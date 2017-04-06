Омари Ахмедов против Абдул Разак Алхасcана на UFC Fight Night 109

"Валидольный" дагестанский полусредневес скрестит перчатки с небитым американским нокаутером.

Интереснейший матч в 170 фунтах пополнил кард турнира UFC Fight Night 109. Всегда зрелищный россиянин Омари Ахмедов подерется с выходцем из Ганы Абдул Разак Алхассаном.

Шоу состоится 28 мая в Стокгольме, Швеция. Турнир возглавит противостояние экс-претендентов полутяжелого веса Александра Густафссона и Гловера Тейшейры.

Ахмедов (16-4) провел последний бой в ноябре прошлого года, выиграв по очкам у Кайла Нока. До этого Омари потерпел два поражения подряд, проиграв нокаутами Серхио Мораесу и Элизеу Залесски дос Сантосу.

В Instagram Омари написал, что изначально должен был подраться с "викингом", но "он отказался". Можем предположить, что речь идет о Эмиле Мике по прозвищу "Вальгалла".

Алхассан (7-0) выиграл все 7 боев в профи нокаутами в первом раунде. Более того, ни один поединок бойца не продлился более полутора минут.

С учетом умения Омари жестко зарубиться в стойке и статистики его оппонента на бумаге бой выглядит очень интригующе.