Марк Хант против Алистара Оверима 2 на UFC 209

По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:
"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
"Самыми напряженными для меня были несколько боев, прошедших здесь, в Сакраменто. Бой с Дженсом Палвером прошел на высшем уровне, я был чемпионом, а он - бывшим чемпионом, и мы закатили шикарный бой. Подраться с Майклом МакДональдом - это было невероятно. Сломать свои руки о Брауна - это было тяжело в моменте, но после это стало одним из самых хороших воспоминаний".
"Супер Самоан" готов принять бой, но требует внести в свой контракт дополнительный пункт на случай провала соперником допинг-тестов.
UFC анонсировал матч тяжеловесов Марка Хантаи Алистара Оверима. Поединок должен пополнить кард турнира UFC 209, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе. Бойцы уже встречались на турнире DREAM 5 в 2008 году - тогда голландец победил Ханта болевым приемом на руку (американа).
Однако есть один небольшой нюанс: Марк Хант требует внести в его контракт дополнительный пункт, который защитит его интересы в случае провала соперником тестирования на допинг.
"Я не буду драться, если они не выполнят это условие. Я уже подрался с тремя бойцами на допинге подряд, и я не буду драться снова без защиты. Все, чего я хочу – честную игру на одном и том же поле", - заявил Хант в интервью Ариэлю Хельвани.
Хант (12-10-1, 1NC) провел последний бой в июле на UFC 200, проиграв по очкам экс-чемпиону дивизиона тяжей Броку Леснару. После этого выяснилось, что Леснар провалил два теста на антиэстрогенный препарат кломифен, причем один тест был взят еще до боя. После этого Марк потребовал от UFC крупную денежную компенсацию, в случае отказа пригрозив создать профсоюз и засудить своего работодателя.
Ранее Хант выиграл нокаутами у Френака Мира и Антонио Сильвы; обоих бойцов в разные годы ловили на употреблении запрещенных препаратов.
Оверим (41-15) выходил в октагон 10 сентября в Кливленде, где проиграл нокаутом местному чемпиону Стипе Миочичу. Перед этим Алистар выиграл 4 матча подряд, в том числе нокаутировав Джуниора дос Сантоса и Андрея Арловского.
"Уберим" также проваливал тестирование на допинг: в апреле 2012-го он попался на превышении уровня тестостерона (14 к 1 при разрешенном NSAC максимуме 6 к 1) и слетел с титульного боя против "Цигано".
Если UFC удовлетворит просьбу Ханта, это станет прецедентом. Наверняка подобной "страховки" захотят и другие бойцы – соответственно, шансы на изменения контракта Ханта минимальны, иначе UFC грозит погрязнуть в выплатах за поимку "читеров".