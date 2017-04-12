Энтони Джонсон оспорит взвешивание Даниэля Кормье

Финишировавший Вилла Брукса в легком весе на шоу UFC 210 Чарльз Оливейра мечтает вернуться в полулегкий дивизион и стать чемпионом:
"У меня сегодня был отличный бой, но я хочу вернуться в 145 фунтов. Я упорно готовился к этому бою, сильнее, чем когда-либо. Было много эмоций, у меня дочь на подходе. Я проделал отличную работу, но хочу вернуться в 145 фунтов и стать там чемпионом".
"Он (МакГрегор) не настоящий чемпион. У него есть пояс, но у меня - почти 20 боев в этом дивизионе. У Фергюсона больше 10 боев в этом дивизионе. Почти десяток у Хабиба. Надеюсь, кто-то из нас вскоре подерется за титул. И очень надеюсь, что UFC даст мне бой с Тони Фергюсоном".
"Я вышел на первый бой с Тони на коротком уведомлении всего за 4 недели до боя. Представьте, если у меня будет полноценный кэмп? Это будут невероятные 5 раундов".
Успешно дебютировавший в UFC чеченский боец Магомед Бибулатов дал развернутое интервью после боя. Журналисты интересовались, что связывает бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, но прямого ответа так и не получили:
"По состоянию здоровья из турнира ACB 57 выбыли сразу двое участников главного карда – Альберт Дураев и Абдул-Азиз Абдулвахабов. К сожалению, в нашем спорте мы часто сталкиваемся с травмами даже на последнем этапе подготовки. Вячеслав Василевский остается в карде турнира и встретится с проспектом клуба «Беркут» Ибрагимом Чужигаевым, который без раздумий согласился выйти на замену своему одноклубнику. Он занимает 5 строчку в рейтингах среднего веса ACB. Совсем недавно он провел бой в Манчестере, поэтому он находится в хорошей форме и полный решимости заявить о себе.
Титульный бой Кошкин- Абдулвахабов состоится в Санкт-Петербурге. Мы приносим свои извинения перед болельщиками, и обещаем, что несмотря на эти потери, турнир будет организован на высшем уровне и вас ждут крайне интересные и захватывающие бои", - сообщил матчмейкер ACB Ибрагим Исмаилов.
"Они ничего мне не объяснили. Вайдман оказался в очень неудачной позиции: сначала ему сказали, что удар коленом был против правил и у него есть 5 минут на восстановление, и он прилег на покрытие, а после врач сообщил, что не может позволить ему продолжить"
"С этой новой Атлетической Комиссией мы будто вернулись в 2001 год".
"Он крутой чувак, мощно бьет. Мне нравится его девиз: "Один удар (выстрел) - одно убийство". Это прикольно звучит. Еще он носит спортивные костюмы, крутотенюшка. Но Джими Манува ничего не может мне сделать. Этот чувак закончился. Джими Мануве сказочно повезет, если он продержится больше 10 минут. Семи минут. Я деморализую его".
Десять лет назад, 8 апреля 2007 года, состоялось последнее шоу организации PRIDE FC - Kamikaze. В честь годовщины этого турнира ветераны смешанных единоборств делятся воспоминаниями об эпохе расцвета японских ММА.
ШОУ
Дон Фрай: "У японских смешанных единоборств была неплохая платформа задолго до появления UFC, но PRIDE вывел всё на совершенно новый уровень. Их музыка, представления - всё выглядело колоссально, словно грандиозный поединок в конце голливудского фильма со взрывами, гигантскими декорациями и освещением."
Хензо Грейси: "Они были способны выдать невероятное шоу. Я говорю о семидесятитысячной аудитории на стадионе Tokyo Dome. Всё выглядело как WWE, но только с настоящими боями. Думаю, на них сильно повлиял про-рестлинг, который был очень популярен в Японии. В каком-то году у них в стране проводили чемпионат мира по футболу, и я привёз туда команду телевизионщиков из Бразилии, так они просто обалдели. Не могли глазам своим поверить, насколько аккуратно и красиво шоу было поставлено и снято. Они никогда ничего подобного не видели, а ведь это были парни, которые снимали чемпионат мира.
Марк Колман: "Надо отдать должное боссу, Нобухико Сакикибаре. Это человек - гений. Когда мы поняли, что PRIDE мёртв, никто не смог сотворить в Японии хоть что-то подобное."
Стивен Квадрос: "Турниры выглядели как нечто из другого мира. Словно бы ты оказывался в Атлантиде. "
Энсон Иноэ: "Всё было так необычно. Никаких внезапных тестов, почти никаких весовых категорий, никаких лицензий, медосмотров. Это было словно цирковое представление. И именно этого хотели японские фанаты."
Антонио Ходриго Ногейра: "Всё было грандиозно. Постановка, арена, публика. Они умудрялись собрать 70000 человек, всё освещалось по ТВ. Когда ты бьёшься в Японии, ты бьёшься для публики. Находясь на гигантской арене, ты чувствуешь, что за тобой наблюдает огромное количество людей. В США ты выступаешь больше для ТВ. Но в Японии на бои приходили все - и стар, и млад. Они по-настоящему любили единоборства."
ДЕНЬГИ
Фрай: "Я выдал прощальную речь после боя с Йошихиро Такаямой. Видать, речь получилась так себе, потому что мне продолжали звонить из PRIDE с предложениями подраться снова. Но со мной было покончено. Плечо и спина меня просто убивали. Я не хотел проигрывать парням, ничего из себя не представлявшим, чтобы те хвастались своим бабам, что однажды одолели в бою великого Дона Фрая. Но PRIDE предложил больше денег. Зат...
Ушедший на пенсию боец хочет получить часть гонорара чемпиона за инцидент с полотенцем.
Несмотря на то, что бой между Даниэлем Кормье и Энтони Джонсоном уже состоялся (видео), адвокаты последнего оспорят в суде противоречивое взвешивание чемпиона.
"Оппонент Энтони пришел на церемонию с перевесом", - говорит адвокат бойца Крэйг Циммерман. "Думаю, никто не будет этого отрицать. Он весил 206,2 фунта, а через две минуты он схватился за полотенце и чудесным образом сделал вес. Я лицензированный промоутер и адвокат, и знаю, что взвешивание – одна из самых священных вещей в единоборствах. В данном случае оба бойца уложились в лимит категории? В титульных боях не допускается и фунт перевеса. И если ты не уложился в вес, тебя штрафуют".
"Думаю, нам нужны три вещи. Первое – публичное признание того, что взвешивание было проведено с нарушениями. Второе – штраф Кормье на 20% гонорара за перевес. И третье – чтобы Комиссия Нью-Йорка исправила процедуру взвешивания так, чтобы подобные инциденты не повторялись".
Пока все это выглядит малореальным. Причина в самой Атлетической Комиссии Нью-Йорка, печально известной своими ошибками и не раз обвиняемой в откровенной коррупции. Что-то похожее случилось и в этот раз – ведь совершенно очевидно, что Даниэль за эти две минуты за кулисами просто договорился с персоналом церемонии взвешивания о том, чтобы парни натянули полотенце (посмотрите на их реакцию после того, как он "сделал вес". Разве они должны быть в этом заинтересованы? Складывается ощущение, будто парни были отлично замотивированы бумагой с мертвыми президентами). Ну и интервью главы NYSAC о том, что он "ничего не видел" говорит само за себя.