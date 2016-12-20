Дэн Харди: Я не хочу уничтожать карьеру Микки Галла

Горячие новости

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30 декабря Бибиано Фернандес станет свободным агентом
22:12:2016 11:34 argen2m



По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:

«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
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Сейдж Норткатт вернется в легкий вес
22:12:2016 11:17 argen2m



После неожиданного для многих проигрыша Микки Галлу на UFC on FOX 22, проспект решил придерживаться рамок легкой весовой категории, хоть с втискиванием себя в ее рамки у «Супера» всегда были сложности.

«Прошу прощения, выиграть не удалось… я вернусь в свой настоящий вес 155 фунтов! Спасибо за поддержу всем, кто приходил посмотреть», написал боец.
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Bellator: Хайлайт турниров 2016 года
22:12:2016 11:01 argen2m

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Доминик Круз - жажда скорости
21:12:2016 06:29 argen2m
Если бы "Доминатор" не занимался ММА и не стал бы чемпионом UFC, то, наверняка, посвятил бы свою жизнь автогонкам.

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UFC on FOX 22 показал лучший результат за 3 года
21:12:2016 04:49 argen2m



Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.

Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.

Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.

Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
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Следующим соперником Джона Джонса может стать Люк Рокхолд
21:12:2016 04:25 argen2m



После дебюта Джонса на турнире Submission Underground прошло чуть больше недели, а интернет уже пестрит информации разной степени достоверности о следующей схватке экс-чемпиона UFC, для которого грэпплинг становится альтернативой ММА в период дисквалификации.

Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
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Ультимативная восьмерка Джо Рогана: Кейн Веласкес
21:12:2016 03:19 argen2m
Основные вехи в карьере бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе.

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Жозе Альдо объяснил, почему сорвался бой с Максом Холлоуэем
21:12:2016 11:54 grey_187



"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.

После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
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Виталий Мутко жжет напалмом
20:12:2016 06:13 grey_187



В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":

"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.

Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
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Джими Манува будет драться на UFC в Лондоне
20:12:2016 05:56 argen2m



5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
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М-1 Global подводит итоги 2016 года
20:12:2016 06:49 grey_187

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Бэкстейдж FNG 57: Федор Емельяненко секундирует Кириллу Сидельникову
20:12:2016 06:45 grey_187

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UFC 207 Кодекс воина: Ронда Роузи
20:12:2016 06:43 grey_187

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UFC 207: Ти Джей Диллашоу в Денвере
20:12:2016 06:42 grey_187

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Дэн Харди посмеялся на вызовом Микки Галла
19:12:2016 04:24 argen2m



После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:

"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
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Джо Роган считает, что бою Нуньес vs. Роузи уделяется чрезмерное внимание
19:12:2016 02:25 argen2m



"Я нахожу странным то, что многочисленные промо-ролики к UFC 207, сосредоточены исключительно на Ронде Роузи и Аманде Нуньес", пишет в Твиттере комментатор.

Напомним, помимо главного боя вечера, на турнире 31 декабря пройдет не менее интересный титульный поединок Доминик Круз vs. Коди Гарбрандт, а так же реванш Фабрисио Вердум vs. Кейн Веласкес.
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Юрайя Фейбер вспоминает лучшие моменты своей карьеры
18:12:2016 03:54 grey_187



"Самыми напряженными для меня были несколько боев, прошедших здесь, в Сакраменто. Бой с Дженсом Палвером прошел на высшем уровне, я был чемпионом, а он - бывшим чемпионом, и мы закатили шикарный бой. Подраться с Майклом МакДональдом - это было невероятно. Сломать свои руки о Брауна - это было тяжело в моменте, но после это стало одним из самых хороших воспоминаний".
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Пейдж ВанЗант: Однажды у меня будет пояс
18:12:2016 03:44 grey_187



"Мне было предначертано быть здесь, и я продолжу находиться в центре внимания. Я вернусь и однажды я завоюю пояс (чемпионки). Мне всего 22 года. У меня много времени в запасе".
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Трейлер турнира Bellator 170: Ortiz vs. Sonnen
18:12:2016 12:58 argen2m

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Бонусы турнира UFC on FOX 22
18:12:2016 12:55 argen2m



Бой вечера: Лесли Смит vs. Ирене Алдана;

Лучшие выступления: Мишель Уотерсон и Пол Крейг;

Размер каждого бонуса традиционно составил $50,000.
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Дэн Харди: Я не хочу уничтожать карьеру Микки Галла

20.12.2016 19:21 argen2m

Экс-претендент на титул чемпиона собирается вернуться в UFC, но с бросившим ему вызов проспектом встречаться не планирует.

24-летний легковес Микки Галл поставил штамповку громких апсетов на поток. За последние четыре месяца, малоизвестный воспитанник братьев Миллеров, успел заявить о себе досрочными победами над бывшей звездой реслинга Филиппом "Си Эм Панком" Бруксом и Сейджем Норткаттом (видео), из которого UFC всеми силами пытались вырастить нового кумира для американских домохозяек. 

К удивлению многих, заставив "Супер Сейджа" сдаться, Галл захотел подраться не с кем-нибудь, а с комментатором европейских турниров UFC Дэном Харди, вынужденным приостановить свою карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Прилетевшая "перчатка" стала сюрпризом и для самого британского ветерана, наблюдавшего за выступлением легковеса у себя дома в Ноттингеме.

"Я чуть чаем не поперхнулся, когда он это сказал. Во время трансляции у меня за окном была глубокая ночь, и я никак не ожидал услышать подобное, сидя перед телевизором в четыре часа утра. Я оценил вызов и благодарен ему за такое заманчивое предложение, но мне еще не приходилось драться с соперником, у которого было бы менее восьми поединков в рекорде, даже в начале моей карьеры. Просто мы с ним на разных уровнях", сказал Дэн в эфире "The MMA Hour".

"Я не собираюсь отправлять в нокауты претендентов, бои которых, возможно, мне предстоит комментировать в будущем. Если я и вернусь в октагон, то ради боев с такими же, как я, ветеранами. Мне нужен кто-то опытный, с двадцатью, тридцатью боями за плечами, кто-то более зрелый и уже устоявшийся, а не зеленый проспект. Мне хочется наблюдать за его профессиональным ростом, а не вставлять ему палки в колеса. Я же на десять лет старше его".

"У меня нет никакого желания бить парня, за которым интересно наблюдать. У UFC и без того полно матерых «стариков», уверенно чувствующих себя в октагоне, с которыми я хотел бы встретиться. А Микки еще мальчик. Я отдаю должное его успехам, но он провел лишь четыре боя и у него все еще впереди. Я не хочу участвовать в этом".

Вместо себя, Харди предлагает Галлу кандидатуру бразильца Тиаго Алвеса, недавно безуспешно пытавшегося перезапустить карьеру в легкой весовой категории.    

"Для него это будет колоссальный шанс. Правда, здорово, если он всерьез настроился подраться с ветераном".

В заключении Дэн рассказал, что в январе планирует пройти очередное медицинское обследование, по результатам которого станет окончательно ясно, стоит ли рассчитывать на его возвращение в спорт.


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