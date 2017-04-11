Андерсон Сильва против Витора Белфорта 2 на UFC 212

Финишировавший Вилла Брукса в легком весе на шоу UFC 210 Чарльз Оливейра мечтает вернуться в полулегкий дивизион и стать чемпионом:
"У меня сегодня был отличный бой, но я хочу вернуться в 145 фунтов. Я упорно готовился к этому бою, сильнее, чем когда-либо. Было много эмоций, у меня дочь на подходе. Я проделал отличную работу, но хочу вернуться в 145 фунтов и стать там чемпионом".
"Он (МакГрегор) не настоящий чемпион. У него есть пояс, но у меня - почти 20 боев в этом дивизионе. У Фергюсона больше 10 боев в этом дивизионе. Почти десяток у Хабиба. Надеюсь, кто-то из нас вскоре подерется за титул. И очень надеюсь, что UFC даст мне бой с Тони Фергюсоном".
"Я вышел на первый бой с Тони на коротком уведомлении всего за 4 недели до боя. Представьте, если у меня будет полноценный кэмп? Это будут невероятные 5 раундов".
Успешно дебютировавший в UFC чеченский боец Магомед Бибулатов дал развернутое интервью после боя. Журналисты интересовались, что связывает бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, но прямого ответа так и не получили:
"По состоянию здоровья из турнира ACB 57 выбыли сразу двое участников главного карда – Альберт Дураев и Абдул-Азиз Абдулвахабов. К сожалению, в нашем спорте мы часто сталкиваемся с травмами даже на последнем этапе подготовки. Вячеслав Василевский остается в карде турнира и встретится с проспектом клуба «Беркут» Ибрагимом Чужигаевым, который без раздумий согласился выйти на замену своему одноклубнику. Он занимает 5 строчку в рейтингах среднего веса ACB. Совсем недавно он провел бой в Манчестере, поэтому он находится в хорошей форме и полный решимости заявить о себе.
Титульный бой Кошкин- Абдулвахабов состоится в Санкт-Петербурге. Мы приносим свои извинения перед болельщиками, и обещаем, что несмотря на эти потери, турнир будет организован на высшем уровне и вас ждут крайне интересные и захватывающие бои", - сообщил матчмейкер ACB Ибрагим Исмаилов.
"Они ничего мне не объяснили. Вайдман оказался в очень неудачной позиции: сначала ему сказали, что удар коленом был против правил и у него есть 5 минут на восстановление, и он прилег на покрытие, а после врач сообщил, что не может позволить ему продолжить"
"С этой новой Атлетической Комиссией мы будто вернулись в 2001 год".
"Он крутой чувак, мощно бьет. Мне нравится его девиз: "Один удар (выстрел) - одно убийство". Это прикольно звучит. Еще он носит спортивные костюмы, крутотенюшка. Но Джими Манува ничего не может мне сделать. Этот чувак закончился. Джими Мануве сказочно повезет, если он продержится больше 10 минут. Семи минут. Я деморализую его".
Десять лет назад, 8 апреля 2007 года, состоялось последнее шоу организации PRIDE FC - Kamikaze. В честь годовщины этого турнира ветераны смешанных единоборств делятся воспоминаниями об эпохе расцвета японских ММА.
ШОУ
Дон Фрай: "У японских смешанных единоборств была неплохая платформа задолго до появления UFC, но PRIDE вывел всё на совершенно новый уровень. Их музыка, представления - всё выглядело колоссально, словно грандиозный поединок в конце голливудского фильма со взрывами, гигантскими декорациями и освещением."
Хензо Грейси: "Они были способны выдать невероятное шоу. Я говорю о семидесятитысячной аудитории на стадионе Tokyo Dome. Всё выглядело как WWE, но только с настоящими боями. Думаю, на них сильно повлиял про-рестлинг, который был очень популярен в Японии. В каком-то году у них в стране проводили чемпионат мира по футболу, и я привёз туда команду телевизионщиков из Бразилии, так они просто обалдели. Не могли глазам своим поверить, насколько аккуратно и красиво шоу было поставлено и снято. Они никогда ничего подобного не видели, а ведь это были парни, которые снимали чемпионат мира.
Марк Колман: "Надо отдать должное боссу, Нобухико Сакикибаре. Это человек - гений. Когда мы поняли, что PRIDE мёртв, никто не смог сотворить в Японии хоть что-то подобное."
Стивен Квадрос: "Турниры выглядели как нечто из другого мира. Словно бы ты оказывался в Атлантиде. "
Энсон Иноэ: "Всё было так необычно. Никаких внезапных тестов, почти никаких весовых категорий, никаких лицензий, медосмотров. Это было словно цирковое представление. И именно этого хотели японские фанаты."
Антонио Ходриго Ногейра: "Всё было грандиозно. Постановка, арена, публика. Они умудрялись собрать 70000 человек, всё освещалось по ТВ. Когда ты бьёшься в Японии, ты бьёшься для публики. Находясь на гигантской арене, ты чувствуешь, что за тобой наблюдает огромное количество людей. В США ты выступаешь больше для ТВ. Но в Японии на бои приходили все - и стар, и млад. Они по-настоящему любили единоборства."
ДЕНЬГИ
Фрай: "Я выдал прощальную речь после боя с Йошихиро Такаямой. Видать, речь получилась так себе, потому что мне продолжали звонить из PRIDE с предложениями подраться снова. Но со мной было покончено. Плечо и спина меня просто убивали. Я не хотел проигрывать парням, ничего из себя не представлявшим, чтобы те хвастались своим бабам, что однажды одолели в бою великого Дона Фрая. Но PRIDE предложил больше денег. Зат...
Реванш культового блокбастера 6-летней давности может стать последним боем в карьере "Фенома".
Согласно бразильскому порталу Agfight, руководство UFC нашло замену Келвину Гастелуму, выбывшему из боя против Андерсона Сильвы на шоу UFC 212. Его заменит ветеран спорта Витор Белфорт.
Ранее на бой с Сильвой претендовали Йоэль Ромеро (при условии розыгрыша временного чемпионского титула) и Люк Рокхолд. Судя по новости, оба остались не у дел. Может, стоит свести их друг с другом?
Поединок Сильва vs. Белфорт станет ко-мейн ивентом турнира, который состоится 3 июня в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Шоу возглавит титульный бой в 145 фунтах Альдо vs. Холлоуэй.
Сильва (34-8, 1 NC) впервые подрался с Белфортом в феврале 2011 года на шоу UFC 126. Поединок закончился фееричным нокаутом в первом раунде боя, когда "Спайдер" отправил соперника в астрал хирургически точным фронткиком в челюсть. Тогда это еще не было мейнстримом и произвело эффект разорвавшейся бомбы: фронткик Сильвы стал культурным феноменом, вокруг которого, как это всегда бывает, сразу столпились подражатели (Мачида в бою с Кутюром, Браун в бою с Оверимом) и шарлатаны ("сенсей" Стивен Сигал утверждал, что именно он научил Андерсона этой технике).
С тех пор много воды утекло. Сильва потерял пояс и проиграл 4 из 6-ти последних матчей. Сейчас на его счету победа решением над Дереком Брансоном; и хотя порох в пороховницах все еще есть, после нокаута от Криса Вайдмана и ужасного перелома голени в реванше с ним же Андерсон уже никогда не был прежним.
Белфорт (25-14) также находится в глубоком пике: он проиграл три боя подряд, и все три – нокаутами. У Витора был свой звездный час в 2013 году, когда он вырубил "с вертушки" Биспинга, Рокхолда и Хендерсона, и добрался до титула. Увы, к тому моменту Атлетические Комиссии запретили под завязку заправляться тестостероном по липовой справке от врача, и из разрывающего соперников пополам агрессивного монстра "Феном" превратился в сдувшегося по всем параметрам ветерана.
Степень отчаяния бойца можно понять по его предложению создать в UFC отдельную лигу для ветеранов. Если этого не произойдет, Витор грозится провести один бой и уйти на пенсию.