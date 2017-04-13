Bellator идет в Россию

Скотт Кокер хочет провести бои с участием Федора Емельяненко, Александра Шлеменко и Андрея Корешкова.

Пока UFC который год обещает привези турнир в Россию, идею подхватил конкурирующий промоушен Bellator. У Скотта Кокера есть туз в рукаве – топовые русские бойцы, что позволит ему успешно провести шоу за пределами Махачкалы.

Главная отечественная звезда в обойме Bellator Федор Емельяненко считает, что шансы на ивент в России как никогда велики:

"Мы говорили о проведении турнира Bellator в России. Вероятность того, что Bellator Придет в Россию, очень велика"

И это вполне объяснимо. Федор лично возглавляет единственный российский орган, регулирующий смешанные единоборства – "Союз ММА России" – а значит, препятствий Кокеру и компании никто чинить не будет. Возможно, Viacom Придется раскошелиться на стадион – но это мелочи.

"Безусловно, мы планируем привезти Bellator в Россию", - говорил президент организации Скотт Кокер еще в январе. "У нас в ростере не только Федор, но и Александр Шлеменко, и Андрей Корешков. Плюс мы только что подписали двух топовых бойцов из команды Федора. Это то, что мы очень хотим сделать, но у нас пока нет точной даты".

Посмотрим, что из этого выйдет.