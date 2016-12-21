[НОВОСТЬ ДНЯ] Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Жозе Альдо

Чемпион Дагестана по твиттеру начал откровенно избегать серьезных соперников; UFC ищет Альдо нового оппонента на бой за временный титул в легком весе.

Казалось, с уходом Конора МакГрегора в "декретный отпуск" в 145-фунтовом и 155-фунтовом дивизионах UFC воцарятся мир и порядок.

Ан нет.

Все мы закономерно ожидали боя за объединение поясов между чемпионом полулегкого дивизиона Жозе Альдо и временным чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем на UFC 208 в Бруклине, а также розыгрыша временного титула в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в марте следующего года.

Но, согласно Альдо, планы серьезно поменялись. В марте Жозе подерется за титул временного чемпиона в легком (это не опечатка – в 155 фунтах) весе, и как минимум один боец уже отказался от боя с ним.

"Нет, боя в Бруклине не будет", - сообщил Альдо в интервью Ариэлю Хельвани. "Теперь я ожидаю, что мне дадут подраться в начале марта. 3 или 4 марта, я не помню (4 марта запланировано шоу UFC 209 – прим. ValeTudo.ru)".

"Я уверен, UFC скоро анонсирует мой бой за временный титул чемпиона UFC в легком весе. Они пытаются найти мне оппонента, и – сюрприз – как минимум один боец уже отказался от боя со мной. Теперь я жду, кого они мне предложат дальше".

Кто же этот таинственный легковес, отказавшийся от титульного боя против Жозе Альдо? Угадайте с трех попыток, жи есть.

"Они попросили меня ничего не рассказывать. Я не скажу, кто это, потому что это сюрприз. Мы никогда бы не подумали, что этот парень откажется от боя – но он отказался, потому что его отец посчитал, что этот бой для него неудачное решение. Я устал от людей, которые отказываются от боев. Я хочу нажать на них, чтобы они наконец приняли поединок со мной".

Если верить Альдо, речь идет о российском легковесе Хабибе Нурмагомедове, дела которого ведет его отец и по совместительству главный тренер Абдулманап Нурмагомедов. За последние пару лет мы, кажется, видели все: "подписывающего контракты" Хабиба, "использованного" Хабиба, отчаянно троллящего Хабиба и даже угрожающего "не пустить UFC в Россию" Хабиба.

Похоже, настало время для Хабиба, отказывающегося от мало-мальски серьезных соперников (еще бы, ведь у Альдо есть неплохая защита от переводов в партер). Как теперь "Орел" будет рассказывать своим фанатам в Instagram о том, что нельзя "кидать заднюю"?

Вопрос риторический.