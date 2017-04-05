Ян – Магомедов 2: долгожданный реванш

Накануне турнира ACB 57 мы вспоминаем историю громкого противостояния.

Менее двух недель остается до титульного реванша между Петром Яном и Магомедом Магомедовым на ACB 57. Поединок интересен во многих смыслах: здесь и спортивная интрига, и титул на кону, и даже трештокинг спортсменов, который не кажется наигранной постановкой.

Первый бой Яна и Магомедова состоялся на турнире ACB 32: Львиная битва. Болельщикам предстояло увидеть схватку перспективных бойцов, ни один из которых еще не проигрывал в ACB. Имена спортсменов на тот момент были известны разве что "хардкорным" фанатам, поэтому вокруг боя не было особого ажиотажа. Магомедов был небольшим фаворитом, но не было сомнений, что выигравший Гран-при Ян сможет дать ему конкурентный бой. Однако вряд ли кто-то ожидал, что все произойдет таким образом.

Что случилось дальше - вы уже знаете. Парни вошли в клетку и закатили битву, которую многие до сих пора называют одним из самых ярких противостояний в ACB.

Судить такой бой было делом нелёгким. Каждый раунд был не похож на предыдущий: Магомед больше времени контролировал своего соперника, а Петр был точнее, изобретательнее, создавал больше опасных моментов и выглядел свежее. К сожалению, не обошлось и без запрещенных приемов, причем с обеих сторон, - удары головой в область лица от Яна, удары локтями в область позвоночника и затылка от Магомедова.

Этот бой был настолько близким и противоречивым, что в любом случае оставил бы много вопросов. Но рефери как будто нарочно решил добавить драматизма и за 10 секунд до конца боя наградил Яна желтой карточкой. Ввиду снятия балла у сибирского спортсмена победителем был объявлен Магомед "Тигр" Магомедов.

Сразу после официального решения президент лиги ACB Майрбек Хасиев поднялся в клетку, чтобы поддержать Петра Яна, и пообещал бойцам незамедлительный матч реванш.

Второй бой был запланирован на октябрьский турнир ACB 48, так как Магомедов не мог подраться раньше из-за соблюдения поста в Рамадан. Пётр же не захотел простаивать и принял бой с англичанином Эдом Артуром, в котором одержал победу судейским решением. Увы, в первом же раунде боя с Артуром Ян сломал руку и никак не успевал восстановиться к осени. Чемпион ответил той же "любезностью": не став дожидаться главного претендента, он принял решение выступить на юбилейном турнире ACB 50, где в четвертом раунде одержал победу удушающим приемом над Олегом Борисовым.

И тут началась война слов.

Как только стало известно, что Ян не сможет выступить в Москве, Магомедов в одном из интервью сказал: "Считаю, что Ян упустил свой шанс, пусть снова встает в очередь". С этой, казалось бы, безобидной фразы начался беспощадный " российский трештокинг ".

"Так называемый чемпион лиги ACB сказал, что я должен встать в какую-то очередь из-за того, что получил травму. Интересная у него логика – значит, когда я ждал его во время Рамадана – это весомая причина, а сломанная рука – нет?", - заявил Петр.

В ответ на это чемпион вышел из себя и пообещал расправиться с претендентом вне клетки.

"Знатно посмеялся, когда прочитал угрозы Магомеда «Котенка» Магомедова». Он говорит, что на улице со мной разберется, за город вывезет. На улице он только смог бы в кроссовок мне вцепиться и держать.

Пояс ему достался благодаря стечению обстоятельств. Та желтая карточка для него была как счастливый лотерейный билет. Перед прошлым боем он тоже кричал, что находится на другом уровне, думаю, вы сами все видели. Не Магомеду решать, кто в очереди, а кто нет. Организация ACB сама решит", - парировал Ян.

"Я думаю, он (Пётр) уже пожалел о своих словах. Он просто не понимает, что трэшток тут не работает. Это не Америка, тут такое не проглотят. У нас все горячие. Если он меня котенком назвал, то кто он после того, как проиграл мне? Он тогда мышка получается, мышонок! Я же его залежал, мне руку подняли, пояс у меня", - ответил на это чемпион.

Многие болельщики ожидали увидеть на пресс-конференции, посвященной турниру ACB 57, продолжение вербальной перепалки, однако, к всеобщему удивлению, соперники вели себя спокойно и уважительно. На следующий день бойцы провели совместное часовое интервью и сразились в шашки, где Пётр оказался сильнее. Мероприятие прошло в позитивном ключе и закончилось рукопожатием. Но накал никуда не исчез - "топор войны" не зарыт. Если кто-то решил, что эти бойцы помирились и стали хорошими друзьями, то это не так. Просто на финишной прямой перед боем они предпочитают сосредоточиться на поединке, а не тратить энергию на слова.

Остался один вопрос... кто победит в реванше?