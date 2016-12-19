Каб Свонсон ждет серьезное предложение

По всей видимости подписания в UFC не предвидится, на вопрос о возможному уходе из ONE, где 36-летний бразилец преспокойно может чемпионить вплоть до пенсии, «Флэш» заговорил о здоровье, профессионализме и осторожности в принятии решений:
«Кто-то считает себя обычным воякой, но это не для меня. Я думаю о своем здоровье, хочу сохранить мозги и нос, быть в состоянии обеспечивать себя и семью. Многие бойцы выходят в клетку, чтобы доставит удовольствие своим фанатом, но я не из их числа. Я – профи, и есть обратная сторона этого спорта, которую никто не видит. Я должен быть осторожен с принятием решений. Сейчас я в порядке, но кто знает, что будет завтра. Какие изменения в моей голове могут произойти завтра, никому неизвестно».
Пейдж ВанЗант и Мишель Уотерсон "натанцевали" для UFC 4,800,000 зрителей. Стоит отметить, что поединок продолжался всего 3 минуты, а измерение аудитории проводится один раз в 25 минут, поэтому не исключено, что пик просмотров был еще выше.
Это один из лучших результатов телеканала. В последний раз высокий интерес у аудитории вызвал бой Бенсона Хендерсона с Джошем Томпсоном, который смотрело примерно 3,220,000 зрителей.
Для сравнения, потолком для Bellator 169 с "Кингом Мо" и Сатоши Ишии во главе карда, стала отметка 643,000 зрителей.
Вы спрашивали, кто смотрит женские бои? Вам еще нужен ответ?
Выиграв у Дэна Хендерсона, "Бонс" заявил о желании побороться с тяжеловесом, на худой конец ведущим шоу Чейлом Сонненом, но по данным Чейла, если все сложится удачно, на одном из будущих турниров SuG, Джон встретится с Люком Рокхолдом.
"Этот бой (с Холлоуэем) был запланирован. Мы сообщили UFC, что хотим бой в этот день. С нашей стороны все было решено. UFC ответил "ок" и попросил нас не обсуждать это до UFC 206. Мне сказали, что моим оппонентом на шоу в Бруклине станет победитель боя Петтис - Холлоуэй. Как я понимаю, Энтони и Максу сообщили то же самое.
После боя Холлоуэй начал теряться в показаниях. Сначала я услышал, что он травмировал лодыжку и ему потребуется время на восстановление. Потом мне сказали, что у него запланирована поездка в Диснейленд с детьми, и он не может ее перенести. Потом я узнал, что якобы его зал закрывается на праздники и он не сможет должным образом подготовиться к бою. В общем, в итоге он наговорил кучу всякого дерьма и отвалил, как реальный придурок. Он просто нес всякую херню".
В гонку за звание "Мудака года 2017" неожиданно для всех ворвался вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, который потек от зарабатываемых UFC сумм и предложил руководству промоушена "гуманитарную помощь натурой":
"Недавно встречался с владельцами UFC. Они говорят, в России у нас нет ни одного партнера, ни одного титульного боя, — сказал Мутко. — Хабиб Нурмагомедов у нас там один, мочит всех. Они показали мне свою презентацию. Я был в таком легком шоке, когда увидел, что они делают. Какие там доходы, сколько платит им телевидение. Я им сказал, что мы зарегистрировали Союз ММА, Федор Емельяненко там президент. Давайте, говорю, наш чемпион будет переходить к вам", - цитирует Мутко sportbox.ru.
Как этот человек занимает такую высокую должность? Вопрос на миллион.
5 номер в рейтинге лучших полутяжеловесов организации подтвердил свое выступление на UFC Fight Night 108 18 марта. Соперник "Парня с обложки" еще не определен, но все идет к тому, что им может стать Райан Бэйдер, а поединок получить статус главного события.
После победы над Сейджем Норткаттом, 24-летний легковес неожиданно захотел подраться с комментатором европейских турниров UFC, вынужденным завершить карьеру в 2012-м из-за врожденной аномалии сердца. Ответ "Вне закона" не заставил себя ждать:
"Он был достаточно большим, чтобы смотреть UFC, когда я еще там выступал?", написал Дэн в Твиттере.
"Самыми напряженными для меня были несколько боев, прошедших здесь, в Сакраменто. Бой с Дженсом Палвером прошел на высшем уровне, я был чемпионом, а он - бывшим чемпионом, и мы закатили шикарный бой. Подраться с Майклом МакДональдом - это было невероятно. Сломать свои руки о Брауна - это было тяжело в моменте, но после это стало одним из самых хороших воспоминаний".
Американский полулегковес готов быть в резерве титульного боя, на случай если один из его участников не сможет выступить.
На недавно состоявшемся UFC 206, Каб Свонсон вырвал победу в зрелищном противостоянии с Ду Хо Чоем (видео). Перед боем букмекеры отдавали предпочтение 25-летнему корейскому проспекту. Оно и понятно - тринадцать выигранных боев подряд за плечами, из них одиннадцать нокаутами в первых раундах, и многочисленные интервью, в которых азиат пренебрежительно отзывался о техническом арсенале Конора МакГрегора и Жозе Альдо, могут ввести в заблуждение кого угодно.
Похоже, и сам "Супербой" был на все сто уверен в том, что увезет домой очередную быструю победу нокаутом, но в этот вечер корейская коса нашла на американский камень. Выдержав стартовый натиск, Свансон постепенно начал пристреливаться и в конце третьего раунда откровенно избивал потрясенного оппонента, вкладываясь в каждый удар.
"Я расценил его вызов, как знак неуважения. Его команда пытается делать вид, что это не так, но на самом деле он мог бросить вызов кому-нибудь еще. Он выбрал меня, и я использовал его в качестве "ветоши для костра", и как очередное испытание для себя. До боя с ним я прошел двух грэпплеров, которые хотели сделать со мной тоже, что удалось Фрэнки Эдгару (Свансон проиграл удушающим приемом, прим. valetudo.ru), но я смог убедительно победить их обоих", рассказал американец в интервью порталу Flocombat.
"Чой напомнил мне о поражении от Макса (Холлоуэя), и это побудило меня выйти и доказать всем, что я по-прежнему очень опасный ударник, хотя до боя он пытался с этим спорить. Думаю, что опроверг его слова".
Каб считает, что сделал достаточно для того, чтобы, если и не выйти в претенденты, то получить контендерский поединок, а если повезет, стать заменой одному из участников боя за титул.
"После этой схватки у меня нет никакого желания возвращаться в октагон, просто чтобы драться абы с кем. Я считаю, что продемонстрировал заметные улучшения и теперь жду серьезное предложение. Чувствую, что оно вот-вот поступит и готов подождать. Бой за титул между Жозе Альдо и Максом Холлоуэем скорее состоится, но если один из них не сможет участвовать, я готов выйти на замену".
"А пока я возьму небольшую паузу, чтобы провести праздники со своей семьей. В зал я планирую вернуться в начале следующего года и держать себя в форме. Я не стану готовиться к кому-то конкретному, но если они придут ко мне с хорошим предложением, я буду готов".