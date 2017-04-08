Даниэль Кормье: Я просто хотел, чтобы никто не увидел мое хозяйство

"Махровый чемпион" поделился космической технологией сброса веса за 2 минуты.

Вчера Даниэль Кормье поставил новый рекорд в сгонке веса, "потеряв" 1,2 фунта всего за 2 минуты. Сегодня же он поделился секретной технологией скоростного жиросжигания с журналистами.

Или, как мы говорим на ValeTudo.ru, настало время удивительных историй. По версии Даниэля, все дело – в несправных весах, которые почему-то сломались именно на нем.

"Это было сумасшествие. Я взвесился наверху и решил, что все в порядке. Согнать вес в этот раз было сложнее, чем обычно, но мы выяснили, что все сделали верно, а вот шкала показывала неверные значения".

К счастью для Кормье, всегда готовая услужить Атлетическая Комиссия Нью-Йорка быстро подкрутила весы, и DC со скрипом айсберга о борт "Титаника" втиснулся в норматив дивизиона.

Кроме этого, NYSAC обладает еще одной полезной суперспособностью – избирательной слепотой. По словам директора Комиссии, он "не видел", как во время повтороного взвешивания Даниэль опирался на полотенце.

Действительно, с чего комиссионеры вообще должны обращать на такое внимание? У них ведь есть задачи поважнее, например, отлов бойчих с силиконовой грудью.

Сам Кормье выдал гениальную версию того, зачем он держался за полотенце:

"Я просто не хотел, чтобы народ увидел мое хозяйство", - с натянутой улыбкой ответствовал чемпион.

Почему при этом Даниэль давил на полотенце сверху вниз, если он желал "скрыть хозяйство", остается загадкой. Может, полотенца с логотипом UFC обладают антигравитационными свойствами?

И после этого президент UFC дана Вайт недоумевает, почему фанаты не любят Кормье. Кто же любит врущих прямо в глаза лицемеров?