UFC on FOX 24: Дорога к октагону (ВИДЕО)

Успешно дебютировавший в UFC чеченский боец Магомед Бибулатов дал развернутое интервью после боя. Журналисты интересовались, что связывает бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, но прямого ответа так и не получили:
"По состоянию здоровья из турнира ACB 57 выбыли сразу двое участников главного карда – Альберт Дураев и Абдул-Азиз Абдулвахабов. К сожалению, в нашем спорте мы часто сталкиваемся с травмами даже на последнем этапе подготовки. Вячеслав Василевский остается в карде турнира и встретится с проспектом клуба «Беркут» Ибрагимом Чужигаевым, который без раздумий согласился выйти на замену своему одноклубнику. Он занимает 5 строчку в рейтингах среднего веса ACB. Совсем недавно он провел бой в Манчестере, поэтому он находится в хорошей форме и полный решимости заявить о себе.
Титульный бой Кошкин- Абдулвахабов состоится в Санкт-Петербурге. Мы приносим свои извинения перед болельщиками, и обещаем, что несмотря на эти потери, турнир будет организован на высшем уровне и вас ждут крайне интересные и захватывающие бои", - сообщил матчмейкер ACB Ибрагим Исмаилов.
"Они ничего мне не объяснили. Вайдман оказался в очень неудачной позиции: сначала ему сказали, что удар коленом был против правил и у него есть 5 минут на восстановление, и он прилег на покрытие, а после врач сообщил, что не может позволить ему продолжить"
"С этой новой Атлетической Комиссией мы будто вернулись в 2001 год".
"Он крутой чувак, мощно бьет. Мне нравится его девиз: "Один удар (выстрел) - одно убийство". Это прикольно звучит. Еще он носит спортивные костюмы, крутотенюшка. Но Джими Манува ничего не может мне сделать. Этот чувак закончился. Джими Мануве сказочно повезет, если он продержится больше 10 минут. Семи минут. Я деморализую его".
Десять лет назад, 8 апреля 2007 года, состоялось последнее шоу организации PRIDE FC - Kamikaze. В честь годовщины этого турнира ветераны смешанных единоборств делятся воспоминаниями об эпохе расцвета японских ММА.
ШОУ
Дон Фрай: "У японских смешанных единоборств была неплохая платформа задолго до появления UFC, но PRIDE вывел всё на совершенно новый уровень. Их музыка, представления - всё выглядело колоссально, словно грандиозный поединок в конце голливудского фильма со взрывами, гигантскими декорациями и освещением."
Хензо Грейси: "Они были способны выдать невероятное шоу. Я говорю о семидесятитысячной аудитории на стадионе Tokyo Dome. Всё выглядело как WWE, но только с настоящими боями. Думаю, на них сильно повлиял про-рестлинг, который был очень популярен в Японии. В каком-то году у них в стране проводили чемпионат мира по футболу, и я привёз туда команду телевизионщиков из Бразилии, так они просто обалдели. Не могли глазам своим поверить, насколько аккуратно и красиво шоу было поставлено и снято. Они никогда ничего подобного не видели, а ведь это были парни, которые снимали чемпионат мира.
Марк Колман: "Надо отдать должное боссу, Нобухико Сакикибаре. Это человек - гений. Когда мы поняли, что PRIDE мёртв, никто не смог сотворить в Японии хоть что-то подобное."
Стивен Квадрос: "Турниры выглядели как нечто из другого мира. Словно бы ты оказывался в Атлантиде. "
Энсон Иноэ: "Всё было так необычно. Никаких внезапных тестов, почти никаких весовых категорий, никаких лицензий, медосмотров. Это было словно цирковое представление. И именно этого хотели японские фанаты."
Антонио Ходриго Ногейра: "Всё было грандиозно. Постановка, арена, публика. Они умудрялись собрать 70000 человек, всё освещалось по ТВ. Когда ты бьёшься в Японии, ты бьёшься для публики. Находясь на гигантской арене, ты чувствуешь, что за тобой наблюдает огромное количество людей. В США ты выступаешь больше для ТВ. Но в Японии на бои приходили все - и стар, и млад. Они по-настоящему любили единоборства."
ДЕНЬГИ
Фрай: "Я выдал прощальную речь после боя с Йошихиро Такаямой. Видать, речь получилась так себе, потому что мне продолжали звонить из PRIDE с предложениями подраться снова. Но со мной было покончено. Плечо и спина меня просто убивали. Я не хотел проигрывать парням, ничего из себя не представлявшим, чтобы те хвастались своим бабам, что однажды одолели в бою великого Дона Фрая. Но PRIDE предложил больше денег. Зат...
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?
На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
Деметриус Джонсон рвется к рекорду, Роуз Намаюнас борется с призраками прошлого, а "Жакаре" Соуза рискует всем в новом промо UFC.
15 апреля под крышей Sprint Center в Канзас-Сити состоится турнир UFC on FOX 24. В главном бою чемпион флайвейта Деметриус Джонсон встретится с бразильцем Вилсоном Рейсом, "Карате хотти" Мишель Вотерсон проверит себя в бою с Роуз Намаюнас, а готовый претендент среднего веса Рональдо Соуза подерется с восходящей звездой Робертом Виттакером.
Для "Майти Мауса" это возможность сравняться с Андерсоном Сильвой по количеству успешных защит титула. Для Рейса – шанс прыгнуть из грязи в князи, ведь о нем до сих пор практически никто не знает, а матчмейкинг продиктован лишь невысокой глубиной дивизиона (и тем, что Джонсон всех достойных уже перебил).
Намаюнас оступилась у самого титульного боя, проиграв претендентский матч Каролине Ковалькевич. Теперь у нее есть шанс восстановить реноме – правда, на пути стоит бывшая чемпионка Invicta FC Мишель Вотерсон, которая уже переехала Анжелу Магану и Пейдж ВанЗант, и в случае победы с 80% вероятностью получит статус претендентки.
У "Жакаре" на контракте остался всего один бой, и он здорово рискует, связавшись с опасным Робертом Виттакером. Однако ждать титульного боя смысла нет (впереди в очереди GSP и Ромеро), а в случае победы бразилец сможет смело торговаться за максимально большие гонорары. Для Виттакера, как и для Рейса, победа станет трамплином в высшую лигу.
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