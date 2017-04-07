Эмил Мик против Нордина Талеба на UFC Fight Night 109

Норвежский нокаутер проведет второй бой под эгидой UFC 28 мая.

Так совпало, что в день, когда стал известен первый соперник Русимара Палхареса в российском FIGHT NIGHTS, UFC анонсировал выступление бойца, для которого бой с бразильцем стал трамплином в высшую лигу. Эмил Вебер Мик потушивший "Текиньо" в клетке итальянского Venator FC (видео), проведет второй бой в октагоне против бывшего чемпиона Ring Of Combat Нордина Талеба. Поединок полусредневесов пройдет 28 мая на турнире UFC Fight Night 109 в Стокгольме.

Мик (9-2) в декабре 2016-го выиграл у Джордана Мейна. Все ждали от "Вальгаллы" в дебюте фейерверков, но ничего похожего на его предыдущие схватки не было, то ли норвежец перегорел (в результате приказа Спортивной комиссии укоротить излишне длинную бороду), то ли решил не рисковать и отработал на результат. Победа судейским решением стала первой в его послужном списке.

Талеб (12-4) дважды становился участником реалии-шоу TheUltimateFighter, и оба раза вылетал их проекта на начальных этапах. Тем не менее, французу удалось закрепиться в UFC, где он одержал четыре победы в шести боях. В последнем бою Нордин уступил по очкам Сантьяго Понзиниббио, перед этим послав в нокаут Эрика Сильву.