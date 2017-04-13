Тони Фергюсон: Нейт, дерись или проваливай на пенсию

Топовый легковес ищет оппонента для розыгрыша временного чемпионского титула.

Нейт Диас не дрался с турнира UFC 202, когда он проиграл Конору МакГрегру и с двумя миллионами долларов укатил в закат. С тех пор Нейт почивает на лаврах и требует исключительно "крупных" боев с соответствующими гонорарами.

Одним из таких боев для него может стать встреча с Тони Фергюсоном, который в ближайшее время вряд ли сможет подраться с Хабибом Нурмагомедовым:

"Есть несколько вещей, которые мы сейчас пытаемся привести к общему знаменателю. Мы попытались получить бой до Рамадана, но Хабиб не хочет драться. У него много проблем с внутренними органами, так что мы пытаемся выяснить, кто следующий. Но я не хочу двигаться назад. Я хочу идти вперед, и, думаю, подойдет Нейт Диас, который в рейтинге под номером 8, или Майкл Джонсон. Сейчас я расслабляюсь, я наслаждаюсь своим статусом отца, и удовольствием от этого процесса", - говорит Тони.

По мнению "Эль Кукуя", Диас должен принять бой – или уйти на пенсию:

"Я за зарубу в Калифорнии. Он представляет 209 (Стоктон), я из 805, из района Окснард. Я считаю, что на руках я лучше его. Смысл этой игры – погоня за славой, а не за деньгами. Само собой, при этом ты должен заработать свой кусок в этой дерьмовой индустрии, но Нейт – если не хочешь драться, то проваливай на пенсию. Сделай что-нибудь, потому что мы в этой индустрии ради боев".

Дивизион переживает очевидный застой – действующий чемпион Конор МакГрегор ждет рождения ребенка, а после с 99% вероятностью встретится в боксерском матче с Флойдом Мейвезером. Хабиб на лечении, восстанавливается после проблемной сгонки. Нейт ждет волшебника в голубом вертолете, а Тони до сих пор без оппонента.

Возможно, не последнюю роль в этом играет то, что Фергюсон хочет драться исключительно за пояс, пусть и временный:

"Пояс. Мы должны драться за этот пояс".

Дана, мейк ит хеппен.