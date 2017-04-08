Джон Джонс: Взвешивание Кормье – одна из самых грязных вещей, которую я видел

Горячие новости

﻿
Даниэль Кормье сжульничал на взвешивании?
07:04:2017 08:54 grey_187



Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?

На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
Подробнее
Перл Гонсалес снята с UFC 210 из-за имплантов груди
07:04:2017 08:44 grey_187



Дебютантка UFC красавица Перл Гонсалес успешно уложилась в лимит "веса соломинки", но через пару минут была снята с турнира UFC 210 комиссией Нью-Йорка из-за того, что у нее импланты в груди.

Несмотря на это, руководство UFC сейчас пытается спасти бой, решив вопрос с NYSAC за кулисами.

Мы, в принципе, давно знали, что в Атлетической Комиссии Нью-Йорка полно пи**расов, но такого кощунства не ожидал никто.
Подробнее
Открытые тренировки хедлайнеров UFC 210
07:04:2017 04:40 argen2m



Подробнее
ACB 57: Условия победы для Яна и Магомедова
07:04:2017 11:27 grey_187
Знаменитый аналитик и телеведущий Робин Блэк разбирает главный бой турнира ACB 57:




Подробнее
Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 4
07:04:2017 12:23 grey_187

Подробнее
Стердауны медиа-дня UFC 210
06:04:2017 12:56 grey_187

Подробнее
Трейлер турнира UFC on Fox 24: Johnson vs. Reis
06:04:2017 12:40 argen2m

Подробнее
Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 3
06:04:2017 12:39 argen2m

Подробнее
Конор МакГрегор продолжает оттачивать навыки бокса
05:04:2017 01:43 argen2m



Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:

«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.

МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
Подробнее
Гуннар Нельсон о Коноре МакГрегоре
05:04:2017 09:34 grey_187



"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".

"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
Подробнее
Хорхе Масвидаль: Посмотрим, как USADA скажется на GSP
05:04:2017 09:18 grey_187



"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
Подробнее
Кевин Ли: Это не расизм, это бизнес
05:04:2017 07:36 grey_187



Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:

"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".

Где-то удивленно вскинул бровь один Джон Джонс.
Подробнее
Трейлер The Ultimate Fighter 25: Redemption
05:04:2017 06:46 grey_187
Премьера - 19 апреля.


Подробнее
Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 2
04:04:2017 08:18 argen2m

Подробнее
Фото дня: Вандерлей Сильва в перчатках Bellator
04:04:2017 04:13 argen2m
Такие же синие, как в PRIDE, только человеку примерившему их уже не 25.
Подробнее
Взрыв из прошлого: "Миноваман" против Гиганта Сильвы
04:04:2017 06:52 grey_187
Когда драться не в своем весе еще не было мейнстримом:


Подробнее
Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 1
04:04:2017 06:49 grey_187

Подробнее
Кодекс воина: Даниэль Кормье
03:04:2017 07:55 argen2m

Подробнее
Бас Руттен о поединке Жермейн де Рандами и Крис "Сайборг"
03:04:2017 02:02 argen2m



Ветеран ММА поделился своим мнением относительно перспектив чемпионки UFC сохранить титул в бою с опасной претенденткой:

"Йорина Барс – она из Голландии, и она побеждала "Сайборг" на турнире Lion Fight (по кикбоксингу, прим. valetudo.ru). Так что я думаю у Де Рандами есть все шансы. Но если Крис переведет бой в партер, то у Жермейн будут серьезные неприятности. В ее интересах вести бой в стойке и держать дистанцию. Де Рандами нужно нащупать удобное расстояние для своих атак, чтобы оставаться вне досягаемости клинча "Сайборг". На мой взгляд, сближение для нее плохо кончится".
Подробнее
Дэн Харид разбирает бой Кормье vs. Джонсон
03:04:2017 12:19 argen2m

Подробнее

База valetudo.ru




 


 


 


 
В базе:
27779 бойцов
8535 турниров
47459 боев

Джон Джонс: Взвешивание Кормье – одна из самых грязных вещей, которую я видел

08.04.2017 10:45 grey_187

джон джонсБывший чемпион UFC считает, что DC смошенничал на церемонии взвешивания к UFC 210.

Вчерашнее неофициальное взвешивание участников турнира UFC 210 закончилось громким скандалом. Чемпион полутяжелого веса Даниэль Кормье не смог сделать вес, показав перевес на 1,2 фунта. Через две минуты Даниэль вновь встал на весы, и уже показал ровно 205 фунтов. При этом Кормье применил старый трюк, которым пользуются борцы-любители – он оперся на натянутое перед ним полотенце (видео).

Еще одним настораживающим моментом стало то, что взвешивавшийся после него Энтони Джонсон оказался ровно на 1,2 фунта легче 205-фунтового лимита. При этом очень маловероятно, что боец станет сгонять лишнее. Представители Атлетической Комиссии Нью-Йорка подкрутили весы на 1,2 фунта? Не исключено, учитывая заявление директора NYSAC о том, что трюка с полотенцем он "не заметил".

Свое мнение по поводу столь беспардонного читинга высказал экс-чемпион UFC Джон Джонс:

"Самое безумное в этом – то, что этому позволили случиться. Я полагаю, должна быть какая-то комиссия, которая обязана рассмотреть это вопиющее нарушение правил и наказать за него. Но никто пока не вмешался. Им сошло с рук то, что я могу смело назвать одной из самых грязных вещей, которую я видел в спорте".

"Это полный шиздец, я не мог поверить в то, что увидел. Я смотрел на этого парня. Если вы обратите внимание на его руки, вы увидите, как он смотрит вниз и балансирует, чтобы сделать 205 фунтов. Умный трюк, и абсолютно нечестно с его стороны".

Джонс побил Кормье в 2015-м году, полностью деморализовав претендента и заставив его в итоге залиться слезами. На встрече со СМИ Даниэль сказал, что он не думает о Джонсе, но после его победы тому "лучше не заходить в клетку, а то что-то обязательно случится".

Однако что может случиться более позорного, чем его сговор с комиссионерами и дешевая попытка обмануть фанатов и соперника?


Комментарий [6]
 
Поделиться
Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

 PR-CY.ru

Авторизация