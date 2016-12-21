[НОВОСТЬ ДНЯ] Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Жозе Альдо

По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:
"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
"Самыми напряженными для меня были несколько боев, прошедших здесь, в Сакраменто. Бой с Дженсом Палвером прошел на высшем уровне, я был чемпионом, а он - бывшим чемпионом, и мы закатили шикарный бой. Подраться с Майклом МакДональдом - это было невероятно. Сломать свои руки о Брауна - это было тяжело в моменте, но после это стало одним из самых хороших воспоминаний".
Но, согласно Альдо, планы серьезно поменялись. В марте Жозе подерется за титул временного чемпиона в легком (это не опечатка – в 155 фунтах) весе, и как минимум один боец уже отказался от боя с ним.
"Нет, боя в Бруклине не будет", - сообщил Альдо в интервью Ариэлю Хельвани. "Теперь я ожидаю, что мне дадут подраться в начале марта. 3 или 4 марта, я не помню (4 марта запланировано шоу UFC 209 – прим. ValeTudo.ru)".
"Я уверен, UFC скоро анонсирует мой бой за временный титул чемпиона UFC в легком весе. Они пытаются найти мне оппонента, и – сюрприз – как минимум один боец уже отказался от боя со мной. Теперь я жду, кого они мне предложат дальше".
Кто же этот таинственный легковес, отказавшийся от титульного боя против Жозе Альдо? Угадайте с трех попыток, жи есть.
"Они попросили меня ничего не рассказывать. Я не скажу, кто это, потому что это сюрприз. Мы никогда бы не подумали, что этот парень откажется от боя – но он отказался, потому что его отец посчитал, что этот бой для него неудачное решение. Я устал от людей, которые отказываются от боев. Я хочу нажать на них, чтобы они наконец приняли поединок со мной".
Если верить Альдо, речь идет о российском легковесе Хабибе Нурмагомедове, дела которого ведет его отец и по совместительству главный тренер Абдулманап Нурмагомедов. За последние пару лет мы, кажется, видели все: "подписывающего контракты" Хабиба, "использованного" Хабиба, отчаянно троллящего Хабиба и даже угрожающего "не пустить UFC в Россию" Хабиба.
Похоже, настало время для Хабиба, отказывающегося от мало-мальски серьезных соперников (еще бы, ведь у Альдо есть неплохая защита от переводов в партер). Как теперь "Орел" будет рассказывать своим фанатам в Instagram о том, что нельзя "кидать заднюю"?