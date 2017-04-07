[НОВОСТЬ ДНЯ] Келвин Гастелум снят с боя с Андерсоном Сильвой

Победитель TUF 17 провалил тест USADA на наркотики, взятый после боя с Витором Белфортом.

И Келвин Гастелум вновь сделал это.

Недавно боец перешел в средний дивизион, и налажать с весами уже не получалось. Но изобретательный Келвин придумал, как порадовать своих фанатов – он провалдил тестирование на наркотики. В образце мочи Гастелума, взятом в марте после боя с Витором Белфортом (в так называемый "соревновательный период") были обнаружены метаболиты карбокси-тетрагидроканнабинола. Проще говоря, Келвин попался на употреблении марихуаны (или гашиша и их производных).

На данный момент боец временно отстранен до подробного разбирательства с USADA. Но главная проблема не в этом, а в том, что Гастелум снят руководством UFC в боя против Андерсона Сильвы, который был запланирован на шоу UFC 212.

Согласно сообщению штаба "Спайдера", Андерсон надеется остаться в карде турнира. Однако никакой замены Гастелуму пока не найдено.

Если данные тестирования подтвердятся, Келвину грозит отстранение от 9 месяцев до 1 года (обычный срок в такой ситуации). Кроме этого, результат боя с Белфортом может быть изменен на "матч не состоялся".