Роуз Намаюнас вызвала Мишель Вотерсон

Номер 7 в рейтинге стровейтов хочет закрыть поражение от Каролины Ковалькевич победой над экс-чемпионкой Invicta FC.

Литовская спортсменка Роуз Намаюнас хочет "кусочек Мишель Вотерсон". Подруга Пэта Бэрри остро нуждается в бое, который вернул бы ей уверенность в себе и претендентский статус. По мнению Роуз, таким боем может стать встреча с Мишель Вотерсон, которая в минувший уик-энд выиграла у Пейдж ВанЗант.

"Во-первых, поздравляю Вотерсон со зрелищным выступлением. Ты продемонстрировала спортивный голод и невероятный рост как боец, мать, жена и интересная личность, так что снимаю шляпу. Во-вторых хочу сказать, что мне пишут фанаты и это именно тот бой, который они хотят увидеть. И я тоже! Дана, давай это сделаем!" – написала Роуз на своем аккаунте в Instagram.

Намаюнас (5-3) проиграла последний бой раздельным решением судей Каролине Ковалькевич, упустив возможность подраться с Йоанной Еджейчик за титул. Перед этим Роуз выиграла три матча подряд, финишировав Анджелу Хилл и Пейдж ВанЗант и победив по очкам Тишу Торрес.

Вотерсон (14-4) 17 декабря в первом раунде главного боя UFC on FOX 22 задушила до потери сознания Пейдж ВанЗант (видео боя), доведя счет в UFC до (2-0). Намаюнас ей интересна разве что как соперник и возможность подняься в рейтинге; в остальном Мишель и без встречи с литовкой в данный момент купается во внимании фанатов, СМИ и руководства.

После боя с Пейдж Вотерсон сообщила, что здорова, и готова принять поединок с любой соперницей, которую ей выберет UFC. Посмотрим, что из этого выйдет.