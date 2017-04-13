Дана Вайт: Ронда Роузи не вернется

Президент UFC не верит в то, что "самая опасная женщина на земле" осмелится выйти в октагон еще раз.

Три месяца прошло с момента, как Аманда Нуньес за 48 секунд нокаутировала Ронду Роузи. С тех пор от "Рауди" не было толковых новостей – лишь редкие видео, на которых она тренирует детей, да глубокомысленные квазифилософские статусы, которые репостит сама экс-чемпионка.

После разгромного поражения "Львице" многие решили, что Ронда больше не вернется в октагон. Судя по всему, это самое вероятное развитие событий; по крайней мере, президент UFC Дана Вайт придерживается похожей точки зрения:

"Я говорю с Рондой раз в неделю, может, раз в две недели. Она не говорила мне ничего о возвращении".

"Если бы меня попросили сделать предположение, я бы сказал, что она не вернется".

Не сказать, что мы сильно удивлены.

Не стыкуется с этим лишь сообщение тренера и диетолога Дэна Гарнера, который сообщил, что начал работать с "Рауди". Хотя, возможно, Ронда просто решила влезть в свадебное платье.

Роузи (12-2) начала профессиональную карьеру в ММА в 2011 году, за неполные 5 лет превратившись из известной лишь в тусовке дзюдоистов спортсменки в главную звезду женских смешанных единоборств. Прирожденный трештокер (напрягаться не приходилось – Ронда и так ненавидит добрую половину окружающих) с выдающимися навыками дзюдо, Роузи успела оторвать руки почти всей верхушке дивизиона, пока хайкик Холли Холм не вернул ее на бренную землю.

Тут и выяснилось, что психологическая устойчивость Ронды оставляет желать, а навыки бокса, которыми так хвастался ее тренер, существуют лишь в его воображении.

Однако она действительно много сделала для популяризации смешанных единоборств, плюс без нее будет скучно, согласитесь.