Ронда Роузи: Поражение от Холм спасло меня

По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:
"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
"Самыми напряженными для меня были несколько боев, прошедших здесь, в Сакраменто. Бой с Дженсом Палвером прошел на высшем уровне, я был чемпионом, а он - бывшим чемпионом, и мы закатили шикарный бой. Подраться с Майклом МакДональдом - это было невероятно. Сломать свои руки о Брауна - это было тяжело в моменте, но после это стало одним из самых хороших воспоминаний".
Бывшая чемпионка о том в кого могла бы превратиться, благодарности МакГрегору и простом женском счастье.
Просидев без боев ровно год, 31 декабря в октагон возвращается бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе и все еще самая крупная звезда на небосклоне женских смешанных единоборств Ронда Роузи. Противостоять ей будет нынешняя хозяйка пояса Аманда Нуньес, и впервые в карьере 29-летней американки, шансы на ее победу в этом бою не выглядят такими уж высокими.
"Это поражение спасло меня от превращения в то, что я больше всего ненавижу. В одну из тех знаменитостей, что жизни свои кладут, лишь бы произвести впечатление на окружающих. Кто всегда хочет быть первой, чтобы весь мир был у ее ног. Чей каждый благотворительный жест, служит ее собственной выгоде. Чья показная забота о людях, только ради общественного мнения. Я восстановила свою жизнь заново", сказала она.
"Я больше никогда не стану рисковать своим здоровьем ради денег. Побеждать и быть первой – вот всё, что делает меня счастливой. К черту все рекламные акции и трату сил на что-либо еще кроме победы. И любой, кто заявится ко мне, и попытается сказать, что я должна прервать свою подготовку ради его "дружбы" или "лояльного отношения" к компании, больше мне не друг".
С уходом Роузи, место главного лица UFC занял Конор МакГрегор и, как оказалось, помог экс-чемпионке легче пережить стресс:
"Конор дал мне возможность перевести дух, снял весь этот тяжелый груз с моих плеч. Я благодарна ему за это".
Можно считать, что таким образом он расписывается в полном отсутствии мотивации, но Роузи жаждет не новых спортивных трофеев, а простого женского счастья. В планах Ронды сбежать на Аляску, выйти замуж за своего парня, тяжеловеса UFC Тревиса Брауна, купить дом, родить детей и открыть приют для собак.
"Раньше у меня не было денег, и это не было концом света. Все, что мне нужно сейчас, это я и Тревис в нашем маленьком домике в лесу, в котором мы растим наших детей и вместе лепим снеговика. Серьезно, мне больше ничего нужно для счастья".