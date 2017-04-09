Реакция секундантов Джонсона на его поведение в бою с Кормье

Десять лет назад, 8 апреля 2007 года, состоялось последнее шоу организации PRIDE FC - Kamikaze. В честь годовщины этого турнира ветераны смешанных единоборств делятся воспоминаниями об эпохе расцвета японских ММА.
ШОУ
Дон Фрай: "У японских смешанных единоборств была неплохая платформа задолго до появления UFC, но PRIDE вывел всё на совершенно новый уровень. Их музыка, представления - всё выглядело колоссально, словно грандиозный поединок в конце голливудского фильма со взрывами, гигантскими декорациями и освещением."
Хензо Грейси: "Они были способны выдать невероятное шоу. Я говорю о семидесятитысячной аудитории на стадионе Tokyo Dome. Всё выглядело как WWE, но только с настоящими боями. Думаю, на них сильно повлиял про-рестлинг, который был очень популярен в Японии. В каком-то году у них в стране проводили чемпионат мира по футболу, и я привёз туда команду телевизионщиков из Бразилии, так они просто обалдели. Не могли глазам своим поверить, насколько аккуратно и красиво шоу было поставлено и снято. Они никогда ничего подобного не видели, а ведь это были парни, которые снимали чемпионат мира.
Марк Колман: "Надо отдать должное боссу, Нобухико Сакикибаре. Это человек - гений. Когда мы поняли, что PRIDE мёртв, никто не смог сотворить в Японии хоть что-то подобное."
Стивен Квадрос: "Турниры выглядели как нечто из другого мира. Словно бы ты оказывался в Атлантиде. "
Энсон Иноэ: "Всё было так необычно. Никаких внезапных тестов, почти никаких весовых категорий, никаких лицензий, медосмотров. Это было словно цирковое представление. И именно этого хотели японские фанаты."
Антонио Ходриго Ногейра: "Всё было грандиозно. Постановка, арена, публика. Они умудрялись собрать 70000 человек, всё освещалось по ТВ. Когда ты бьёшься в Японии, ты бьёшься для публики. Находясь на гигантской арене, ты чувствуешь, что за тобой наблюдает огромное количество людей. В США ты выступаешь больше для ТВ. Но в Японии на бои приходили все - и стар, и млад. Они по-настоящему любили единоборства."
ДЕНЬГИ
Фрай: "Я выдал прощальную речь после боя с Йошихиро Такаямой. Видать, речь получилась так себе, потому что мне продолжали звонить из PRIDE с предложениями подраться снова. Но со мной было покончено. Плечо и спина меня просто убивали. Я не хотел проигрывать парням, ничего из себя не представлявшим, чтобы те хвастались своим бабам, что однажды одолели в бою великого Дона Фрая. Но PRIDE предложил больше денег. Зат...
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?
На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:
«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.
МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".
"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:
"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".
Попытки претендента забороть чемпиона, стали сюрпризом не только для зрителей.
Геймплан Энтони Джонсона удивил без исключения всех, кто мало-мальски знаком с карьерой "Рамбла" (видео). На UFC 210 грозный панчер неожиданно отказался от попыток нокаутировать Даниэля Кормье и как одержимый рвался "поработать на сильной стороне своего соперника", предпринимая попытки перевести лучшего борца дивизиона в партер. Его действия ввели в кататонический ступор не только зрителей, но и секундантов, на протяжении всего поединка пытавшихся заставить своего подопечного отказаться от борьбы и держать дистанцию.
Ниже несколько цитат Генри Хуфта и Нила Мелансона, которые смогли уловить микрофоны во время странного чемпионского противостояния.
Хуфт: «Не пытайся его бросить. Не нужно бороться с ним в партере, AJ, успокойся! Уходи от сетки!».
Мелансон: «Довольно, здоровяк, теперь самое время, чтобы ты показал ему свои навыки в стойке!».
Хуфт: «Что он творит! Почему он постоянно лезет бороться с ним? Это сумасшествие! Отойди от сетки на**й! Почему он не слушает меня? Я не понимаю, что с ним происходит. Он сам создает себе проблемы на ровном месте».
Во время перерыва между раундами Хуфт четко дал понять своему бойцу, что недоволен его маневрами.
Хуфт: «Можешь объяснить мне, зачем ты это делаешь? Ты не будешь с ним больше бороться. Ты будешь держать дистанцию. Держись от него подальше, в паре шагов. Почему ты так взволнован? Удары ногами и коленями – это хорошо, но где твои руки? Если держаться на расстоянии бой будет легким. Зачем ты все усложняешь?».
Во втором раунде терпение его наставников окончательно лопнуло.
Хуфт: «Двигайся-двигайся, удерживай дистанцию! Ты должен оторваться от него».
(Джонс снова идет к сетке и пытается провести тейкдаун)
Хуфт: «Я замолкаю, потому что он даже не слушает меня. Ведь это повторение первого боя».
(Джонсон сдается)
Хуфт: «Сука, почему все каждый раз заканчивается именно так?! Это безумие!».
Интересно, что угловые Джонсона даже не вышли в октагон во время его интервью Джо Рогану. Чтобы поблагодарить тренеров, "Рамблу" пришлось какое-то время уговаривать их вернуться.