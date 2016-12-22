Нейт Диас: Я не дерусь меньше, чем за $20,000,000

Вопреки слухам UFC не собирается сводить Хабиба "Я дерусь с лучшими" Нурмагомедова с Нейтом Диасом.

В отсутствии Конора МакГрегора обстановка вокруг боя за титул чемпиона UFC в легком весе продолжает накаляться. Согласно последним слухам, организаторы пытаются свести в титульном матче российского легковеса Хабиба Нурмагомедова и скандального американца Нейта Диаса.

Но на самом деле нет.

Авторитетный портал MMAFighting.com со ссылкой на внутренние источники сообщает, что UFC не занимается разработкой боя Нурмагомедов – Диас. Более того, в случае, если бы Дана Вайт и компания решили организовать этот матч, они могли бы столкнуться с неожиданной проблемой – Диас не готов выходить в октагон за сумму, меньшую, чем ВВП небольшого государства:

"Я готов подраться в легком весе, но только если это будет большой бой или гонорар $20,000,000 за один лишь выход в октагон. До этого момента я продолжу просто наслаждаться жизнью".

Что ж, приятно знать, что Нейт обеспечил себе безбедное существование и может выбирать для себя комфортные финансовые и иные условия. Последний бой Диас провел в августе на шру UFC 202, проведя реванш с Конором МакГрегором в полусреднем весе. За это выступление только официальный гонорар Нейта составил $2,000,000; об общей же сумме заработанным их денег нам остается только догадываться.

В итоге ситуация вокруг титульного боя за временный пояс чемпиона легкого веса выглядит следующим образом:

- Жозе Альдо готов подраться с любым. Ему предложили бой с Хабибом Нурмагомедовым, он его принял, но "Орел" отказался. Теперь Жозе ищут нового соперника;

- Хабиб Нурмагомедов "кинул заднюю" и слился с боя с опасным Альдо в пользу встречи с просчитанным (как кажется отцу Хабиба Абдулманапу Нурмагомедову) Тони Фергюсоном;

- Тони Фергюсон готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым, но требует у UFC достойной оплаты своих услуг. Пока, похоже, дело зашло в тупик (раз бой за временный титул предложили Альдо);

- Нейт Диас пьет текилу на яхте, курит каннабиол и ждет волшебника в голубом вертолете с 20,000,000 эскимо;

- Конор МакГрегор смеется над потугами Хабиба, Альдо, Тони и Диаса, троллит UFC и наслаждается царской жизнью.

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