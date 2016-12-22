Хабиб Нурмагомедов: Передайте Альдо, что я маленьких не обижаю

По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:
"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
"Самыми напряженными для меня были несколько боев, прошедших здесь, в Сакраменто. Бой с Дженсом Палвером прошел на высшем уровне, я был чемпионом, а он - бывшим чемпионом, и мы закатили шикарный бой. Подраться с Майклом МакДональдом - это было невероятно. Сломать свои руки о Брауна - это было тяжело в моменте, но после это стало одним из самых хороших воспоминаний".
"Орел" подтвердил отказ от боя с Жозе Альдо, мотивировав его "желанием драться с лучшими".
Горячая новость дня: оказывается, Жозе Альдо – это отработанный материал, обычный бразильский "мешок" и боец третьего сорта. По крайней мере, таково мнение Хабиба Нурмагомедова, который предпочел бою с бывшим чемпионом WEC и действующим чемпионом UFC в полулегком весе встречу с не имеющим никаких регалий проспектом Тони Фергюсоном.
Вчера факт отказа Хабиба от боя в интервью Ариэлю Хельваниозвучил сам Альдо. UFC предложил бразильцу бой с "Орлом" за титул временного чемпиона организации в легком весе (с гарантией последующего выхода на титульный бой с Конором МакГрегором). Альдо согласился, однако Хабиб "кинул заднюю" и решил не связываться с обладающим прокачаным ТДД опасным ударником:
"Они попросили меня ничего не рассказывать. Я не скажу, кто это, потому что это сюрприз. Мы никогда бы не подумали, что этот парень откажется от боя – но он отказался, потому что его отец посчитал, что этот бой для него неудачное решение. Я устал от людей, которые отказываются от боев. Я хочу нажать на них, чтобы они наконец приняли поединок со мной".
Перевозбужденные фанаты Нурмагомедова прервали разнашивание отработанных на встрече с кумиром кроссовок Reebok и ринулись в сеть опровергать слова "лживого" Альдо. Ведь каждому известно, что Жозе за хорошую сумму готов за 13 секунд уйти в нокаут, разве можно доверять такому беспринципному человеку?
Однако Хабиб на своем аккаунте в Instagram подтвердил отказ от боя с Альдо, мотивировав его так хорошо заходящим у россиян пафосным бредом про "желание драться с лучшими":
"Альдо говорит намекая на меня, что я отказался от боя с ним. Передайте ему, что я маленьких не обижаю. Я хочу реальный бой, и это Тони. На данном этапе моей карьеры если даже я выиграю Даниеля Кормье, фанаты будут говорить, что мне надо подраться с Тони, и я с ними согласен. Я всю свою карьеру в UFC прошу самых сильных соперников, в данный момент в легком весе мне и Тони надо определиться, кто сильнее, я первый номер в рейтинге а Тони второй. Без исключения все фанаты и специалисты хотят этого боя, и я хочу подарить им это. А тебе Альдо я советую не терять уважение от своих фанатов, и в том числе от меня, не теряй голову, не подставляйся под игры UFC, и будь собой".
Альдо с его достойной музейной экспозиции коллекцией поясов и 10-ю годами без поражений (минус проигрыш МакГрегору, но мы знаем, что на самом деле это была компьютерная графика от подлых америкосов), конечно, на звание "лучшего" не тянет. И дело вовсе не в нежелании Нурмагомедова встречаться с неудобным соперником. На самом деле Хабиб – тигр, и он дерется только с лучшими. А кто не согласен – пусть скинет телефон в личку, или молчит.