Тони Фергюсон: Нейт, дерись или проваливай на пенсию

Горячие новости

﻿
Макс Холлоуэй подарил Жозе Альдо футбольный мяч
13:04:2017 01:02 argen2m



"Тебе будет чем заняться, когда я закончу твою карьеру", - объяснил гавайец необычный презент.

"Бразилия, спасибо за теплый прием и попытку сделать меня толстым своей кухней. Жозе, отдельное спасибо, что не отказался принять мяч. До встречи 3 июня".
Подробнее
Вандерлей Сильва готовится к бою с Чейлом Сонненом
13:04:2017 11:44 argen2m
После долгого перерыва, 40-летний ветеран показал свой спарринг.

Подробнее
UFC 210: Шок и трепет
13:04:2017 11:37 argen2m

Подробнее
Турнир ACB 57 посетят Джордж Сент-Пьер и Робин Блэк
12:04:2017 09:33 grey_187



В эту субботу московский турнир ACB 57 почтят своим присутствием известные личности: экс-чемпион UFC в полусреднем весе Джордж Сент-Пьер и известный аналитик и телеведущий Робин Блэк.

"Раш" дополнительно посетит церемонию взвешивания, которая состоится в пятницу 14 апреля в 19.00 в ТРЦ Океания, по адресу Кутузовский проспект, 57 (1 минута от м. Славянский Бульвар). Звезду можно будет не только увидеть вживую, но и сфотографироваться с ним, взять автограф и задать пару вопросов. Не забудьте при этом сообщить, что вы с ValeTudo.ru ;)

В день турнира GSP будет секундировать Юкинори Аказаву.
Подробнее
UFC 212: Стердаун Жозе Альдо и Макса Холлоуэя
12:04:2017 03:35 argen2m

Подробнее
Bellator 177: Лучшие моменты Елены Овчинниковой
12:04:2017 03:23 argen2m

Подробнее
Трейлер UFC 211: Приди и возьми
11:04:2017 08:21 argen2m

Подробнее
Чарльз Оливейра хочет вернуться в 145 фунтов
11:04:2017 04:39 grey_187



Финишировавший Вилла Брукса в легком весе на шоу UFC 210 Чарльз Оливейра мечтает вернуться в полулегкий дивизион и стать чемпионом:

"У меня сегодня был отличный бой, но я хочу вернуться в 145 фунтов. Я упорно готовился к этому бою, сильнее, чем когда-либо. Было много эмоций, у меня дочь на подходе. Я проделал отличную работу, но хочу вернуться в 145 фунтов и стать там чемпионом".
Подробнее
Эдсон Барбоса надеется подраться с Тони Фергюсоном
11:04:2017 04:31 grey_187



"Он (МакГрегор) не настоящий чемпион. У него есть пояс, но у меня - почти 20 боев в этом дивизионе. У Фергюсона больше 10 боев в этом дивизионе. Почти десяток у Хабиба. Надеюсь, кто-то из нас вскоре подерется за титул. И очень надеюсь, что UFC даст мне бой с Тони Фергюсоном".

"Я вышел на первый бой с Тони на коротком уведомлении всего за 4 недели до боя. Представьте, если у меня будет полноценный кэмп? Это будут невероятные 5 раундов".
Подробнее
Брэндон Хэлси: Будет круто раскатать Шлеменко у него дома
11:04:2017 04:21 grey_187

Подробнее
Bellator 177: Лучшее от Даниэля Вайхеля и Эдуардо Дантаса
11:04:2017 04:17 grey_187



Подробнее
Трейлер UFC 211: Два самых опасных тяжеловеса в UFC
11:04:2017 11:43 argen2m

Подробнее
Хайлайт турнира Bellator 176
10:04:2017 08:15 argen2m

Подробнее
Магомед Бибулатов: Я не политик, я в политике не разбираюсь
10:04:2017 01:21 grey_187



Успешно дебютировавший в UFC чеченский боец Магомед Бибулатов дал развернутое интервью после боя. Журналисты интересовались, что связывает бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, но прямого ответа так и не получили:
Подробнее
"В поисках боя", сезон 2 эпизод 2
10:04:2017 01:00 grey_187
Дана Вайт и компания продолжают отрываться и искать таланты:


Подробнее
Мусаси требует повышения гонораров
10:04:2017 12:54 grey_187



Очередь на титульный бой или реванш с Крисом Вайдманом? Как бы там ни было, сначала отработавший свой последний бой по контракту с UFC Гегард Мусаси требует повышения зарплаты:

"Мне должны заплатить (сколько я хочу). Я побил "Жакаре" Соузу, Марка Ханта, Дэна Хендерсона, Витора Белфорта, Вайдмана. Кто еще? Все, кого я побил, зарабатывают больше меня".
Подробнее
Дураев и Абдулвахабов выбыли из карда ACB 57
10:04:2017 12:37 grey_187



Турнир ACB 57 несет потери:

"По состоянию здоровья из турнира ACB 57 выбыли сразу двое участников главного карда – Альберт Дураев и Абдул-Азиз Абдулвахабов. К сожалению, в нашем спорте мы часто сталкиваемся с травмами даже на последнем этапе подготовки. Вячеслав Василевский остается в карде турнира и встретится с проспектом клуба «Беркут» Ибрагимом Чужигаевым, который без раздумий согласился выйти на замену своему одноклубнику. Он занимает 5 строчку в рейтингах среднего веса ACB. Совсем недавно он провел бой в Манчестере, поэтому он находится в хорошей форме и полный решимости заявить о себе.

Титульный бой Кошкин- Абдулвахабов состоится в Санкт-Петербурге. Мы приносим свои извинения перед болельщиками, и обещаем, что несмотря на эти потери, турнир будет организован на высшем уровне и вас ждут крайне интересные и захватывающие бои", - сообщил матчмейкер ACB Ибрагим Исмаилов.
Подробнее
Дана Вайт: Атлетическая комиссия Нью-Йорка застряла в 2001 году
10:04:2017 12:25 grey_187



"Они ничего мне не объяснили. Вайдман оказался в очень неудачной позиции: сначала ему сказали, что удар коленом был против правил и у него есть 5 минут на восстановление, и он прилег на покрытие, а после врач сообщил, что не может позволить ему продолжить"

"С этой новой Атлетической Комиссией мы будто вернулись в 2001 год".
Подробнее
Даниэль Кормье: Я деморализую Мануву
10:04:2017 12:18 grey_187



"Он крутой чувак, мощно бьет. Мне нравится его девиз: "Один удар (выстрел) - одно убийство". Это прикольно звучит. Еще он носит спортивные костюмы, крутотенюшка. Но Джими Манува ничего не может мне сделать. Этот чувак закончился. Джими Мануве сказочно повезет, если он продержится больше 10 минут. Семи минут. Я деморализую его".
Подробнее
Реакция Джона Джонса на победу Даниэля Кормье
09:04:2017 08:03 argen2m


Никакой! Абсолютно! Понимая, что его снимают, "Бонс" натянул маску безразличия, когда вокруг весь зал стоял на ушах.
Подробнее

База valetudo.ru




 


 


 


 
В базе:
27833 бойцов
8559 турниров
47546 боев

Тони Фергюсон: Нейт, дерись или проваливай на пенсию

13.04.2017 18:37 grey_187

тони фергюсонТоповый легковес ищет оппонента для розыгрыша временного чемпионского титула.

Нейт Диас не дрался с турнира UFC 202, когда он проиграл Конору МакГрегру и с двумя миллионами долларов укатил в закат. С тех пор Нейт почивает на лаврах и требует исключительно "крупных" боев с соответствующими гонорарами.

Одним из таких боев для него может стать встреча с Тони Фергюсоном, который в ближайшее время вряд ли сможет подраться с Хабибом Нурмагомедовым:

"Есть несколько вещей, которые мы сейчас пытаемся привести к общему знаменателю. Мы попытались получить бой до Рамадана, но Хабиб не хочет драться. У него много проблем с внутренними органами, так что мы пытаемся выяснить, кто следующий. Но я не хочу двигаться назад. Я хочу идти вперед, и, думаю, подойдет Нейт Диас, который в рейтинге под номером 8, или Майкл Джонсон. Сейчас я расслабляюсь, я наслаждаюсь своим статусом отца, и удовольствием от этого процесса", - говорит Тони.

По мнению "Эль Кукуя", Диас должен принять бой – или уйти на пенсию:

"Я за зарубу в Калифорнии. Он представляет 209 (Стоктон), я из 805, из района Окснард. Я считаю, что на руках я лучше его. Смысл этой игры – погоня за славой, а не за деньгами. Само собой, при этом ты должен заработать свой кусок в этой дерьмовой индустрии, но Нейт – если не хочешь драться, то проваливай на пенсию. Сделай что-нибудь, потому что мы в этой индустрии ради боев".

Дивизион переживает очевидный застой – действующий чемпион Конор МакГрегор ждет рождения ребенка, а после с 99% вероятностью встретится в боксерском матче с Флойдом Мейвезером. Хабиб на лечении, восстанавливается после проблемной сгонки. Нейт ждет волшебника в голубом вертолете, а Тони до сих пор без оппонента.

Возможно, не последнюю роль в этом играет то, что Фергюсон хочет драться исключительно за пояс, пусть и временный:

"Пояс. Мы должны драться за этот пояс".

Дана, мейк ит хеппен.


Комментарий [2]
 
Поделиться
Баннер
Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

 PR-CY.ru

Авторизация