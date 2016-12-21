Марк Хант против Алистара Оверима 2 на UFC 209

"Супер Самоан" готов принять бой, но требует внести в свой контракт дополнительный пункт на случай провала соперником допинг-тестов.

UFC анонсировал матч тяжеловесов Марка Ханта и Алистара Оверима. Поединок должен пополнить кард турнира UFC 209, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе. Бойцы уже встречались на турнире DREAM 5 в 2008 году - тогда голландец победил Ханта болевым приемом на руку (американа).

Однако есть один небольшой нюанс: Марк Хант требует внести в его контракт дополнительный пункт, который защитит его интересы в случае провала соперником тестирования на допинг.

"Я не буду драться, если они не выполнят это условие. Я уже подрался с тремя бойцами на допинге подряд, и я не буду драться снова без защиты. Все, чего я хочу – честную игру на одном и том же поле", - заявил Хант в интервью Ариэлю Хельвани.

Хант (12-10-1, 1NC) провел последний бой в июле на UFC 200, проиграв по очкам экс-чемпиону дивизиона тяжей Броку Леснару. После этого выяснилось, что Леснар провалил два теста на антиэстрогенный препарат кломифен, причем один тест был взят еще до боя. После этого Марк потребовал от UFC крупную денежную компенсацию, в случае отказа пригрозив создать профсоюз и засудить своего работодателя.

Ранее Хант выиграл нокаутами у Френака Мира и Антонио Сильвы; обоих бойцов в разные годы ловили на употреблении запрещенных препаратов.

Оверим (41-15) выходил в октагон 10 сентября в Кливленде, где проиграл нокаутом местному чемпиону Стипе Миочичу. Перед этим Алистар выиграл 4 матча подряд, в том числе нокаутировав Джуниора дос Сантоса и Андрея Арловского.

"Уберим" также проваливал тестирование на допинг: в апреле 2012-го он попался на превышении уровня тестостерона (14 к 1 при разрешенном NSAC максимуме 6 к 1) и слетел с титульного боя против "Цигано".

Если UFC удовлетворит просьбу Ханта, это станет прецедентом. Наверняка подобной "страховки" захотят и другие бойцы – соответственно, шансы на изменения контракта Ханта минимальны, иначе UFC грозит погрязнуть в выплатах за поимку "читеров".