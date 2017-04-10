Гегард Мусаси: Мне пое*ать, я выиграл

"Ловец снов" считает, что Крис Вайдман хотел его дисквалификации, чтобы избежать продолжения боя.

Вчерашний поединок Гегарда Мусаси с Крисом Вайдманом на UFC 210 (видео) закончился весьма спорной победой голландца техническим нокаутом. Гегард чисто впечатал пару ударов коленями в голову согнувшегося, как рассыпавшая мелочь по мостовой бабушка, Вайдмана. Дальше начался разброд и шатания: рефери поединка Дэн Мираглиотта посчитал эти удары незаконными. Другой рефери Джон МакКарти на повторе (при том, что практика принятия решений по повторам еще не принята NYSAC) увидел, что они законны, и сообщил об этом Мираглиотте и комиссионерам. Врач турнира и представители NYSAC неожиданно засчитали Вайдману поражение, хотя он на словах был готов продолжать.

После турнира Мусаси высказался по поводу произошедшего:

"Я тут просто дерусь. Я очень уважаю Вайдмана и не хочу сказать о нем ничего плохого. Но если ты хочешь играть умную игру и использовать правила для получения преимущества – это не моя проблема. Я пришел драться. И в конце концов, мои удары были законными. Все это видели".

"Я не пишу правил. Удары были честными, и мне показалось, что он не хочет продолжать. Думаю, все это видели. Где здесь моя вина? Мне по*бать, я выиграл. Мне нравится этот парень, он серьезный соперник, но по итогу он не собирался продолжать драться. По мне так он выдохся".

"Он устал, и, по моему мнению, он искал возможность все это закончить. Вероятно, он решил, что сможет это сделать, дисквалифицировав меня".

Что дальше? Гегард считает, что наработал на титульный бой, однако готов и провести реванш с Вайдманом у себя на заднем дворе:

"Если он хочет реванша, я могу ему его дать. Но на самом деле я иду к титульному бою. Если я подерусь с Майклом Биспингом, думаю, я буду фаворитом".

"Это в руках UFC. Хотите реванш? Проведите его в Голландии. А почему нет? В этот-то раз толпа была на его стороне. Если он подерется со мной в Голландии, все будет наоборот".

"Я не был рад такой победе. Я планировал совсем другой исход боя".

"Но победа есть победа. В футболе иногда одна команда выигрывает другую с пенальти. Это победа, и я ее принимаю. Это не моя вина".