Марк Хант: Я не стану драться, пока UFC не выполнит мое условие

Ветеран продолжает гнуть свою линию; бой с Алистаром Оверимом по-прежнему не подтвержден официально.

Два дня назад появилась информация о планируемом матче-реванше между Марком Хантом и Алистаром Оверимом на UFC 209. Однако уверенности в том, что "Супер-самоан" вернется в клетку 4 марта, по-прежнему нет.

Этот поединок должен был примирить бойца и UFC и стать для Ханта первым, после поражения единогласным решением судей от Брока Леснара на UFC 200 в июле этого года (видео). Сразу же после выступления победитель провалил тест на допинг, а побежденный затаил глубокую обиду на промоушен, бросивший его под "парня со шприцем в заднице", который мог сделать из него тяжелого инвалида или вовсе убить.

С тех пор Хант находится в жесткой конфронтации с руководством UFC и требует невозможного. Марк настаивает на том, что сам не использует стероиды (верится в это с трудом) и хочет получить отступные в виде гонорара соперника, если тот будет уличен в применении запрещенных веществ. Такой пункт боец настаивает прописать в своем контракте, в противном случае не планирует выступать.

"Марк не просыпался после боя с Леснаром с мыслью начать бороться с допингом. Он всегда был противником допинга в спорте и в частности в ММА, которым занимается. Даже в своей книге, он с облегчением пишет о том, что, наконец-то, связал себя контрактом с UFC, и только здесь существует хоть какие-то барьеры для допинга. Он действительно хочет снова выступать, просто ему нужны гарантии того, что его снова не отправят в клетку вместе с "химиком"", говорит адвокат бойца.

По понятным причинам, условия ультиматума не могут быть выполнены UFC, и из-за желания 42-летнему ветерана на закате карьеры сыграть в оппозиционера, уже сорвана его встреча с Джуниором дос Сантосом на UFC 206.

По всей видимости, бой с Оверимом ждет та же участь. Журналист Ариэль Хельвани, держащий руку на пульсе, отмечает, что Хант не собирается уступать UFC:

"Я только что имел телефонный разговор на эту тему. Хант настаивает на пункте в своем контракте и отказывается от любого боя, пока они не добавят его".

Учитывая, что в прошлом Алистар Оверим имел проблемы с прохождением допинг-тестов, выявивших у него повышенный уровень тестостерона, желание Марка Ханта можно считать оправданным.