Джими Манува: Если я попаду, Джон Джонс ляжет

Горячие новости

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Макс Холлоуэй подарил Жозе Альдо футбольный мяч
13:04:2017 01:02 argen2m



"Тебе будет чем заняться, когда я закончу твою карьеру", - объяснил гавайец необычный презент.

"Бразилия, спасибо за теплый прием и попытку сделать меня толстым своей кухней. Жозе, отдельное спасибо, что не отказался принять мяч. До встречи 3 июня".
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Вандерлей Сильва готовится к бою с Чейлом Сонненом
13:04:2017 11:44 argen2m
После долгого перерыва, 40-летний ветеран показал свой спарринг.

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UFC 210: Шок и трепет
13:04:2017 11:37 argen2m

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Турнир ACB 57 посетят Джордж Сент-Пьер и Робин Блэк
12:04:2017 09:33 grey_187



В эту субботу московский турнир ACB 57 почтят своим присутствием известные личности: экс-чемпион UFC в полусреднем весе Джордж Сент-Пьер и известный аналитик и телеведущий Робин Блэк.

"Раш" дополнительно посетит церемонию взвешивания, которая состоится в пятницу 14 апреля в 19.00 в ТРЦ Океания, по адресу Кутузовский проспект, 57 (1 минута от м. Славянский Бульвар). Звезду можно будет не только увидеть вживую, но и сфотографироваться с ним, взять автограф и задать пару вопросов. Не забудьте при этом сообщить, что вы с ValeTudo.ru ;)

В день турнира GSP будет секундировать Юкинори Аказаву.
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UFC 212: Стердаун Жозе Альдо и Макса Холлоуэя
12:04:2017 03:35 argen2m

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Bellator 177: Лучшие моменты Елены Овчинниковой
12:04:2017 03:23 argen2m

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Трейлер UFC 211: Приди и возьми
11:04:2017 08:21 argen2m

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Чарльз Оливейра хочет вернуться в 145 фунтов
11:04:2017 04:39 grey_187



Финишировавший Вилла Брукса в легком весе на шоу UFC 210 Чарльз Оливейра мечтает вернуться в полулегкий дивизион и стать чемпионом:

"У меня сегодня был отличный бой, но я хочу вернуться в 145 фунтов. Я упорно готовился к этому бою, сильнее, чем когда-либо. Было много эмоций, у меня дочь на подходе. Я проделал отличную работу, но хочу вернуться в 145 фунтов и стать там чемпионом".
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Эдсон Барбоса надеется подраться с Тони Фергюсоном
11:04:2017 04:31 grey_187



"Он (МакГрегор) не настоящий чемпион. У него есть пояс, но у меня - почти 20 боев в этом дивизионе. У Фергюсона больше 10 боев в этом дивизионе. Почти десяток у Хабиба. Надеюсь, кто-то из нас вскоре подерется за титул. И очень надеюсь, что UFC даст мне бой с Тони Фергюсоном".

"Я вышел на первый бой с Тони на коротком уведомлении всего за 4 недели до боя. Представьте, если у меня будет полноценный кэмп? Это будут невероятные 5 раундов".
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Брэндон Хэлси: Будет круто раскатать Шлеменко у него дома
11:04:2017 04:21 grey_187

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Bellator 177: Лучшее от Даниэля Вайхеля и Эдуардо Дантаса
11:04:2017 04:17 grey_187



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Трейлер UFC 211: Два самых опасных тяжеловеса в UFC
11:04:2017 11:43 argen2m

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Хайлайт турнира Bellator 176
10:04:2017 08:15 argen2m

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Магомед Бибулатов: Я не политик, я в политике не разбираюсь
10:04:2017 01:21 grey_187



Успешно дебютировавший в UFC чеченский боец Магомед Бибулатов дал развернутое интервью после боя. Журналисты интересовались, что связывает бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, но прямого ответа так и не получили:
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"В поисках боя", сезон 2 эпизод 2
10:04:2017 01:00 grey_187
Дана Вайт и компания продолжают отрываться и искать таланты:


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Мусаси требует повышения гонораров
10:04:2017 12:54 grey_187



Очередь на титульный бой или реванш с Крисом Вайдманом? Как бы там ни было, сначала отработавший свой последний бой по контракту с UFC Гегард Мусаси требует повышения зарплаты:

"Мне должны заплатить (сколько я хочу). Я побил "Жакаре" Соузу, Марка Ханта, Дэна Хендерсона, Витора Белфорта, Вайдмана. Кто еще? Все, кого я побил, зарабатывают больше меня".
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Дураев и Абдулвахабов выбыли из карда ACB 57
10:04:2017 12:37 grey_187



Турнир ACB 57 несет потери:

"По состоянию здоровья из турнира ACB 57 выбыли сразу двое участников главного карда – Альберт Дураев и Абдул-Азиз Абдулвахабов. К сожалению, в нашем спорте мы часто сталкиваемся с травмами даже на последнем этапе подготовки. Вячеслав Василевский остается в карде турнира и встретится с проспектом клуба «Беркут» Ибрагимом Чужигаевым, который без раздумий согласился выйти на замену своему одноклубнику. Он занимает 5 строчку в рейтингах среднего веса ACB. Совсем недавно он провел бой в Манчестере, поэтому он находится в хорошей форме и полный решимости заявить о себе.

Титульный бой Кошкин- Абдулвахабов состоится в Санкт-Петербурге. Мы приносим свои извинения перед болельщиками, и обещаем, что несмотря на эти потери, турнир будет организован на высшем уровне и вас ждут крайне интересные и захватывающие бои", - сообщил матчмейкер ACB Ибрагим Исмаилов.
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Дана Вайт: Атлетическая комиссия Нью-Йорка застряла в 2001 году
10:04:2017 12:25 grey_187



"Они ничего мне не объяснили. Вайдман оказался в очень неудачной позиции: сначала ему сказали, что удар коленом был против правил и у него есть 5 минут на восстановление, и он прилег на покрытие, а после врач сообщил, что не может позволить ему продолжить"

"С этой новой Атлетической Комиссией мы будто вернулись в 2001 год".
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Даниэль Кормье: Я деморализую Мануву
10:04:2017 12:18 grey_187



"Он крутой чувак, мощно бьет. Мне нравится его девиз: "Один удар (выстрел) - одно убийство". Это прикольно звучит. Еще он носит спортивные костюмы, крутотенюшка. Но Джими Манува ничего не может мне сделать. Этот чувак закончился. Джими Мануве сказочно повезет, если он продержится больше 10 минут. Семи минут. Я деморализую его".
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Реакция Джона Джонса на победу Даниэля Кормье
09:04:2017 08:03 argen2m


Никакой! Абсолютно! Понимая, что его снимают, "Бонс" натянул маску безразличия, когда вокруг весь зал стоял на ушах.
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Джими Манува: Если я попаду, Джон Джонс ляжет

13.04.2017 21:21 argen2m

Британский нокаутер рассказал о начале карьеры, своих шансах в бою с "Бонсом" и конфликте с "немодным" Даниэлем Кормье.

Джими Манува начал карьеру в смешанных единоборствах в том возрасте, когда  большинство бойцов выходит на пик формы, а некоторые начинают подумывать об уходе из спорта. Первый профессиональный бой британец провел, когда ему было почти 30, но, несмотря на поздний старт, сегодня он входит в тройку лучших полутяжеловесов UFC, а его результативность – 15 нокаутов в 17 боях – поражает воображение.

В интервью изданию The Sun Манува вспомнил, как все начиналось:

"Я помню свою первую тренировку перед профессиональным дебютом, она проходила в парке. Мой товарищ раскидал на траве конусы, и я нарезал вокруг них круги, боксируя с тень. Тогда моя выносливость была настолько плоха, что временами мне казалось, что все кончится задолго до боя, и я сдохну от удушья прямо в этом парке".

"Дебют врезался мне в память так, словно он был вчера. После него я был истощен и еще минут двадцать не мог отдышаться, а в моей крови бушевал адреналин. Это ощущение я запомнил навсегда, а еще победу – победу нокаутом – вот, что по-настоящему зацепило меня".

"Теперь я тренируюсь с лучшими бойцами в мире – трудно поверить в то, как все быстро изменилось, но я ждал этого. Я знал, что буду драться за пояса и титулы".

Джими находится в том положении, когда можно рассчитывать если не на бой с чемпионом, то, как минимум, на дележ статуса первого претендента с одним из топов. Особняком для него среди полутяжей UFC стоит опальный тиран дивизиона Джон Джонс, победа над которым открывает безграничные перспективы.

"Я чувствую, что набрал наилучшую форму, сейчас пик моей карьеры и впереди только крупные бои. Я на 100% готов встретиться с Джонсом. Кто же откажется от боя с, вероятно, лучшим бойцом в мире? Я уверен, что он ляжет, если пропустит мой удар. Не думаю, что он способен устоять после такого тяжелого попадания. Если нам дадут подраться, то я обязательно шокирую мир".

На UFC 210 Манува успел зацепиться языками с Даниэлем Кормье, после победы над Энтони Джонсоном, решившим не выходя из клетки пройтись по потенциальным соперникам.

"Кормье – первый боец, с которым у меня есть что-то вроде конфликта. Сразу скажу, что я уважаю его, как спортсмена – он чемпион нашего дивизиона, но он скучный. Конечно, не самый скучный из всех, но он борется, а это не нравится зрителям. Скорее всего, поэтому он не пользуется популярностью у болельщиков. Я уже говорил об этом в интервью, и он воспринял мои слова как оскорбление, поэтому начал орать мне из клетки".

"Думаю, что он чувствовал мое присутствие. Поэтому, будучи чемпионом, он обратился ко мне. "Уверен, что хочешь драться со мной?", - спросил он. Я отвел, что только за этим выступаю. Сидел никого не трогал, смотрел бой из кейджсайда, он почувствовал, что я в зале и внутри у него что-то ёкнуло. Зачем ему было говорить со мной? Я – никто, четвертый номер в рейтинге (был до ухода Энтони Джонсона, прим, valetudo.ru) . Но он все знает".  

"Еще он что-то сказал про мой спортивный костюм Gucci, а вы видели, как одевается этот парень? Он выглядит так, словно его мама собирала. Он выглядит как нев**бенно здоровая картофелина. Дизайнерская одежда создана не для него. Он круглый, как мяч".


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