Даниэль Кормье остался чемпионом (ВИДЕО)

Горячие новости

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Трейлер UFC 211: Самый грандиозный файткард года
09:04:2017 03:32 argen2m

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Бонусы турнира UFC 210
09:04:2017 01:10 argen2m



Лучший бой: Шейн Баргос vs. Чарльз Роса;

Лучшие выступления: Чарльз Оливейра и Грегор Гиллеспи;

Все указанные бойцы получили по $50,000 призовых.
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Ветераны ММА делятся воспоминаниями об эпохе PRIDE FC
09:04:2017 12:26 AiDZ



Десять лет назад, 8 апреля 2007 года, состоялось последнее шоу организации PRIDE FC - Kamikaze. В честь годовщины этого турнира ветераны смешанных единоборств делятся воспоминаниями об эпохе расцвета японских ММА.

ШОУ

Дон Фрай: "У японских смешанных единоборств была неплохая платформа задолго до появления UFC, но PRIDE вывел всё на совершенно новый уровень. Их музыка, представления - всё выглядело колоссально, словно грандиозный поединок в конце голливудского фильма со взрывами, гигантскими декорациями и освещением."

Хензо Грейси: "Они были способны выдать невероятное шоу. Я говорю о семидесятитысячной аудитории на стадионе Tokyo Dome. Всё выглядело как WWE, но только с настоящими боями. Думаю, на них сильно повлиял про-рестлинг, который был очень популярен в Японии. В каком-то году у них в стране проводили чемпионат мира по футболу, и я привёз туда команду телевизионщиков из Бразилии, так они просто обалдели. Не могли глазам своим поверить, насколько аккуратно и красиво шоу было поставлено и снято. Они никогда ничего подобного не видели, а ведь это были парни, которые снимали чемпионат мира.

Марк Колман: "Надо отдать должное боссу, Нобухико Сакикибаре. Это человек - гений. Когда мы поняли, что PRIDE мёртв, никто не смог сотворить в Японии хоть что-то подобное."

Стивен Квадрос: "Турниры выглядели как нечто из другого мира. Словно бы ты оказывался в Атлантиде. "

Энсон Иноэ: "Всё было так необычно. Никаких внезапных тестов, почти никаких весовых категорий, никаких лицензий, медосмотров. Это было словно цирковое представление. И именно этого хотели японские фанаты."

Антонио Ходриго Ногейра: "Всё было грандиозно. Постановка, арена, публика. Они умудрялись собрать 70000 человек, всё освещалось по ТВ. Когда ты бьёшься в Японии, ты бьёшься для публики. Находясь на гигантской арене, ты чувствуешь, что за тобой наблюдает огромное количество людей. В США ты выступаешь больше для ТВ. Но в Японии на бои приходили все - и стар, и млад. Они по-настоящему любили единоборства."

ДЕНЬГИ

Фрай: "Я выдал прощальную речь после боя с Йошихиро Такаямой. Видать, речь получилась так себе, потому что мне продолжали звонить из PRIDE с предложениями подраться снова. Но со мной было покончено. Плечо и спина меня просто убивали. Я не хотел проигрывать парням, ничего из себя не представлявшим, чтобы те хвастались своим бабам, что однажды одолели в бою великого Дона Фрая. Но PRIDE предложил больше денег. Зат...
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Трейлер турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 64: Багаутинов vs. Нэм
08:04:2017 05:49 argen2m

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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизоды 5-6
08:04:2017 11:50 argen2m



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Даниэль Кормье сжульничал на взвешивании?
07:04:2017 08:54 grey_187



Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?

На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
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Перл Гонсалес снята с UFC 210 из-за имплантов груди
07:04:2017 08:44 grey_187



Дебютантка UFC красавица Перл Гонсалес успешно уложилась в лимит "веса соломинки", но через пару минут была снята с турнира UFC 210 комиссией Нью-Йорка из-за того, что у нее импланты в груди.

Несмотря на это, руководство UFC сейчас пытается спасти бой, решив вопрос с NYSAC за кулисами.

Мы, в принципе, давно знали, что в Атлетической Комиссии Нью-Йорка полно пи**расов, но такого кощунства не ожидал никто.
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Открытые тренировки хедлайнеров UFC 210
07:04:2017 04:40 argen2m



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ACB 57: Условия победы для Яна и Магомедова
07:04:2017 11:27 grey_187
Знаменитый аналитик и телеведущий Робин Блэк разбирает главный бой турнира ACB 57:




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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 4
07:04:2017 12:23 grey_187

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Стердауны медиа-дня UFC 210
06:04:2017 12:56 grey_187

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Трейлер турнира UFC on Fox 24: Johnson vs. Reis
06:04:2017 12:40 argen2m

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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 3
06:04:2017 12:39 argen2m

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Конор МакГрегор продолжает оттачивать навыки бокса
05:04:2017 01:43 argen2m



Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:

«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.

МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
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Гуннар Нельсон о Коноре МакГрегоре
05:04:2017 09:34 grey_187



"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".

"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
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Хорхе Масвидаль: Посмотрим, как USADA скажется на GSP
05:04:2017 09:18 grey_187



"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
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Кевин Ли: Это не расизм, это бизнес
05:04:2017 07:36 grey_187



Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:

"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".

Где-то удивленно вскинул бровь один Джон Джонс.
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Трейлер The Ultimate Fighter 25: Redemption
05:04:2017 06:46 grey_187
Премьера - 19 апреля.


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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 2
04:04:2017 08:18 argen2m

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Фото дня: Вандерлей Сильва в перчатках Bellator
04:04:2017 04:13 argen2m
Такие же синие, как в PRIDE, только человеку примерившему их уже не 25.
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Даниэль Кормье остался чемпионом (ВИДЕО)

09.04.2017 14:47 grey_187

Энтони Джонсон закончил карьеру, Гегард Мусаси выиграл со скандалом; все результаты турнира UFC 210.

В Буффало (штат Нью-Йорк, США) состоялся турнир UFС 210, главным событием которого стал титульный реванш в полутяжелом весе между Энтони Джонсоном и Даниэлем Кормье.

"Рамбл" сегодня имел все шансы на победу. Он отлично попадал в стойке, и в одном из разменов сломал Кормье нос. Но вместо того, чтобы развить успех, Энтони по неизвестной причине стал лезть в клинч и пытаться провести тейкдаун. Долго это продлиться не могло – в очередном клинче Даниэль забрал вежливо протянутую ногу оппонента, нежно уложил его на настил и прикончил удушением со спины.

После боя Джонсон заявил об окончании карьеры. Судя по всему, это не эмоции, а взвешенное решение – "Рамбл" сообщил, что собирается продолжить развиваться в сфере, никак не связанной с ММА.

После эмоциональной речи Джонсона микрофон взял Кормье. Парень будто объелся стимуляторов – начал нести какую-то чушь, наехал на находящихся в зале Джими Мануву и Джона Джонса и был закономерно освистан зрителями.

В ко-мейн ивенте скандалом завершилось противостояние Гегарда Мусаси и Криса Вайдмана. Бой шел на встречных курсах, пока "Ловцу снов" не удалось хорошо потрясти оппонента. Вайдман попытался спастись в клинче и получил два удара коленом в голову, при этом его руки, как казалось, стояли на покрытии. Рефери поединка Дэн Мураглиотта посчитал один из двух ударов запрещенным, остановил бой и дал Вайдману 5 минут на восстановление. Дальше началось безумие – посмотревший повторы рефери Джон МакКарти сообщил Мураглиотте, что удары были легальными. Казалось, бой сейчас продолжится, но врач и представители Атлетической Комиссии Нью-Йорка сказали, что поединок окончен, и Мусаси победил техническим нокаутом. Спорная победа, и явное ограбление зрителей.

Полные результаты турнира:

Главные бои:

Daniel Cormier победил Anthony Johnson сдачей (удушение со спины) – Round 2, 3:37
Gegard Mousasi победил Chris Weidman техническим нокаутом – Round 2, 3:13
Cynthia Calvillo победила Pearl Gonzalez сдачей (удушение со спины) – Round 3, 3:45
Thiago Alves победил Patrick Cote единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)
Charles Oliveira победил Will Brooks сдачей (удушение со спины) – Round 1, 2:30

Андеркард:

Myles Jury победил Mike De La Torre техническим нокаутом – Round 1, 3:30
Kamaru Usman победил Sean Strickland единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-26)
Shane Burgos победил Charles Rosa техническим нокаутом – Round 3, 1:59
Patrick Cummins победил Jan Blachowicz решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28)
Gregor Gillespie победил Andrew Holbrook нокаутом – Round 1, 0:21
Desmond Green победил Josh Emmett раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27)
Katlyn Chookagian победил Irene Aldana раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)
Magomed Bibulatov победил Jenel Lausa единогласным решением судей (29-26, 29-26, 29-26)


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