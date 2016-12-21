Мишель Уотерсон готова подраться с Роуз Намаюнас или Йонной Еджейчик

"Красотка-каратэ" о следующей сопернице и непростой жизни ребенка в семье, где мать преследует цель стать чемпионкой UFC.

Мишель Уотерсон приняла вызов, брошенный ей четвертым номером в рейтинге лучших стровейтов UFC Роуз Намаюнас. Но есть на примете у "Красотки-каратэ" и более статусные соперницы, среди которых бывшая хозяйка пояса UFC Карла Эспарза и действующая чемпионка организации Йоанна Еджейчик. Обеих "сосватали" ей Даниэль Кормье и Доминик Круз, в прошлое воскресенье присутствовавшие в студии FOX в качестве аналитиками во время прямой трансляции шоу UFC on FOX 22.

"Я очень уважаю Роуз и считаю, что она замечательная девушка. Думаю, что с ней нам по силам закатить зрелищный бой. Однако Даниэль Корьме хотел бы видеть меня в клетке с Карлой Эспарзой, а Доминик Круз с Йоанной Еджейчик. Я сама, естественно, предпочла бы подраться с Йоанной, но все три кандидатуры я считаю подходящими для себя. Просто нужно начать обсуждать это с промоутерами, и станет ясно, чего стоит ожидать", сказала Уотерсон в программе "The MMA Hour".

Победив Пейдж ВанЗант (видео), Мишель окончательно утвердилась во мнении, что начала заниматься профессиональными боями не зря. Но в прошлом 30-летнюю спортсменку неоднократно посещали мысли, что в ее жизни что-то происходит не так.

"Бывало, что я сильно переживала по этому поводу. Не потому, что считала, будто занимаюсь не своим делом, или что еще, просто я ведь не только боец, но и жена, и мать и у меня есть связанные с этим обязанности. Быть бойцом – значит вести эгоистичный образ жизни, и ты не всегда находишь время, чтобы позаниматься своим ребенком, просто потому что приходится тренироваться по четыре раза на дню и "брать работу на дом", в виде постоянного контроля за весом, и соблюдения строгой диеты. Иногда приходится пропускать праздники, так как твоя работа не подразумевает отгулов. Если же этого не придерживаться, то быстро теряешь форму и концентрацию".

"Эти мысли убивали меня: Какая же я эгоистка, гонюсь за своей мечтой, а в это время моя дочь лишена внимания, потому что я не могу быть для нее нормальной матерью. Но муж постоянно успокаивал меня, говорил, что я занимаюсь тем, для чего рождена, что мне по силам добиться больших высот в спорте, и мы делаем это вместе, всей семьей, а дочь Арайа больше оценит, если я продолжу идти до конца, и добьюсь своей цели".