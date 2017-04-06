Джуниор дос Сантос: Меня мотивирует отцовство

Новоявленный папаша делится тем, как рождение сына изменило его жизнь.

Не трештокингом единым жив профессиональный боец.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос никогда не был так счастлив. Недавно ставший отцом боец открыл для себя новую роль в жизни, а в ней – бездонный источник позитивной энергии и мощной мотивации.

"С момента, как на свет появился мой сын, все стало замечательно. Его рождение принесло ответы на многие вопросы, которые крутились у меня внутри, и которых больше не существует. Я так счастлив. В ту секунду, когда я покидаю свой дом, я уже по нему скучаю. И как только я заканчиваю свои дела, я стремглав несусь домой, чтобы быть с ним. Я не могу выразить словами, сколько любви к нему я чувствую, и как это ежедневно отражается на моей жизни, особенно на моих тренировках. Кстати, там все просто замечательно", - поделился боец с ресурсом Globo.

13 мая "Цигано" ждет один из главных боев в карьере – титульный реванш с чемпионом тяждива Стипе Миочичем на шоу UFC 213 в Далласе (штат Техас, США). Бойцы встречались в декабре 2014-го, и тогда Джуниор одержал победу единогласным решением судей. С тех пор Миочич здорово спрогрессировал, но и "Цигано" не стоял на месте, плюс теперь у него есть новый источник вдохновения.

Через месяц с небольшим мы узнаем, кто же замотивирован сильнее.