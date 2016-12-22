Марк Хант: Я не стану драться, пока UFC не выполнит мое условие

Горячие новости

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30 декабря Бибиано Фернандес станет свободным агентом
22:12:2016 11:34 argen2m



По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:

«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
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Сейдж Норткатт вернется в легкий вес
22:12:2016 11:17 argen2m



После неожиданного для многих проигрыша Микки Галлу на UFC on FOX 22, проспект решил придерживаться рамок легкой весовой категории, хоть с втискиванием себя в ее рамки у «Супера» всегда были сложности.

«Прошу прощения, выиграть не удалось… я вернусь в свой настоящий вес 155 фунтов! Спасибо за поддержу всем, кто приходил посмотреть», написал боец.
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Bellator: Хайлайт турниров 2016 года
22:12:2016 11:01 argen2m

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Доминик Круз - жажда скорости
21:12:2016 06:29 argen2m
Если бы "Доминатор" не занимался ММА и не стал бы чемпионом UFC, то, наверняка, посвятил бы свою жизнь автогонкам.

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UFC on FOX 22 показал лучший результат за 3 года
21:12:2016 04:49 argen2m



Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.

Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.

Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.

Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
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Следующим соперником Джона Джонса может стать Люк Рокхолд
21:12:2016 04:25 argen2m



После дебюта Джонса на турнире Submission Underground прошло чуть больше недели, а интернет уже пестрит информации разной степени достоверности о следующей схватке экс-чемпиона UFC, для которого грэпплинг становится альтернативой ММА в период дисквалификации.

Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Кейн Веласкес
21:12:2016 03:19 argen2m
Основные вехи в карьере бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе.

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Жозе Альдо объяснил, почему сорвался бой с Максом Холлоуэем
21:12:2016 11:54 grey_187



"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.

После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
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Виталий Мутко жжет напалмом
20:12:2016 06:13 grey_187



В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":

"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.

Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
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Джими Манува будет драться на UFC в Лондоне
20:12:2016 05:56 argen2m



5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
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М-1 Global подводит итоги 2016 года
20:12:2016 06:49 grey_187

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Бэкстейдж FNG 57: Федор Емельяненко секундирует Кириллу Сидельникову
20:12:2016 06:45 grey_187

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UFC 207 Кодекс воина: Ронда Роузи
20:12:2016 06:43 grey_187

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UFC 207: Ти Джей Диллашоу в Денвере
20:12:2016 06:42 grey_187

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Дэн Харди посмеялся на вызовом Микки Галла
19:12:2016 04:24 argen2m



После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:

"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
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Джо Роган считает, что бою Нуньес vs. Роузи уделяется чрезмерное внимание
19:12:2016 02:25 argen2m



"Я нахожу странным то, что многочисленные промо-ролики к UFC 207, сосредоточены исключительно на Ронде Роузи и Аманде Нуньес", пишет в Твиттере комментатор.

Напомним, помимо главного боя вечера, на турнире 31 декабря пройдет не менее интересный титульный поединок Доминик Круз vs. Коди Гарбрандт, а так же реванш Фабрисио Вердум vs. Кейн Веласкес.
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Юрайя Фейбер вспоминает лучшие моменты своей карьеры
18:12:2016 03:54 grey_187



"Самыми напряженными для меня были несколько боев, прошедших здесь, в Сакраменто. Бой с Дженсом Палвером прошел на высшем уровне, я был чемпионом, а он - бывшим чемпионом, и мы закатили шикарный бой. Подраться с Майклом МакДональдом - это было невероятно. Сломать свои руки о Брауна - это было тяжело в моменте, но после это стало одним из самых хороших воспоминаний".
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Пейдж ВанЗант: Однажды у меня будет пояс
18:12:2016 03:44 grey_187



"Мне было предначертано быть здесь, и я продолжу находиться в центре внимания. Я вернусь и однажды я завоюю пояс (чемпионки). Мне всего 22 года. У меня много времени в запасе".
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Трейлер турнира Bellator 170: Ortiz vs. Sonnen
18:12:2016 12:58 argen2m

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Бонусы турнира UFC on FOX 22
18:12:2016 12:55 argen2m



Бой вечера: Лесли Смит vs. Ирене Алдана;

Лучшие выступления: Мишель Уотерсон и Пол Крейг;

Размер каждого бонуса традиционно составил $50,000.
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Марк Хант: Я не стану драться, пока UFC не выполнит мое условие

22.12.2016 19:36 argen2m

Ветеран продолжает гнуть свою линию; бой с Алистаром Оверимом по-прежнему не подтвержден официально.

Два дня назад появилась информация о планируемом матче-реванше между Марком Хантом и Алистаром Оверимом на UFC 209. Однако уверенности в том, что "Супер-самоан" вернется в клетку 4 марта, по-прежнему нет.

Этот поединок должен был примирить бойца и UFC и стать для Ханта первым, после поражения единогласным решением судей от Брока Леснара на UFC 200 в июле этого года (видео). Сразу же после выступления победитель провалил тест на допинг, а побежденный затаил глубокую обиду на промоушен, бросивший его под "парня со шприцем в заднице", который мог сделать из него тяжелого инвалида или вовсе убить.

С тех пор Хант находится в жесткой конфронтации с руководством UFC и требует невозможного. Марк настаивает на том, что сам не использует стероиды (верится в это с трудом) и хочет получить отступные в виде гонорара соперника, если тот будет уличен в применении запрещенных веществ. Такой пункт боец настаивает прописать в своем контракте, в противном случае не планирует выступать.

"Марк не просыпался после боя с Леснаром с мыслью начать бороться с допингом. Он всегда был противником допинга в спорте и в частности в ММА, которым занимается. Даже в своей книге, он с облегчением пишет о том, что, наконец-то, связал себя контрактом с UFC, и только здесь существует хоть какие-то барьеры для допинга. Он действительно хочет снова выступать, просто ему нужны гарантии того, что его снова не отправят в клетку вместе с "химиком"", говорит адвокат бойца.

По понятным причинам, условия ультиматума не могут быть выполнены UFC, и из-за желания 42-летнему ветерана на закате карьеры сыграть в оппозиционера, уже сорвана его встреча с Джуниором дос Сантосом на UFC 206.

По всей видимости, бой с Оверимом ждет та же участь. Журналист Ариэль Хельвани, держащий руку на пульсе, отмечает, что Хант не собирается уступать UFC:

"Я только что имел телефонный разговор на эту тему. Хант настаивает на пункте в своем контракте и отказывается от любого боя, пока они не добавят его".

Учитывая, что в прошлом Алистар Оверим имел проблемы с прохождением допинг-тестов, выявивших у него повышенный уровень тестостерона, желание Марка Ханта можно считать оправданным.


Комментарий [7]
 
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