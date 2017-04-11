Андерсон Сильва против Люка Рокхолда в разработке

Успешно дебютировавший в UFC чеченский боец Магомед Бибулатов дал развернутое интервью после боя. Журналисты интересовались, что связывает бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, но прямого ответа так и не получили:
"По состоянию здоровья из турнира ACB 57 выбыли сразу двое участников главного карда – Альберт Дураев и Абдул-Азиз Абдулвахабов. К сожалению, в нашем спорте мы часто сталкиваемся с травмами даже на последнем этапе подготовки. Вячеслав Василевский остается в карде турнира и встретится с проспектом клуба «Беркут» Ибрагимом Чужигаевым, который без раздумий согласился выйти на замену своему одноклубнику. Он занимает 5 строчку в рейтингах среднего веса ACB. Совсем недавно он провел бой в Манчестере, поэтому он находится в хорошей форме и полный решимости заявить о себе.
Титульный бой Кошкин- Абдулвахабов состоится в Санкт-Петербурге. Мы приносим свои извинения перед болельщиками, и обещаем, что несмотря на эти потери, турнир будет организован на высшем уровне и вас ждут крайне интересные и захватывающие бои", - сообщил матчмейкер ACB Ибрагим Исмаилов.
"Они ничего мне не объяснили. Вайдман оказался в очень неудачной позиции: сначала ему сказали, что удар коленом был против правил и у него есть 5 минут на восстановление, и он прилег на покрытие, а после врач сообщил, что не может позволить ему продолжить"
"С этой новой Атлетической Комиссией мы будто вернулись в 2001 год".
"Он крутой чувак, мощно бьет. Мне нравится его девиз: "Один удар (выстрел) - одно убийство". Это прикольно звучит. Еще он носит спортивные костюмы, крутотенюшка. Но Джими Манува ничего не может мне сделать. Этот чувак закончился. Джими Мануве сказочно повезет, если он продержится больше 10 минут. Семи минут. Я деморализую его".
Десять лет назад, 8 апреля 2007 года, состоялось последнее шоу организации PRIDE FC - Kamikaze. В честь годовщины этого турнира ветераны смешанных единоборств делятся воспоминаниями об эпохе расцвета японских ММА.
ШОУ
Дон Фрай: "У японских смешанных единоборств была неплохая платформа задолго до появления UFC, но PRIDE вывел всё на совершенно новый уровень. Их музыка, представления - всё выглядело колоссально, словно грандиозный поединок в конце голливудского фильма со взрывами, гигантскими декорациями и освещением."
Хензо Грейси: "Они были способны выдать невероятное шоу. Я говорю о семидесятитысячной аудитории на стадионе Tokyo Dome. Всё выглядело как WWE, но только с настоящими боями. Думаю, на них сильно повлиял про-рестлинг, который был очень популярен в Японии. В каком-то году у них в стране проводили чемпионат мира по футболу, и я привёз туда команду телевизионщиков из Бразилии, так они просто обалдели. Не могли глазам своим поверить, насколько аккуратно и красиво шоу было поставлено и снято. Они никогда ничего подобного не видели, а ведь это были парни, которые снимали чемпионат мира.
Марк Колман: "Надо отдать должное боссу, Нобухико Сакикибаре. Это человек - гений. Когда мы поняли, что PRIDE мёртв, никто не смог сотворить в Японии хоть что-то подобное."
Стивен Квадрос: "Турниры выглядели как нечто из другого мира. Словно бы ты оказывался в Атлантиде. "
Энсон Иноэ: "Всё было так необычно. Никаких внезапных тестов, почти никаких весовых категорий, никаких лицензий, медосмотров. Это было словно цирковое представление. И именно этого хотели японские фанаты."
Антонио Ходриго Ногейра: "Всё было грандиозно. Постановка, арена, публика. Они умудрялись собрать 70000 человек, всё освещалось по ТВ. Когда ты бьёшься в Японии, ты бьёшься для публики. Находясь на гигантской арене, ты чувствуешь, что за тобой наблюдает огромное количество людей. В США ты выступаешь больше для ТВ. Но в Японии на бои приходили все - и стар, и млад. Они по-настоящему любили единоборства."
ДЕНЬГИ
Фрай: "Я выдал прощальную речь после боя с Йошихиро Такаямой. Видать, речь получилась так себе, потому что мне продолжали звонить из PRIDE с предложениями подраться снова. Но со мной было покончено. Плечо и спина меня просто убивали. Я не хотел проигрывать парням, ничего из себя не представлявшим, чтобы те хвастались своим бабам, что однажды одолели в бою великого Дона Фрая. Но PRIDE предложил больше денег. Зат...
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?
На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
Бывшие чемпионы средней весовой категории, могут сразиться на UFC 212.
Когда в начале месяца Келвин Гастелумпровалил допинг-тест на марихуану и лишился возможности выступить летом в Бразилии, поползли слухи, что новым соперником Андерсона Сильвы на UFC 212 может стать Витор Белфорт, уже встречавшийся с "Пауком" в 2011-м и тогда проигравший ему нокаутом. Однако эту информацию в выходные опроверг президент UFC Дана Вайт, на пресс-конференции UFC 210, рассказавший журналистам о планах организации.
"Андерсон был готов подраться с Гастелумом – очень серьезным и опасным парнем. Теперь мне предстоит общаться с ним снова. Многие в этом зале знают, на что похожи переговоры с Андерсоном. Я не хочу сказать ничего плохого, но это небыстрый процесс. Я собираюсь связаться с ним в самое ближайшее время".
"Одно из тех качеств, которое я всегда ценил в Сильве – он не стремился снова получить бой с Чейлом Сонненом. Он сказал: "Человек не имеет представления об уважении, он полный придурок, и не имеет права драться со мной". Андерсон никогда не искал для себя легких путей. Все помнят, как в кротчайшие сроки он дал согласие на бой с Даниэлем Кормье на UFC 200. У этого мужика стальные яйца. Сильва - величайший боец всех времен, и я надеюсь, что он не откажется от Люка Рокхолда. Посмотрим, что выйдет из нашей затеи".
Сильва (34-8, 1 NC) в феврале одержал первую победу за 4 года, выиграв по очкам Дерека Брансона. Перед этим проиграл 4 поединка, а его бой с Ником Диасом был признан "не состоявшимся" после того, как 41-летний ветеран провалил тестирование на запрещенные препараты.
Рокхолд (15-3) выступал без поражений на протяжении двух с половиной лет подряд, пока в июне прошлого года не проиграл нокаутом Майклу Биспингу, подарив британцу пояс чемпиона. Фактически, Люка можно считать виновником тех процессов, что сегодня происходят вокруг титула в среднем весе.