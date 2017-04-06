Дана Вайт: Не понимаю, почему фанаты не любят Кормье

Славный парень "DC" не в почете у зрителей; в чем причина ненависти?

Как известно, от любви до ненависти один шаг, а обратная дорога может оказаться бесконечной. Как заслужить любовь зрителей? Точный ответ на этот вопрос, пожалуй, не знает ни один боец. Каждому публичному человеку приходится сталкиваться, как с обожанием, так и с откровенной ненавистью – такова плата за известность.

Среди чемпионов UFCдо недавнего времени пальму первенства по количеству хейтеров на один квадратный метр занимал Деметриус Джонсон. Бои "Майти Мауса" не продаются, публика голосует долларом против пятираундовой суеты миниатюрных атлетов, и удел Джонсона турниры UFC транслируемые на канале FOX. Однако в последнее время конкуренцию "Мышонку" стал создавать Даниэль Кормье. "DC" нельзя назвать скучным бойцом, но отсутствие харизмы, излишняя навязчивость и то, что он примерил чемпионский пояс в период, когда Джон Джонс стал попадать в один переплет за другим, не имею возможности выступать, не позволили ему снискать популярности у фанатов.

"Для меня самого загадка, из-за чего Даниэль не в почете у фанатов, - сказал Дана Вайт в шоу FOX “The Herd”, - Он отличный парень, у него подвешен язык, а бои не тянут в сон. Кормье – это зрелищный боец. Негативное отношение к нему со стороны болельщиков, я не понимаю. Им не нравятся плохие парни, вроде Джона Джонса. Но когда в прошлый раз эти двое появились на пресс-конференции, фанаты поддерживали Джонса, и освистывали Кормье. Это странно. Я не понимаю, как это работает".

Точно с таким же вопросом одни из журналистов присутствующих сегодня на медиа-дне UFC 210, обратился к чемпиону.

"Если люди хотят проявлять свое недовольство, то не смею им запрещать этого делать, - ответил Кормье, - Для меня их реакция не имеет никакого значения. Я знаю, кто я, и люди, мнение которых мне дорого, то же. Вот и все. Так что если хотят гудеть, пускай гудят. Почему они это делают, не знаю, но они принимают решение поддерживать одного из бойцов и имеют на это полное право".

"Важно только то, что я одержу победу и привезу пояс домой. Те, кто болеют за меня, разделят эту радость вместе со мной. Те же, кто орет "бууу" с трибун, сделают это и в следующий раз и будут продолжать смешивать меня с дерьмом в соцсетях. Мне нет дела до них. Важны только преданные болельщики и близкие мне люди".

9 апреля Кормье проведет титульный матч-реванш с Энтони Джонсоном,