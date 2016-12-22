Нейт Диас: Я не дерусь меньше, чем за $20,000,000

По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:
"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
"Самыми напряженными для меня были несколько боев, прошедших здесь, в Сакраменто. Бой с Дженсом Палвером прошел на высшем уровне, я был чемпионом, а он - бывшим чемпионом, и мы закатили шикарный бой. Подраться с Майклом МакДональдом - это было невероятно. Сломать свои руки о Брауна - это было тяжело в моменте, но после это стало одним из самых хороших воспоминаний".
Вопреки слухам UFC не собирается сводить Хабиба "Я дерусь с лучшими" Нурмагомедова с Нейтом Диасом.
В отсутствии Конора МакГрегора обстановка вокруг боя за титул чемпиона UFC в легком весе продолжает накаляться. Согласно последним слухам, организаторы пытаются свести в титульном матче российского легковеса Хабиба Нурмагомедова и скандального американца Нейта Диаса.
Но на самом деле нет.
Авторитетный портал MMAFighting.com со ссылкой на внутренние источники сообщает, что UFC не занимается разработкой боя Нурмагомедов – Диас. Более того, в случае, если бы Дана Вайт и компания решили организовать этот матч, они могли бы столкнуться с неожиданной проблемой – Диас не готов выходить в октагон за сумму, меньшую, чем ВВП небольшого государства:
"Я готов подраться в легком весе, но только если это будет большой бой или гонорар $20,000,000 за один лишь выход в октагон. До этого момента я продолжу просто наслаждаться жизнью".
Что ж, приятно знать, что Нейт обеспечил себе безбедное существование и может выбирать для себя комфортные финансовые и иные условия. Последний бой Диас провел в августе на шру UFC 202, проведя реванш с Конором МакГрегором в полусреднем весе. За это выступление только официальный гонорар Нейта составил $2,000,000; об общей же сумме заработанным их денег нам остается только догадываться.
В итоге ситуация вокруг титульного боя за временный пояс чемпиона легкого веса выглядит следующим образом:
- Жозе Альдо готов подраться с любым. Ему предложили бой с Хабибом Нурмагомедовым, он его принял, но "Орел" отказался. Теперь Жозе ищут нового соперника;
- Хабиб Нурмагомедов "кинул заднюю" и слился с боя с опасным Альдо в пользу встречи с просчитанным (как кажется отцу Хабиба Абдулманапу Нурмагомедову) Тони Фергюсоном;
- Тони Фергюсон готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым, но требует у UFC достойной оплаты своих услуг. Пока, похоже, дело зашло в тупик (раз бой за временный титул предложили Альдо);
- Нейт Диас пьет текилу на яхте, курит каннабиол и ждет волшебника в голубом вертолете с 20,000,000 эскимо;
- Конор МакГрегор смеется над потугами Хабиба, Альдо, Тони и Диаса, троллит UFC и наслаждается царской жизнью.