когда мы предложили ей бой в первый раз, до него оставалось восемь недель. Во второй раз и того больше – одиннадцать недель. Третью возможность она отклонила сразу же, даже не выслушав условий. Теперь я понимаю, что она не могла сделать вес".

"Забавно, как все в итоге сложилось. Мы выбрали Холли (Холм) и Жармейн (де Рандами) для боя за титул в этой категории и не прогадали".

За сутки до очередной защиты титула в Invicta FC, допинг-тест показал присутствие в организме Жустино следов диуретика Спиронолактона. Использование мочегонных во время подготовки к взвешиванию - повсеместная практика, но она идет в разрез с правилами Антидопингового агентства США, и Крис светит продолжительная дисквалификация.

"Это второй раз в ее карьере. Я не знаю, что будет дальше, не могу вам ответить. Мы должны посмотреть, чем все это закончится", сказал Вайт.