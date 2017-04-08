Перл Гонсалес: У меня не только силикон в груди, я еще и классный боец

Красотка прокомментировала инцидент, произошедший накануне взвешивания UFC 210.

Перед взвешиванием UFC 210 широкий круг болельщиков ММА узнал о существовании Перл Гонсалес (6-1) и пикантной подробности, связанной с ее бюстом. Дело в том, что присутствовавшие на предварительной процедуре члены Спортивной комиссии штата Нью-Йорк, решили перестраховаться и не допустить 30-летнюю американку до соревнований, опасаясь, что один из ударов Синтии Кальвилло может нарушить целостность силиконовых имплантов в ее груди. Позже абсурдную ситуацию удалось взять под контроль (Гонсалес не единственная женщина- боец, прибегавшая к подобной операции) и поединку снова был дан зеленый свет.

"Они сказали, что с грудными имплантами, как у меня, выступать в штате Нью-Йорк я не смогу. Я была в легком недоумении и попросила посоветоваться со своей командору командой. Комиссар ответил "Ок", и покинул комнату, на это все", - прокомментировала случившееся Перл.

"Для меня самой это оказалось неожиданностью. Я была уверена, что все мои медицинские справки в полном порядке и ничего не скрывала, когда они задали вопрос, делала ли я операцию по увеличению груди".

Гонсалес не испытывает большой радости от повышенного внимания СМИ, связанного вовсе не с ее успехами в клетке.

"Я не искала такой популярности и не хочу, чтобы люди сплетничали про то, что я прибегала к помощи хирургов. Я очень много работала, чтобы показать насколько талантлива. Мне бы хотелось, чтобы меня судили исключительно по спортивным достижениям".

"Но внимание СМИ играет мне на руку. Так что я собираюсь воспользоваться им. Завтра я выиграю, и все поймут, что у меня не только силикон в груди, но я еще и классный боец".