Каб Свонсон ждет серьезное предложение

Американский полулегковес готов быть в резерве титульного боя, на случай если один из его участников не сможет выступить.

На недавно состоявшемся UFC 206, Каб Свонсон вырвал победу в зрелищном противостоянии с Ду Хо Чоем (видео). Перед боем букмекеры отдавали предпочтение 25-летнему корейскому проспекту. Оно и понятно - тринадцать выигранных боев подряд за плечами, из них одиннадцать нокаутами в первых раундах, и многочисленные интервью, в которых азиат пренебрежительно отзывался о техническом арсенале Конора МакГрегора и Жозе Альдо, могут ввести в заблуждение кого угодно.

Похоже, и сам "Супербой" был на все сто уверен в том, что увезет домой очередную быструю победу нокаутом, но в этот вечер корейская коса нашла на американский камень. Выдержав стартовый натиск, Свансон постепенно начал пристреливаться и в конце третьего раунда откровенно избивал потрясенного оппонента, вкладываясь в каждый удар.

"Я расценил его вызов, как знак неуважения. Его команда пытается делать вид, что это не так, но на самом деле он мог бросить вызов кому-нибудь еще. Он выбрал меня, и я использовал его в качестве "ветоши для костра", и как очередное испытание для себя. До боя с ним я прошел двух грэпплеров, которые хотели сделать со мной тоже, что удалось Фрэнки Эдгару (Свансон проиграл удушающим приемом, прим. valetudo.ru), но я смог убедительно победить их обоих", рассказал американец в интервью порталу Flocombat.

"Чой напомнил мне о поражении от Макса (Холлоуэя), и это побудило меня выйти и доказать всем, что я по-прежнему очень опасный ударник, хотя до боя он пытался с этим спорить. Думаю, что опроверг его слова".

Каб считает, что сделал достаточно для того, чтобы, если и не выйти в претенденты, то получить контендерский поединок, а если повезет, стать заменой одному из участников боя за титул.

"После этой схватки у меня нет никакого желания возвращаться в октагон, просто чтобы драться абы с кем. Я считаю, что продемонстрировал заметные улучшения и теперь жду серьезное предложение. Чувствую, что оно вот-вот поступит и готов подождать. Бой за титул между Жозе Альдо и Максом Холлоуэем скорее состоится, но если один из них не сможет участвовать, я готов выйти на замену".

"А пока я возьму небольшую паузу, чтобы провести праздники со своей семьей. В зал я планирую вернуться в начале следующего года и держать себя в форме. Я не стану готовиться к кому-то конкретному, но если они придут ко мне с хорошим предложением, я буду готов".