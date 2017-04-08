Джон Джонс: Взвешивание Кормье – одна из самых грязных вещей, которую я видел

Бывший чемпион UFC считает, что DC смошенничал на церемонии взвешивания к UFC 210.

Вчерашнее неофициальное взвешивание участников турнира UFC 210 закончилось громким скандалом. Чемпион полутяжелого веса Даниэль Кормье не смог сделать вес, показав перевес на 1,2 фунта. Через две минуты Даниэль вновь встал на весы, и уже показал ровно 205 фунтов. При этом Кормье применил старый трюк, которым пользуются борцы-любители – он оперся на натянутое перед ним полотенце (видео).

Еще одним настораживающим моментом стало то, что взвешивавшийся после него Энтони Джонсон оказался ровно на 1,2 фунта легче 205-фунтового лимита. При этом очень маловероятно, что боец станет сгонять лишнее. Представители Атлетической Комиссии Нью-Йорка подкрутили весы на 1,2 фунта? Не исключено, учитывая заявление директора NYSAC о том, что трюка с полотенцем он "не заметил".

Свое мнение по поводу столь беспардонного читинга высказал экс-чемпион UFC Джон Джонс:

"Самое безумное в этом – то, что этому позволили случиться. Я полагаю, должна быть какая-то комиссия, которая обязана рассмотреть это вопиющее нарушение правил и наказать за него. Но никто пока не вмешался. Им сошло с рук то, что я могу смело назвать одной из самых грязных вещей, которую я видел в спорте".

"Это полный шиздец, я не мог поверить в то, что увидел. Я смотрел на этого парня. Если вы обратите внимание на его руки, вы увидите, как он смотрит вниз и балансирует, чтобы сделать 205 фунтов. Умный трюк, и абсолютно нечестно с его стороны".

Джонс побил Кормье в 2015-м году, полностью деморализовав претендента и заставив его в итоге залиться слезами. На встрече со СМИ Даниэль сказал, что он не думает о Джонсе, но после его победы тому "лучше не заходить в клетку, а то что-то обязательно случится".

Однако что может случиться более позорного, чем его сговор с комиссионерами и дешевая попытка обмануть фанатов и соперника?