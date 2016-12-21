Мишель Уотерсон готова подраться с Роуз Намаюнас или Йонной Еджейчик

По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:
"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
"Самыми напряженными для меня были несколько боев, прошедших здесь, в Сакраменто. Бой с Дженсом Палвером прошел на высшем уровне, я был чемпионом, а он - бывшим чемпионом, и мы закатили шикарный бой. Подраться с Майклом МакДональдом - это было невероятно. Сломать свои руки о Брауна - это было тяжело в моменте, но после это стало одним из самых хороших воспоминаний".
"Красотка-каратэ" о следующей сопернице и непростой жизни ребенка в семье, где мать преследует цель стать чемпионкой UFC.
Мишель Уотерсон приняла вызов, брошенный ей четвертым номером в рейтинге лучших стровейтов UFC Роуз Намаюнас. Но есть на примете у "Красотки-каратэ" и более статусные соперницы, среди которых бывшая хозяйка пояса UFC Карла Эспарза и действующая чемпионка организации Йоанна Еджейчик. Обеих "сосватали" ей Даниэль Кормье и Доминик Круз, в прошлое воскресенье присутствовавшие в студии FOX в качестве аналитиками во время прямой трансляции шоу UFC on FOX 22.
"Я очень уважаю Роуз и считаю, что она замечательная девушка. Думаю, что с ней нам по силам закатить зрелищный бой. Однако Даниэль Корьме хотел бы видеть меня в клетке с Карлой Эспарзой, а Доминик Круз с Йоанной Еджейчик. Я сама, естественно, предпочла бы подраться с Йоанной, но все три кандидатуры я считаю подходящими для себя. Просто нужно начать обсуждать это с промоутерами, и станет ясно, чего стоит ожидать", сказала Уотерсон в программе "The MMA Hour".
Победив Пейдж ВанЗант (видео), Мишель окончательно утвердилась во мнении, что начала заниматься профессиональными боями не зря. Но в прошлом 30-летнюю спортсменку неоднократно посещали мысли, что в ее жизни что-то происходит не так.
"Бывало, что я сильно переживала по этому поводу. Не потому, что считала, будто занимаюсь не своим делом, или что еще, просто я ведь не только боец, но и жена, и мать и у меня есть связанные с этим обязанности. Быть бойцом – значит вести эгоистичный образ жизни, и ты не всегда находишь время, чтобы позаниматься своим ребенком, просто потому что приходится тренироваться по четыре раза на дню и "брать работу на дом", в виде постоянного контроля за весом, и соблюдения строгой диеты. Иногда приходится пропускать праздники, так как твоя работа не подразумевает отгулов. Если же этого не придерживаться, то быстро теряешь форму и концентрацию".
"Эти мысли убивали меня: Какая же я эгоистка, гонюсь за своей мечтой, а в это время моя дочь лишена внимания, потому что я не могу быть для нее нормальной матерью. Но муж постоянно успокаивал меня, говорил, что я занимаюсь тем, для чего рождена, что мне по силам добиться больших высот в спорте, и мы делаем это вместе, всей семьей, а дочь Арайа больше оценит, если я продолжу идти до конца, и добьюсь своей цели".