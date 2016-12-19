Ронда Роузи: Поражение от Холм спасло меня

Бывшая чемпионка о том в кого могла бы превратиться, благодарности МакГрегору и простом женском счастье.

Просидев без боев ровно год, 31 декабря в октагон возвращается бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе и все еще самая крупная звезда на небосклоне женских смешанных единоборств Ронда Роузи. Противостоять ей будет нынешняя хозяйка пояса Аманда Нуньес, и впервые в карьере 29-летней американки, шансы на ее победу в этом бою не выглядят такими уж высокими.

В беседе с ESPN, Ронда рассказала о том, как теперь смотрит на тяжелый проигрыш Холли Холм, разделившей ее жизнь на "до" и "после":

"Это поражение спасло меня от превращения в то, что я больше всего ненавижу. В одну из тех знаменитостей, что жизни свои кладут, лишь бы произвести впечатление на окружающих. Кто всегда хочет быть первой, чтобы весь мир был у ее ног. Чей каждый благотворительный жест, служит ее собственной выгоде. Чья показная забота о людях, только ради общественного мнения. Я восстановила свою жизнь заново", сказала она.

"Я больше никогда не стану рисковать своим здоровьем ради денег. Побеждать и быть первой – вот всё, что делает меня счастливой. К черту все рекламные акции и трату сил на что-либо еще кроме победы. И любой, кто заявится ко мне, и попытается сказать, что я должна прервать свою подготовку ради его "дружбы" или "лояльного отношения" к компании, больше мне не друг".

С уходом Роузи, место главного лица UFC занял Конор МакГрегор и, как оказалось, помог экс-чемпионке легче пережить стресс:

"Конор дал мне возможность перевести дух, снял весь этот тяжелый груз с моих плеч. Я благодарна ему за это".

Можно считать, что таким образом он расписывается в полном отсутствии мотивации, но Роузи жаждет не новых спортивных трофеев, а простого женского счастья. В планах Ронды сбежать на Аляску, выйти замуж за своего парня, тяжеловеса UFC Тревиса Брауна, купить дом, родить детей и открыть приют для собак.

"Раньше у меня не было денег, и это не было концом света. Все, что мне нужно сейчас, это я и Тревис в нашем маленьком домике в лесу, в котором мы растим наших детей и вместе лепим снеговика. Серьезно, мне больше ничего нужно для счастья".