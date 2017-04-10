Гегард Мусаси: Мне пое*ать, я выиграл

Десять лет назад, 8 апреля 2007 года, состоялось последнее шоу организации PRIDE FC - Kamikaze. В честь годовщины этого турнира ветераны смешанных единоборств делятся воспоминаниями об эпохе расцвета японских ММА.
ШОУ
Дон Фрай: "У японских смешанных единоборств была неплохая платформа задолго до появления UFC, но PRIDE вывел всё на совершенно новый уровень. Их музыка, представления - всё выглядело колоссально, словно грандиозный поединок в конце голливудского фильма со взрывами, гигантскими декорациями и освещением."
Хензо Грейси: "Они были способны выдать невероятное шоу. Я говорю о семидесятитысячной аудитории на стадионе Tokyo Dome. Всё выглядело как WWE, но только с настоящими боями. Думаю, на них сильно повлиял про-рестлинг, который был очень популярен в Японии. В каком-то году у них в стране проводили чемпионат мира по футболу, и я привёз туда команду телевизионщиков из Бразилии, так они просто обалдели. Не могли глазам своим поверить, насколько аккуратно и красиво шоу было поставлено и снято. Они никогда ничего подобного не видели, а ведь это были парни, которые снимали чемпионат мира.
Марк Колман: "Надо отдать должное боссу, Нобухико Сакикибаре. Это человек - гений. Когда мы поняли, что PRIDE мёртв, никто не смог сотворить в Японии хоть что-то подобное."
Стивен Квадрос: "Турниры выглядели как нечто из другого мира. Словно бы ты оказывался в Атлантиде. "
Энсон Иноэ: "Всё было так необычно. Никаких внезапных тестов, почти никаких весовых категорий, никаких лицензий, медосмотров. Это было словно цирковое представление. И именно этого хотели японские фанаты."
Антонио Ходриго Ногейра: "Всё было грандиозно. Постановка, арена, публика. Они умудрялись собрать 70000 человек, всё освещалось по ТВ. Когда ты бьёшься в Японии, ты бьёшься для публики. Находясь на гигантской арене, ты чувствуешь, что за тобой наблюдает огромное количество людей. В США ты выступаешь больше для ТВ. Но в Японии на бои приходили все - и стар, и млад. Они по-настоящему любили единоборства."
ДЕНЬГИ
Фрай: "Я выдал прощальную речь после боя с Йошихиро Такаямой. Видать, речь получилась так себе, потому что мне продолжали звонить из PRIDE с предложениями подраться снова. Но со мной было покончено. Плечо и спина меня просто убивали. Я не хотел проигрывать парням, ничего из себя не представлявшим, чтобы те хвастались своим бабам, что однажды одолели в бою великого Дона Фрая. Но PRIDE предложил больше денег. Зат...
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?
На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:
«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.
МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".
"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:
"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".
"Ловец снов" считает, что Крис Вайдман хотел его дисквалификации, чтобы избежать продолжения боя.
Вчерашний поединок Гегарда Мусаси с Крисом Вайдманом на UFC 210 (видео) закончился весьма спорной победой голландца техническим нокаутом. Гегард чисто впечатал пару ударов коленями в голову согнувшегося, как рассыпавшая мелочь по мостовой бабушка, Вайдмана. Дальше начался разброд и шатания: рефери поединка Дэн Мираглиотта посчитал эти удары незаконными. Другой рефери Джон МакКарти на повторе (при том, что практика принятия решений по повторам еще не принята NYSAC) увидел, что они законны, и сообщил об этом Мираглиотте и комиссионерам. Врач турнира и представители NYSAC неожиданно засчитали Вайдману поражение, хотя он на словах был готов продолжать.
После турнира Мусаси высказался по поводу произошедшего:
"Я тут просто дерусь. Я очень уважаю Вайдмана и не хочу сказать о нем ничего плохого. Но если ты хочешь играть умную игру и использовать правила для получения преимущества – это не моя проблема. Я пришел драться. И в конце концов, мои удары были законными. Все это видели".
"Я не пишу правил. Удары были честными, и мне показалось, что он не хочет продолжать. Думаю, все это видели. Где здесь моя вина? Мне по*бать, я выиграл. Мне нравится этот парень, он серьезный соперник, но по итогу он не собирался продолжать драться. По мне так он выдохся".
"Он устал, и, по моему мнению, он искал возможность все это закончить. Вероятно, он решил, что сможет это сделать, дисквалифицировав меня".
Что дальше? Гегард считает, что наработал на титульный бой, однако готов и провести реванш с Вайдманом у себя на заднем дворе:
"Если он хочет реванша, я могу ему его дать. Но на самом деле я иду к титульному бою. Если я подерусь с Майклом Биспингом, думаю, я буду фаворитом".
"Это в руках UFC. Хотите реванш? Проведите его в Голландии. А почему нет? В этот-то раз толпа была на его стороне. Если он подерется со мной в Голландии, все будет наоборот".
"Я не был рад такой победе. Я планировал совсем другой исход боя".
"Но победа есть победа. В футболе иногда одна команда выигрывает другую с пенальти. Это победа, и я ее принимаю. Это не моя вина".