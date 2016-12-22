"Кинг Мо" Лаваль собирается боксировать с Мирко "Кро Копом"

Участник Гран-при RIZIN рассуждает о тактике на бой с легендарным ударником.

Последним участником многострадального Гран-при RIZIN в открытом весе стал полутяжеловес Bellator Мухаммед Лаваль, для которого перспектива провести новогодние праздники в Токио, нарисовалась в прошлые выходные, через 24 часа после встречи с Сатошии Ишии в Дублине.

"Кингу Мо" предстоит заменить бразильского ветерана Вандерлея Сильву, так и не дошедшего без травм до ринга, и в четвертьфинале скрестить перчатки с главной звездой этого турнира Мирко Филиповичем.

"Я хочу оставаться активным, остальное меня мало волнует", ответил Мухаммед MMAJunkie Radio на вопрос о быстром возвращении. "С Сатоши Ишии мы могли подраться в кетчвейте, но я преследую цель конкурировать только с сильнейшими, а в своей лучшей форме он весит 108 кг. Перед этим я поинтересовался у Вандерлея: "Если я не травмируюсь в следующем бою, ты не будешь против того, что я займу твое место?". Он не возражал, и когда я разобрался с Ишии, Скотт Кокер обрадовал японцев предложением: "Не хотите ли взять «Кинга Мо» в ваше Гран-при?"".

Со своим крепким борцовским бэкграундом, Лаваль не самый удобный соперник для "Кро Копа". Если смотреть правде в глаза, то теперь возрастной хорват, по какой-то причине переставший пускать в ход свое главное оружие – окутанный легендами левый хайкик, имеет весьма призрачные шансы, добраться до полуфинала.

Не исключено, что именно по причине "безударности" соперника, "Кинг Мо" открыто заявил о желании подраться с ним в стойке.

"Это ММА, но, конечно, в ринге с переводами в партер будет сложнее. Повалить его в клетке не составило бы для меня труда, здесь же ему проще будет контролировать проходы. Естественно, мне следует внимательно следить за тем, куда он собирается нанести следующий удар ногой – в голову или корпус… но я знаю, как это пресечь. Его действия читаются, так что я могу контратаковать джебом и бить по корпусу".

"Я должен заставить его теряться в догадках, какая атака станет следующей, вот и все, что нужно. Я знаю, все думают: "Мо, понятное дело, не станет драться с ним в стойке. Вы бы сами хотели подраться в стойке с "Кро Копом"?". А мне нравятся серьезные вызовы, и нравится бокс, так что я буду боксировать с ним. Но если бой сложится так, что появится возможность для тейкдауна, я повалю его. Если же нет, то я продолжу биться в стойке".