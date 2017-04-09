Энтони Джонсон объявил о завершении карьеры

Десять лет назад, 8 апреля 2007 года, состоялось последнее шоу организации PRIDE FC - Kamikaze. В честь годовщины этого турнира ветераны смешанных единоборств делятся воспоминаниями об эпохе расцвета японских ММА.
ШОУ
Дон Фрай: "У японских смешанных единоборств была неплохая платформа задолго до появления UFC, но PRIDE вывел всё на совершенно новый уровень. Их музыка, представления - всё выглядело колоссально, словно грандиозный поединок в конце голливудского фильма со взрывами, гигантскими декорациями и освещением."
Хензо Грейси: "Они были способны выдать невероятное шоу. Я говорю о семидесятитысячной аудитории на стадионе Tokyo Dome. Всё выглядело как WWE, но только с настоящими боями. Думаю, на них сильно повлиял про-рестлинг, который был очень популярен в Японии. В каком-то году у них в стране проводили чемпионат мира по футболу, и я привёз туда команду телевизионщиков из Бразилии, так они просто обалдели. Не могли глазам своим поверить, насколько аккуратно и красиво шоу было поставлено и снято. Они никогда ничего подобного не видели, а ведь это были парни, которые снимали чемпионат мира.
Марк Колман: "Надо отдать должное боссу, Нобухико Сакикибаре. Это человек - гений. Когда мы поняли, что PRIDE мёртв, никто не смог сотворить в Японии хоть что-то подобное."
Стивен Квадрос: "Турниры выглядели как нечто из другого мира. Словно бы ты оказывался в Атлантиде. "
Энсон Иноэ: "Всё было так необычно. Никаких внезапных тестов, почти никаких весовых категорий, никаких лицензий, медосмотров. Это было словно цирковое представление. И именно этого хотели японские фанаты."
Антонио Ходриго Ногейра: "Всё было грандиозно. Постановка, арена, публика. Они умудрялись собрать 70000 человек, всё освещалось по ТВ. Когда ты бьёшься в Японии, ты бьёшься для публики. Находясь на гигантской арене, ты чувствуешь, что за тобой наблюдает огромное количество людей. В США ты выступаешь больше для ТВ. Но в Японии на бои приходили все - и стар, и млад. Они по-настоящему любили единоборства."
ДЕНЬГИ
Фрай: "Я выдал прощальную речь после боя с Йошихиро Такаямой. Видать, речь получилась так себе, потому что мне продолжали звонить из PRIDE с предложениями подраться снова. Но со мной было покончено. Плечо и спина меня просто убивали. Я не хотел проигрывать парням, ничего из себя не представлявшим, чтобы те хвастались своим бабам, что однажды одолели в бою великого Дона Фрая. Но PRIDE предложил больше денег. Зат...
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?
На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:
«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.
МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".
"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:
"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".
После второго поражения в титульном матче, полутяжеловес решил повесить перчатки на гвоздь.
На состоявшемся сегодня Баффало (США) турнире UFC 210Энтони Джонсон и Патрик Коте потерпели поражения, соответственно проиграв Даниэлю Кормье и Тиаго Алвесу.
После завершения поединков, оба бойца, не сговариваясь, объявили об уходе из спорта. Если в случае канадца это решение можно считать обоснованным (Патрику 37 и выше результатов, показанных в последних боях, он уже не прыгнет), то эмоциональное заявление "Рамбла" стало полной неожиданностью без исключения для всех.
"У меня нет оправданий, сегодня я проиграл сильнейшему. Мое уважение DC", - сказал он в интервью Джо Рогану. "Считаю, что пришла пора об этом рассказать: Я всех вас люблю, и это был мой последний бой. Я еще не говорил об этом никому, даже Дане Вайту, семье и друзьям - я просто не хотел отвлекать их. Я получал удовольствие, выступая в UFC. Спасибо им за этакую возможность. Я никогда не забуду этот момент, и нет места лучше для того, чтобы завершить свою карьеру, чем Баффоло, штат Нью-Йорк".
"В зале присутствует мой братан "Бонс" (Джон Джонс, прим. valetudo.ru). Выше нос, малыш. Мы оба знаем, как фанаты ждали наш бой… может быть в следующей жизни мы сделаем это".
Джонсон начал свою карьеру в более легких весах, но со временем поднялся в полутяжелый, где на текущий момент занимает первую строчку, уступая только чемпиону. После поражения от Кормье в 2015-м году, "Рамбл" одержал три победы нокаутами над сильнейшими представителями дивизиона Джими Манува, Райаном Бэйдером и Гловером Тейшейра. Возможно, отдохнув какое-то время и собравшись с мыслями, Энтони заберет свои слова назад, но пока он оставляет лайтхеви на растерзание Кормье и Джонсу.