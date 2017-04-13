Андерсон Сильва: Удаче Вайдмана пришел конец

"Паук" прокомментировал поражение бывшего соперника на UFC 210.

Крис Вайдман войдет в историю боев смешанного стиля, как боец, оборвавший беспроигрышную серию Андерсона Сильвы продолжавшуюся шесть лет, и лишивший его звания чемпиона UFC в среднем весе. Обстоятельства победы над "Пауком" в матче-реванше были несколько спорными (одним из своих лоукиков, Сильва сломал голень), тем не менее, в послужном списке Вайдмана значится две победы над некогда лучшим бойцом независимо от весовой категории.

Последнее выступление Криса закончилось громким скандалом, отголоски которого, вероятно, будут сопровождать его всю оставшуюся карьеру (видео). Бывший соперник американца прокомментировал его провал на UFC 210, во время общения с представителями СМИ в Бразилии.

"Я мельком видел эту запись, ребята показали мне ее на телефоне. Правила предельно просты: его рука не находилась на земле в момент удара. Так что пропущенные колени, были в рамках правил. Если он держит руки на покрытии – есть четыре точки соприкосновения с полом - в таком случае атаковать коленом в голову запрещено. Но Мусаси приподнял его, когда бил. Это была ошибка рефери, очевидно, и когда после он опустил свои руки, то оказался беззащитен от этих ударов. Но такое случается. Прежде Вайдману очень везло, но на этот раз удача отвернулась от него. Какое-то время все у него шло, как по маслу, теперь этому настал конец".

В начале апреля равзалился матч между Сильвой и Келвином Гастелумом, по причине провала последнего на допинг-тесте. Теперь в соперники Андерсону сватают Люка Рокхолда, и, без пяти минут пенсионера, Витора Белфорта.

"Я нисколько не расстроен. Это он (Гестелум) должен расстраиваться и думать, как объяснить болельщикам то, что произошло, как в свое время делал я, оказавшись в подобном положении. Ему придется держать ответ перед своими поклонниками. Это позор, потому что он еще молодой спортсмен и то, что случилось, навредит его репутации. А мое внимание сосредоточено на выступлении, на самом себе, команде и работе, независимо от того, кто станет моим противником".