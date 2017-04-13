Джими Манува: Если я попаду, Джон Джонс ляжет

Британский нокаутер рассказал о начале карьеры, своих шансах в бою с "Бонсом" и конфликте с "немодным" Даниэлем Кормье.

Джими Манува начал карьеру в смешанных единоборствах в том возрасте, когда большинство бойцов выходит на пик формы, а некоторые начинают подумывать об уходе из спорта. Первый профессиональный бой британец провел, когда ему было почти 30, но, несмотря на поздний старт, сегодня он входит в тройку лучших полутяжеловесов UFC, а его результативность – 15 нокаутов в 17 боях – поражает воображение.

В интервью изданию The Sun Манува вспомнил, как все начиналось:

"Я помню свою первую тренировку перед профессиональным дебютом, она проходила в парке. Мой товарищ раскидал на траве конусы, и я нарезал вокруг них круги, боксируя с тень. Тогда моя выносливость была настолько плоха, что временами мне казалось, что все кончится задолго до боя, и я сдохну от удушья прямо в этом парке".

"Дебют врезался мне в память так, словно он был вчера. После него я был истощен и еще минут двадцать не мог отдышаться, а в моей крови бушевал адреналин. Это ощущение я запомнил навсегда, а еще победу – победу нокаутом – вот, что по-настоящему зацепило меня".

"Теперь я тренируюсь с лучшими бойцами в мире – трудно поверить в то, как все быстро изменилось, но я ждал этого. Я знал, что буду драться за пояса и титулы".

Джими находится в том положении, когда можно рассчитывать если не на бой с чемпионом, то, как минимум, на дележ статуса первого претендента с одним из топов. Особняком для него среди полутяжей UFC стоит опальный тиран дивизиона Джон Джонс, победа над которым открывает безграничные перспективы.

"Я чувствую, что набрал наилучшую форму, сейчас пик моей карьеры и впереди только крупные бои. Я на 100% готов встретиться с Джонсом. Кто же откажется от боя с, вероятно, лучшим бойцом в мире? Я уверен, что он ляжет, если пропустит мой удар. Не думаю, что он способен устоять после такого тяжелого попадания. Если нам дадут подраться, то я обязательно шокирую мир".

На UFC 210 Манува успел зацепиться языками с Даниэлем Кормье, после победы над Энтони Джонсоном, решившим не выходя из клетки пройтись по потенциальным соперникам.

"Кормье – первый боец, с которым у меня есть что-то вроде конфликта. Сразу скажу, что я уважаю его, как спортсмена – он чемпион нашего дивизиона, но он скучный. Конечно, не самый скучный из всех, но он борется, а это не нравится зрителям. Скорее всего, поэтому он не пользуется популярностью у болельщиков. Я уже говорил об этом в интервью, и он воспринял мои слова как оскорбление, поэтому начал орать мне из клетки".

"Думаю, что он чувствовал мое присутствие. Поэтому, будучи чемпионом, он обратился ко мне. "Уверен, что хочешь драться со мной?", - спросил он. Я отвел, что только за этим выступаю. Сидел никого не трогал, смотрел бой из кейджсайда, он почувствовал, что я в зале и внутри у него что-то ёкнуло. Зачем ему было говорить со мной? Я – никто, четвертый номер в рейтинге (был до ухода Энтони Джонсона, прим, valetudo.ru) . Но он все знает".

"Еще он что-то сказал про мой спортивный костюм Gucci, а вы видели, как одевается этот парень? Он выглядит так, словно его мама собирала. Он выглядит как нев**бенно здоровая картофелина. Дизайнерская одежда создана не для него. Он круглый, как мяч".