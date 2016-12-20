Дэн Харди: Я не хочу уничтожать карьеру Микки Галла

По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:
"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
"Самыми напряженными для меня были несколько боев, прошедших здесь, в Сакраменто. Бой с Дженсом Палвером прошел на высшем уровне, я был чемпионом, а он - бывшим чемпионом, и мы закатили шикарный бой. Подраться с Майклом МакДональдом - это было невероятно. Сломать свои руки о Брауна - это было тяжело в моменте, но после это стало одним из самых хороших воспоминаний".
Экс-претендент на титул чемпиона собирается вернуться в UFC, но с бросившим ему вызов проспектом встречаться не планирует.
24-летний легковес Микки Галл поставил штамповку громких апсетов на поток. За последние четыре месяца, малоизвестный воспитанник братьев Миллеров, успел заявить о себе досрочными победами над бывшей звездой реслинга Филиппом "Си Эм Панком" Бруксом и Сейджем Норткаттом (видео), из которого UFC всеми силами пытались вырастить нового кумира для американских домохозяек.
К удивлению многих, заставив "Супер Сейджа" сдаться, Галл захотел подраться не с кем-нибудь, а с комментатором европейских турниров UFC Дэном Харди, вынужденным приостановить свою карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Прилетевшая "перчатка" стала сюрпризом и для самого британского ветерана, наблюдавшего за выступлением легковеса у себя дома в Ноттингеме.
"Я чуть чаем не поперхнулся, когда он это сказал. Во время трансляции у меня за окном была глубокая ночь, и я никак не ожидал услышать подобное, сидя перед телевизором в четыре часа утра. Я оценил вызов и благодарен ему за такое заманчивое предложение, но мне еще не приходилось драться с соперником, у которого было бы менее восьми поединков в рекорде, даже в начале моей карьеры. Просто мы с ним на разных уровнях", сказал Дэн в эфире "The MMA Hour".
"Я не собираюсь отправлять в нокауты претендентов, бои которых, возможно, мне предстоит комментировать в будущем. Если я и вернусь в октагон, то ради боев с такими же, как я, ветеранами. Мне нужен кто-то опытный, с двадцатью, тридцатью боями за плечами, кто-то более зрелый и уже устоявшийся, а не зеленый проспект. Мне хочется наблюдать за его профессиональным ростом, а не вставлять ему палки в колеса. Я же на десять лет старше его".
"У меня нет никакого желания бить парня, за которым интересно наблюдать. У UFC и без того полно матерых «стариков», уверенно чувствующих себя в октагоне, с которыми я хотел бы встретиться. А Микки еще мальчик. Я отдаю должное его успехам, но он провел лишь четыре боя и у него все еще впереди. Я не хочу участвовать в этом".
Вместо себя, Харди предлагает Галлу кандидатуру бразильца Тиаго Алвеса, недавно безуспешно пытавшегося перезапустить карьеру в легкой весовой категории.
"Для него это будет колоссальный шанс. Правда, здорово, если он всерьез настроился подраться с ветераном".
В заключении Дэн рассказал, что в январе планирует пройти очередное медицинское обследование, по результатам которого станет окончательно ясно, стоит ли рассчитывать на его возвращение в спорт.