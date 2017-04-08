Даниэль Кормье: Я просто хотел, чтобы никто не увидел мое хозяйство

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Даниэль Кормье сжульничал на взвешивании?
07:04:2017 08:54 grey_187



Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?

На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
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Перл Гонсалес снята с UFC 210 из-за имплантов груди
07:04:2017 08:44 grey_187



Дебютантка UFC красавица Перл Гонсалес успешно уложилась в лимит "веса соломинки", но через пару минут была снята с турнира UFC 210 комиссией Нью-Йорка из-за того, что у нее импланты в груди.

Несмотря на это, руководство UFC сейчас пытается спасти бой, решив вопрос с NYSAC за кулисами.

Мы, в принципе, давно знали, что в Атлетической Комиссии Нью-Йорка полно пи**расов, но такого кощунства не ожидал никто.
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Конор МакГрегор продолжает оттачивать навыки бокса
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Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:

«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.

МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
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Гуннар Нельсон о Коноре МакГрегоре
05:04:2017 09:34 grey_187



"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".

"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
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05:04:2017 09:18 grey_187



"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
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Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:

"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".

Где-то удивленно вскинул бровь один Джон Джонс.
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Даниэль Кормье: Я просто хотел, чтобы никто не увидел мое хозяйство

08.04.2017 11:34 grey_187

даниэль кормье"Махровый чемпион" поделился космической технологией сброса веса за 2 минуты.

Вчера Даниэль Кормье поставил новый рекорд в сгонке веса, "потеряв" 1,2 фунта всего за 2 минуты. Сегодня же он поделился секретной технологией скоростного жиросжигания с журналистами.

Или, как мы говорим на ValeTudo.ru, настало время удивительных историй. По версии Даниэля, все дело – в несправных весах, которые почему-то сломались именно на нем.

"Это было сумасшествие. Я взвесился наверху и решил, что все в порядке. Согнать вес в этот раз было сложнее, чем обычно, но мы выяснили, что все сделали верно, а вот шкала показывала неверные значения".

К счастью для Кормье, всегда готовая услужить Атлетическая Комиссия Нью-Йорка быстро подкрутила весы, и DC со скрипом айсберга о борт "Титаника" втиснулся в норматив дивизиона.

Кроме этого, NYSAC обладает еще одной полезной суперспособностью – избирательной слепотой. По словам директора Комиссии, он "не видел", как во время повтороного взвешивания Даниэль опирался на полотенце.

Действительно, с чего комиссионеры вообще должны обращать на такое внимание? У них ведь есть задачи поважнее, например, отлов бойчих с силиконовой грудью.

Сам Кормье выдал гениальную версию того, зачем он держался за полотенце:

"Я просто не хотел, чтобы народ увидел мое хозяйство", - с натянутой улыбкой ответствовал чемпион.

Почему при этом Даниэль давил на полотенце сверху вниз, если он желал "скрыть хозяйство", остается загадкой. Может, полотенца с логотипом UFC обладают антигравитационными свойствами?

И после этого президент UFC дана Вайт недоумевает, почему фанаты не любят Кормье. Кто же любит врущих прямо в глаза лицемеров?


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