Даниэль Кормье ответил "мальчику Сиалис" Джону Джонсу

Хвост виляет собакой: Кормье предлагает всем забыть про обман на взвешивании и клянется, что не думает о "Бонсе".

В фильме 1997 года "Хвост виляет собакой" для отвлечения внимания от сексуального скандала с участием президента США приглашенный кризисный менеджер развязывает небольшую войну. Этот довольно известный прием демагогии – не отвечать на обвинения соперника, а указать, что у него самого рыльце в пушку, да и вообще чья бы корова мычала, переключив внимание недалеких обывателей на оппонента – на днях отлично освоил "махровый чемпион" UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье.

Недавно экс-чемпион дивизиона Джон Джонс высказал свое мнение о "полотенцегейте" Кормье, назвав это "одной из самых грязных вещей, которые я когда-либо видел в спорте". DC на послоематчевой пресс-конференции нанес ответный удар в лучших традициях интернет-троллей:

"Представьте, что у вас есть стол, на котором стоит кухонная утварь, в одном конце горшок, в другом – чайник. И горшок начинает вопить: "ты грязный!", в то время как сам сидит на стероидной игле. Вот мое мнение по этому вопросу, ты там сидишь горшок на своем Сиалисе или что ты там употребляешь, так вот лучше сиди где сидишь под присмотром, мальчик Сиалис".

Как говорится, "знатно бомбануло". Какая связь между тем, что Джонс был пойман на допинге, и тем, что он, как и миллионы других, увидел наглый читинг Кормье? Да никакой, просто Даниэлю нечего сказать в свое оправдание, вот он и пытается переключить внимание масс.

При этом DC никак не может выкинуть Джонса из головы. Какой-то мальчишка нагло уделал его по всем статьям, унизив и в стойке, и в партере, и отвалил в закат, нюхать кокс и таранить авто беременных женщин. Для любящего всплакнуть Кормье Джонс давно превратился из соперника в навязчивую идею, первый признак которой - постоянно публичное отрицание ее наличия:

"На данный момент для меня уже не важно (выиграть у Джонса). Если бы я закончил карьеру сегодня, я был бы полностью доволен. Не думаю, что должен позволять этому юноше иметь столько власти надо мной и моим наследием. Он побил меня, и выиграл бой. Я бы с радостью подрался с ним и закрыл поражение, но если этого не случится – я в порядке. Я могу уйти прямо сейчас и гордиться своей карьерой: (19-1), чемпион UFC, чемпион Strikeforce, чемпион King of the Cage, и все это после 30-ти лет. Со мной все будет в порядке".

Гордиться ему действительно есть чем - если не считать позорного сговора с Атлетической Комиссией Нью-Йорка и "полотенцегейта". Что же это было, Даниэль?

Кормье продолжает настаивать, что это всего лишь попытка скрыть свои причиндалы, да и вообще давайте забудем:

"Я сделал вес – вот так это и запомните. Я сегодня подрался и защитил свой титул. Я знал, что весы снизу показывали не тот же вес, что весы сверху. Я проверял свой вес всю неделю.

Я держал полотенце, просто пытался прикрыть себя. Потому что в первый раз моя задница была видна всем. Это есть на сайте Ариэля. Вся моя задница в эфире, как высадка на Луну. Так что я просто пытался прикрыться".

Конечно, Даниэль. Однако человеческая память - загадочная и довольно избирательная штука, и есть легкое ощущение, что Кормье запомнят не как чемпиона нескольких организаций, а как униженного Джоном Джонсом "держателя полотенец".