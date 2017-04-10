Крис Вайдман: Меня поимели

Успешно дебютировавший в UFC чеченский боец Магомед Бибулатов дал развернутое интервью после боя. Журналисты интересовались, что связывает бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, но прямого ответа так и не получили:
"По состоянию здоровья из турнира ACB 57 выбыли сразу двое участников главного карда – Альберт Дураев и Абдул-Азиз Абдулвахабов. К сожалению, в нашем спорте мы часто сталкиваемся с травмами даже на последнем этапе подготовки. Вячеслав Василевский остается в карде турнира и встретится с проспектом клуба «Беркут» Ибрагимом Чужигаевым, который без раздумий согласился выйти на замену своему одноклубнику. Он занимает 5 строчку в рейтингах среднего веса ACB. Совсем недавно он провел бой в Манчестере, поэтому он находится в хорошей форме и полный решимости заявить о себе.
Титульный бой Кошкин- Абдулвахабов состоится в Санкт-Петербурге. Мы приносим свои извинения перед болельщиками, и обещаем, что несмотря на эти потери, турнир будет организован на высшем уровне и вас ждут крайне интересные и захватывающие бои", - сообщил матчмейкер ACB Ибрагим Исмаилов.
"Они ничего мне не объяснили. Вайдман оказался в очень неудачной позиции: сначала ему сказали, что удар коленом был против правил и у него есть 5 минут на восстановление, и он прилег на покрытие, а после врач сообщил, что не может позволить ему продолжить"
"С этой новой Атлетической Комиссией мы будто вернулись в 2001 год".
"Он крутой чувак, мощно бьет. Мне нравится его девиз: "Один удар (выстрел) - одно убийство". Это прикольно звучит. Еще он носит спортивные костюмы, крутотенюшка. Но Джими Манува ничего не может мне сделать. Этот чувак закончился. Джими Мануве сказочно повезет, если он продержится больше 10 минут. Семи минут. Я деморализую его".
Десять лет назад, 8 апреля 2007 года, состоялось последнее шоу организации PRIDE FC - Kamikaze. В честь годовщины этого турнира ветераны смешанных единоборств делятся воспоминаниями об эпохе расцвета японских ММА.
ШОУ
Дон Фрай: "У японских смешанных единоборств была неплохая платформа задолго до появления UFC, но PRIDE вывел всё на совершенно новый уровень. Их музыка, представления - всё выглядело колоссально, словно грандиозный поединок в конце голливудского фильма со взрывами, гигантскими декорациями и освещением."
Хензо Грейси: "Они были способны выдать невероятное шоу. Я говорю о семидесятитысячной аудитории на стадионе Tokyo Dome. Всё выглядело как WWE, но только с настоящими боями. Думаю, на них сильно повлиял про-рестлинг, который был очень популярен в Японии. В каком-то году у них в стране проводили чемпионат мира по футболу, и я привёз туда команду телевизионщиков из Бразилии, так они просто обалдели. Не могли глазам своим поверить, насколько аккуратно и красиво шоу было поставлено и снято. Они никогда ничего подобного не видели, а ведь это были парни, которые снимали чемпионат мира.
Марк Колман: "Надо отдать должное боссу, Нобухико Сакикибаре. Это человек - гений. Когда мы поняли, что PRIDE мёртв, никто не смог сотворить в Японии хоть что-то подобное."
Стивен Квадрос: "Турниры выглядели как нечто из другого мира. Словно бы ты оказывался в Атлантиде. "
Энсон Иноэ: "Всё было так необычно. Никаких внезапных тестов, почти никаких весовых категорий, никаких лицензий, медосмотров. Это было словно цирковое представление. И именно этого хотели японские фанаты."
Антонио Ходриго Ногейра: "Всё было грандиозно. Постановка, арена, публика. Они умудрялись собрать 70000 человек, всё освещалось по ТВ. Когда ты бьёшься в Японии, ты бьёшься для публики. Находясь на гигантской арене, ты чувствуешь, что за тобой наблюдает огромное количество людей. В США ты выступаешь больше для ТВ. Но в Японии на бои приходили все - и стар, и млад. Они по-настоящему любили единоборства."
ДЕНЬГИ
Фрай: "Я выдал прощальную речь после боя с Йошихиро Такаямой. Видать, речь получилась так себе, потому что мне продолжали звонить из PRIDE с предложениями подраться снова. Но со мной было покончено. Плечо и спина меня просто убивали. Я не хотел проигрывать парням, ничего из себя не представлявшим, чтобы те хвастались своим бабам, что однажды одолели в бою великого Дона Фрая. Но PRIDE предложил больше денег. Зат...
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?
На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
Вчерашний ко-мейн-ивент турнира UFC 210 закончился спорным результатом. Рефери матча Дэн Мираглиотта остановил бой во втором раунде и сообщил Крису Вайдману, что его оппонент Гегард Мусаси нанес ему запрещенный правилами удар коленом. После этого судейский корпус посмотрел повтор (хотя повторы по правилам Атлетической Комиссии Нью-Йорка не рассматриваются как доказательство во время боя), и удар коленом был признан легальным. После этого врач сказал, что Вайдман не может продолжать бой (хотя сам он сказал, что может), и представители Комиссии присудили победу техническим нокаутом Мусаси (видео).
Крис считает, что его права в данном моменте были беспардонно нарушены:
"Мираглиотта говорил мне все время, что это был запрещенный удар. Я думал, что победу отдадут мне, потому что удар был запрещенным. Затем они посмотрели повтор и увидели, что удар легальный, но ведь в штате Нью-Йорк нельзя просматривать повторы во время боя. Это дерьмовая ситуация".
"Не знаю, что происходит с комиссией. Глава комиссии сказал, что в штате не рассматривают повторы, так какого черта это произошло со мной?"
Вне зависимости от дальнейших событий Вайдман хочет провести реванш с Мусаси
"Гегард наверняка тоже злится, он не хотел такого окончания боя. На его месте я был бы зол, если б поединок так остановили. Я определенно хочу реванша. Прямо сейчас".
Пока суд да дело, Крис подает апелляцию на решение судейского корпуса и NYSAC, которые ограбили и его, и зрителей.
"В итоге поимели жителей Нью-Йорка. И меня поимели. Это отстой".