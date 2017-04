Майкл Биспинг: Крис Вайдман должен быть номинирован на "Оскар" за свою игру

Попытка американца "выиграть бой дисквалификацией соперника", вызвала бурю эмоций у действующего чемпиона UFC.

После поединка между Крисом Вайдманом и Гегардом Мусаси на UFC 210, только ленивый не прокомментировал спорный финал этого противостояния (видео). Среди тех, кто уверен в законности судейского вердикта (напомним, Мусаси была присуждена победа техническим нокаутом), оказался чемпион в среднем весе Майкл Биспинг, обычно несогласный ни с чем и ставящий под сомнение абсолютно всё происходящие со своими коллегами по цеху.

О перипетиях ключевого для дивизиона матча, "Граф" высказался в своем подкасте "Believe You Me".

"Вайдман в очередной раз «телеграфировал», что будет проводить тейкдаун, на что Мусаси отреагировал чем-то средним между спролом (техника защиты от перевода в партер, прим. valetudo.ru) и захватом головы в клинч, и из этой позиции Крис пытался манипулировать правилами… если одна рука человека опирается на покрытие, обычно, это означает, что он встает с пола. Люди привыкли использовать это – касаться рукой покрытия, чтобы обезопасить себя от удара коленом в голову, хотя на самом деле необходимости опираться на пол у них нет, так они манипулируют правилами, чтобы не пропустить колено".

"Перед контрольным взвешиванием все средства хороши, чтобы влезть в категорию. Но в самом бою, будь добр быть мужиком и, б**дь, драться, не пытаясь искать лазеек в правилах, как касание пола рукой. Будь мужиком, встань, дерись, прикуси зубами капу, и позволь этому дерьму случиться с тобой".

Пропустив два злополучных удара коленом в голову, Вайдман отчаянно сигнализировал рефери о нарушении правил, и, как считает Биспинг, решил надавить на судей отменной актерской игрой.

"Крис Вайдман полностью виноват в том, что бой был остановлен. Вначале казалось, что те два удара коленом были против правил. Вайдман, рассчитывая, что у него есть пять минут на то, чтобы восстановиться, и между делом решил подать заявку на участие в премии "Оскар". Он стал делать из мухи слона. Он думал, что у него есть время, и валялся на полу, держась за голову. Он устроил настоящий спектакль".

"В конце концов, эти удары Мусаси уже прошли, и они были в рамках правил, мы знаем об этом из замедленных повторов. Вайдман переигрывал, он выл и катался по полу, схватившись за голову, как маленький ребенок! Он обхватывал свою голову, как младенец. "Мама, мама, головка бобо!". А затем он откинулся на спину в приступе жалости к самому себе".

Биспинг скромно привел в пример себя в поединке с Андерсоном Сильвой, который выиграл, несмотря на то, что в третьем раунде, казалось, был наглухо нокаутирован бразильцем.

"Это произошло в конце раунда. Я выронил капу, Сильва оторвался от земли, и со всей силы залепил мне коленом прямо в лицо, оставив глубокое рассечение (после врач наложил мне на эту рану 20 швов), ну а я оказался на полу. В момент удара прозвучал гонг. Лежу я и прошу: "Мама, мама помоги мне"? Нет! Я встал, вытер кровь с лица, заснул капу в рот, отдышался, выпил немного воды, затем продолжил бой. Я не валялся на канвасе, как маленькая сучка, в надежде, что комиссия присудит мне победу по умолчанию. А Вайдман делал именно это".