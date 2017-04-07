Русимар Палхарес против Алексея Иванова на FIGHT NIGHTS GLOBAL 69

"Собиратель оторванных конечностей" дебютирует в российской организации 30 июня.

Новое приобретение отечественного промоушена FIGHT NIGHTS, ветеран UFC Русимар Палхарес, уже осведомлен о дате своего дебютного выступления в России и сопернике. Информацию о встрече с Алексеем Ивановым на турнире 30 июня, лагерь "Текиньо" благополучно слил на этой неделе бразильскому ресурсу Combate, в обход официального анонса.

Valetudo.ru удалось узнать у организаторов, что поединок, все еще находится в стадии разработки, и может пройти на турнире FIGHT NIGHTS GLOBAL 69 в Улан-Удэ.

Иванов (10-3) выступал без потерь на протяжении трех последних лет, одержав за этот отрезок времени шесть побед подряд (пять нокаутами), пока в декабре прошлого года не проиграл Геннадию Ковалеву сдачей в первом раунде. Будущий соперник уланудинца предоставит ему непаханое поле для отработки своих навыков защиты от сабмишенов в партере.

Палхарес (18-8) после увольнения из UFC в 2013-м году, поводом которому послужило неспортивное поведение бойца (всякий раз Русимар с большой неохотой выпускал из своих лап пойманного на болевой прием соперника, игнорируя команды рефери) подписался с WSOF, где выиграл три боя подряд, став чемпионом в полусреднем весе. Но и в новой организации бразилец не задержался, по той же самой необъяснимой причине.

В FIGHT NIGHTS Палхарес попытается перезапустить карьеру после двух неудачных выступлений в Venator FC и KSW, где он был нокаутирован Эмилом Миком (после победы харизматичного бойца заметил UFC) и Михалом Матерлой.

Если проследить географию его последних выступлений, то, кажется, что после очередного поражения "Пенек" берет курс на восток, удаляясь все дальше от Мекки смешанных единоборств. Куда дальше после России? Вероятно в Азию.