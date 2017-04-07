Алексей Олейник против Тревиса Брауна на UFC 213

Украинский "Удав" встретится с бойфрендом Ронды Роузи в июле.

Турнир UFС 213 пополнился еще одним матчем в тяжелом весе – украинский грэпплер Алексей Олейник подерется с воспитанником Эдмонда Тарвердяна Тревисом Брауном.

Турнир пройдет 8 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Главный бой вечера пока не анонсирован, но к карде также выступят тяжеловесы Фабрисио Вердум и Aлистар Оверим.

Олейник (51-10-1) провел последний бой в январе, задушив своим фирменным "удушением Иезекииля" Виктора Пешту. Ранее Алексей проиграл по очкам Даниэлю Омельянчуку, прервав серию из 11-ти побед подряд.

Браун (18-6-1) проиграл три матча подряд и, судя по бою с Олейником, наконец-то опустился на самое дно. Впрочем, с учетом наставничества "гуру армянского бокса" Эдмонда Тарвердяна нет никаких гарантий, что снизу не постучат. Тревиса, похоже, это не пугает – и он с достойным лучшего применения упорством продолжает тренироваться у "могильщика карьер".

Последний раз Браун выигрывал в январе прошлого года, нокаутировав Мэтта Митриона. После этого он сам отлетел в нокаут от Кейна Веласкеса и Деррика Льюиса, а также проиграл по очкам Фабрисио Вердуму. Последний недвусмысленно указал Тревису на источник его проблем, по окончанию боя выдав смачный поджопник Тарвердяну – но Браун знак свыше не оценил.