Хабиб Нурмагомедов: Передайте Альдо, что я маленьких не обижаю

"Орел" подтвердил отказ от боя с Жозе Альдо, мотивировав его "желанием драться с лучшими".

Горячая новость дня: оказывается, Жозе Альдо – это отработанный материал, обычный бразильский "мешок" и боец третьего сорта. По крайней мере, таково мнение Хабиба Нурмагомедова, который предпочел бою с бывшим чемпионом WEC и действующим чемпионом UFC в полулегком весе встречу с не имеющим никаких регалий проспектом Тони Фергюсоном.

Вчера факт отказа Хабиба от боя в интервью Ариэлю Хельвани озвучил сам Альдо. UFC предложил бразильцу бой с "Орлом" за титул временного чемпиона организации в легком весе (с гарантией последующего выхода на титульный бой с Конором МакГрегором). Альдо согласился, однако Хабиб "кинул заднюю" и решил не связываться с обладающим прокачаным ТДД опасным ударником:

"Они попросили меня ничего не рассказывать. Я не скажу, кто это, потому что это сюрприз. Мы никогда бы не подумали, что этот парень откажется от боя – но он отказался, потому что его отец посчитал, что этот бой для него неудачное решение. Я устал от людей, которые отказываются от боев. Я хочу нажать на них, чтобы они наконец приняли поединок со мной".

Перевозбужденные фанаты Нурмагомедова прервали разнашивание отработанных на встрече с кумиром кроссовок Reebok и ринулись в сеть опровергать слова "лживого" Альдо. Ведь каждому известно, что Жозе за хорошую сумму готов за 13 секунд уйти в нокаут, разве можно доверять такому беспринципному человеку?

Однако Хабиб на своем аккаунте в Instagram подтвердил отказ от боя с Альдо, мотивировав его так хорошо заходящим у россиян пафосным бредом про "желание драться с лучшими":

"Альдо говорит намекая на меня, что я отказался от боя с ним. Передайте ему, что я маленьких не обижаю. Я хочу реальный бой, и это Тони. На данном этапе моей карьеры если даже я выиграю Даниеля Кормье, фанаты будут говорить, что мне надо подраться с Тони, и я с ними согласен. Я всю свою карьеру в UFC прошу самых сильных соперников, в данный момент в легком весе мне и Тони надо определиться, кто сильнее, я первый номер в рейтинге а Тони второй. Без исключения все фанаты и специалисты хотят этого боя, и я хочу подарить им это. А тебе Альдо я советую не терять уважение от своих фанатов, и в том числе от меня, не теряй голову, не подставляйся под игры UFC, и будь собой".

Альдо с его достойной музейной экспозиции коллекцией поясов и 10-ю годами без поражений (минус проигрыш МакГрегору, но мы знаем, что на самом деле это была компьютерная графика от подлых америкосов), конечно, на звание "лучшего" не тянет. И дело вовсе не в нежелании Нурмагомедова встречаться с неудобным соперником. На самом деле Хабиб – тигр, и он дерется только с лучшими. А кто не согласен – пусть скинет телефон в личку, или молчит.