Эмил Мик против Нордина Талеба на UFC Fight Night 109

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье сегодня мистическим образом со второй попытки "сбросил" 1,2 фунта и успешно уложился в норматив дивизиона. Однако на это ему потребовалось всего 2 минуты, что физически невозможно (если только ты не сдал кровь или не отрезал от себя кусок мяса). Как же это у него получилось?
На видео отчетливо видно, что во второй раз Даниэль опирается на полотенце. Возможно, именно это и позволило ему "потерять" 544 грамма за 120 секунд. Так держать, АКА - мекка честных и порядочных парней.
Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:
«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.
МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".
"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:
"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".
Ветеран ММА поделился своим мнением относительно перспектив чемпионки UFC сохранить титул в бою с опасной претенденткой:
"Йорина Барс – она из Голландии, и она побеждала "Сайборг" на турнире Lion Fight (по кикбоксингу, прим. valetudo.ru). Так что я думаю у Де Рандами есть все шансы. Но если Крис переведет бой в партер, то у Жермейн будут серьезные неприятности. В ее интересах вести бой в стойке и держать дистанцию. Де Рандами нужно нащупать удобное расстояние для своих атак, чтобы оставаться вне досягаемости клинча "Сайборг". На мой взгляд, сближение для нее плохо кончится".
Норвежский нокаутер проведет второй бой под эгидой UFC 28 мая.
Так совпало, что в день, когда стал известен первый соперникРусимара Палхареса в российском FIGHT NIGHTS, UFC анонсировал выступление бойца, для которого бой с бразильцем стал трамплином в высшую лигу. Эмил Вебер Мик потушивший "Текиньо" в клетке итальянского Venator FC (видео), проведет второй бой в октагоне против бывшего чемпиона Ring Of Combat Нордина Талеба. Поединок полусредневесов пройдет 28 мая на турнире UFC Fight Night 109 в Стокгольме.
Мик (9-2) в декабре 2016-го выиграл у Джордана Мейна. Все ждали от "Вальгаллы" в дебюте фейерверков, но ничего похожего на его предыдущие схватки не было, то ли норвежец перегорел (в результате приказа Спортивной комиссии укоротить излишне длинную бороду), то ли решил не рисковать и отработал на результат. Победа судейским решением стала первой в его послужном списке.
Талеб (12-4) дважды становился участником реалии-шоу TheUltimateFighter, и оба раза вылетал их проекта на начальных этапах. Тем не менее, французу удалось закрепиться в UFC, где он одержал четыре победы в шести боях. В последнем бою Нордин уступил по очкам Сантьяго Понзиниббио, перед этим послав в нокаут Эрика Сильву.