Дэн Харди: Я не хочу уничтожать карьеру Микки Галла

Экс-претендент на титул чемпиона собирается вернуться в UFC, но с бросившим ему вызов проспектом встречаться не планирует.

24-летний легковес Микки Галл поставил штамповку громких апсетов на поток. За последние четыре месяца, малоизвестный воспитанник братьев Миллеров, успел заявить о себе досрочными победами над бывшей звездой реслинга Филиппом "Си Эм Панком" Бруксом и Сейджем Норткаттом (видео), из которого UFC всеми силами пытались вырастить нового кумира для американских домохозяек.

К удивлению многих, заставив "Супер Сейджа" сдаться, Галл захотел подраться не с кем-нибудь, а с комментатором европейских турниров UFC Дэном Харди, вынужденным приостановить свою карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Прилетевшая "перчатка" стала сюрпризом и для самого британского ветерана, наблюдавшего за выступлением легковеса у себя дома в Ноттингеме.

"Я чуть чаем не поперхнулся, когда он это сказал. Во время трансляции у меня за окном была глубокая ночь, и я никак не ожидал услышать подобное, сидя перед телевизором в четыре часа утра. Я оценил вызов и благодарен ему за такое заманчивое предложение, но мне еще не приходилось драться с соперником, у которого было бы менее восьми поединков в рекорде, даже в начале моей карьеры. Просто мы с ним на разных уровнях", сказал Дэн в эфире "The MMA Hour".

"Я не собираюсь отправлять в нокауты претендентов, бои которых, возможно, мне предстоит комментировать в будущем. Если я и вернусь в октагон, то ради боев с такими же, как я, ветеранами. Мне нужен кто-то опытный, с двадцатью, тридцатью боями за плечами, кто-то более зрелый и уже устоявшийся, а не зеленый проспект. Мне хочется наблюдать за его профессиональным ростом, а не вставлять ему палки в колеса. Я же на десять лет старше его".

"У меня нет никакого желания бить парня, за которым интересно наблюдать. У UFC и без того полно матерых «стариков», уверенно чувствующих себя в октагоне, с которыми я хотел бы встретиться. А Микки еще мальчик. Я отдаю должное его успехам, но он провел лишь четыре боя и у него все еще впереди. Я не хочу участвовать в этом".

Вместо себя, Харди предлагает Галлу кандидатуру бразильца Тиаго Алвеса, недавно безуспешно пытавшегося перезапустить карьеру в легкой весовой категории.

"Для него это будет колоссальный шанс. Правда, здорово, если он всерьез настроился подраться с ветераном".

В заключении Дэн рассказал, что в январе планирует пройти очередное медицинское обследование, по результатам которого станет окончательно ясно, стоит ли рассчитывать на его возвращение в спорт.