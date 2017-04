Даниэль Кормье едва не провалил взвешивание (ВИДЕО)

Чемпион уложился в норматив со второй попытки, Гегард Мусаси и Крис Вайдман в весе; все результаты взвешивания к турниру UFC 210.

В Буффало, штат Нью-Йорк, США, состоялась предварительная церемония взвешивания участников турнира UFC 210. Для чемпиона полутяжелого дивизиона Даниэля Кормье все едва не закончилось плачевно – в первый раз Кормье показал вес в 206,2 фунта. Однако для чемпионских боев правила разрешают спортсменам повторную попытку взвешивания в течение 2-х часов. Столько времени Даниэлю не потребовалось – он вернулся буквально через 2 минуты и показал ровно 205 фунтов.

Остается только догадываться, как можно согнать 1,2 фунта за 2 минуты.

Его оппонент Энтони Джонсон с первой попытки уложился в норматив, показав вес в 203,8 фунта. Не подкачали и участники ко-мейн ивента Крис Вайдман и Гегард Мусаси – оба уложились в норматив среднего дивизиона.

Откроет турнир бой чемпиона WSOF Магомеда Бибулатова, который показал на весах 126 фунтов.

Видео церемонии взвешивания:

Полные результаты взвешивания:

Главные бои:

Daniel Cormier (205) vs. Anthony Johnson (203.8)

Gegard Mousasi (185.8) vs. Chris Weidman (185.8)

Cynthia Calvillo (115.6) vs. Pearl Gonzalez (116)

Thiago Alves (170.6) vs. Patrick Cote (170)

Will Brooks (155.4) vs. Charles Oliveira (152.8)

Андеркард:

Mike De La Torre (146) vs. Myles Jury (145)

Sean Strickland (170) vs. Kamaru Usman (170.2)

Shane Burgos (146) vs. Charles Rosa (145.2)

Jan Blachowicz (204.2) vs. Patrick Cummins (205.4)

Gregor Gillespie (154.8) vs. Andrew Holbrook (156)

Josh Emmett (155.6) vs. Desmond Green (154.2)

Irene Aldana (135.6) vs. Katlyn Chookagian (134.8)

Magomed Bibulatov (126) vs. Jenel Lausa (124.8)