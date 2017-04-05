Ян – Магомедов 2: долгожданный реванш

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ACB 57: Условия победы для Яна и Магомедова
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Знаменитый аналитик и телеведущий Робин Блэк разбирает главный бой турнира ACB 57:




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Конор МакГрегор продолжает оттачивать навыки бокса
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Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:

«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.

МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
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Гуннар Нельсон о Коноре МакГрегоре
05:04:2017 09:34 grey_187



"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".

"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
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Хорхе Масвидаль: Посмотрим, как USADA скажется на GSP
05:04:2017 09:18 grey_187



"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
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Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:

"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".

Где-то удивленно вскинул бровь один Джон Джонс.
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Ветеран ММА поделился своим мнением относительно перспектив чемпионки UFC сохранить титул в бою с опасной претенденткой:

"Йорина Барс – она из Голландии, и она побеждала "Сайборг" на турнире Lion Fight (по кикбоксингу, прим. valetudo.ru). Так что я думаю у Де Рандами есть все шансы. Но если Крис переведет бой в партер, то у Жермейн будут серьезные неприятности. В ее интересах вести бой в стойке и держать дистанцию. Де Рандами нужно нащупать удобное расстояние для своих атак, чтобы оставаться вне досягаемости клинча "Сайборг". На мой взгляд, сближение для нее плохо кончится".
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«Я не дам этому парню работать в удобной для него позиции. Я все время буду вне досягаемости его борцовских приемов, и, в конце концов, он нарвется на удар, который поставит точку в этом бою. Я собираюсь основательно надрать ему задницу. Это не произойдет в третьем раунде. Не знаю, в первом или во втором, но точно не в третьем».
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Ян – Магомедов 2: долгожданный реванш

05.04.2017 17:27 Григорий Саломатин

петр ян Накануне турнира ACB 57 мы вспоминаем историю громкого противостояния.

Менее двух недель остается до титульного реванша между Петром Яном и Магомедом Магомедовым на ACB 57. Поединок интересен во многих смыслах: здесь и спортивная интрига, и титул на кону, и даже трештокинг спортсменов, который не кажется наигранной постановкой.

Первый бой Яна и Магомедова состоялся на турнире ACB 32: Львиная битва. Болельщикам предстояло увидеть схватку перспективных бойцов, ни один из которых еще не проигрывал в ACB. Имена спортсменов на тот момент были известны разве что "хардкорным" фанатам, поэтому вокруг боя не было особого ажиотажа. Магомедов был небольшим фаворитом, но не было сомнений, что выигравший Гран-при Ян сможет дать ему конкурентный бой. Однако вряд ли кто-то ожидал, что все произойдет таким образом.

Что случилось дальше - вы уже знаете. Парни вошли в клетку и закатили битву, которую многие до сих пора называют одним из самых ярких противостояний в ACB.

Судить такой бой было делом нелёгким. Каждый раунд был не похож на предыдущий: Магомед больше времени контролировал своего соперника, а Петр был точнее, изобретательнее, создавал больше опасных моментов и выглядел свежее. К сожалению, не обошлось и без запрещенных приемов, причем с обеих сторон, - удары головой в область лица от Яна, удары локтями в область позвоночника и затылка от Магомедова.

Этот бой был настолько близким и противоречивым, что в любом случае оставил бы много вопросов. Но рефери как будто нарочно решил добавить драматизма и за 10 секунд до конца боя наградил Яна желтой карточкой. Ввиду снятия балла у сибирского спортсмена победителем был объявлен Магомед "Тигр" Магомедов.

Сразу после официального решения президент лиги ACB Майрбек Хасиев поднялся в клетку, чтобы поддержать Петра Яна, и пообещал бойцам незамедлительный матч реванш.

Второй бой был запланирован на октябрьский турнир ACB 48, так как Магомедов не мог подраться раньше из-за соблюдения поста в Рамадан. Пётр же не захотел простаивать и принял бой с англичанином Эдом Артуром, в котором одержал победу судейским решением. Увы, в первом же раунде боя с Артуром Ян сломал руку и никак не успевал восстановиться к осени. Чемпион ответил той же "любезностью": не став дожидаться главного претендента, он принял решение выступить на юбилейном турнире ACB 50, где в четвертом раунде одержал победу удушающим приемом над Олегом Борисовым.

И тут началась война слов.

Как только стало известно, что Ян не сможет выступить в Москве, Магомедов в одном из интервью сказал: "Считаю, что Ян упустил свой шанс, пусть снова встает в очередь". С этой, казалось бы, безобидной фразы начался беспощадный " российский трештокинг ".

"Так называемый чемпион лиги ACB сказал, что я должен встать в какую-то очередь из-за того, что получил травму. Интересная у него логика – значит, когда я ждал его во время Рамадана – это весомая причина, а сломанная рука – нет?", - заявил Петр.

В ответ на это чемпион вышел из себя и пообещал расправиться с претендентом вне клетки.

"Знатно посмеялся, когда прочитал угрозы Магомеда «Котенка» Магомедова». Он говорит, что на улице со мной разберется, за город вывезет. На улице он только смог бы в кроссовок мне вцепиться и держать.

Пояс ему достался благодаря стечению обстоятельств. Та желтая карточка для него была как счастливый лотерейный билет. Перед прошлым боем он тоже кричал, что находится на другом уровне, думаю, вы сами все видели. Не Магомеду решать, кто в очереди, а кто нет. Организация ACB сама решит", - парировал Ян.

"Я думаю, он (Пётр) уже пожалел о своих словах. Он просто не понимает, что трэшток тут не работает. Это не Америка, тут такое не проглотят. У нас все горячие. Если он меня котенком назвал, то кто он после того, как проиграл мне? Он тогда мышка получается, мышонок! Я же его залежал, мне руку подняли, пояс у меня", - ответил на это чемпион.

Многие болельщики ожидали увидеть на пресс-конференции, посвященной турниру ACB 57, продолжение вербальной перепалки, однако, к всеобщему удивлению, соперники вели себя спокойно и уважительно. На следующий день бойцы провели совместное часовое интервью и сразились в шашки, где Пётр оказался сильнее. Мероприятие прошло в позитивном ключе и закончилось рукопожатием. Но накал никуда не исчез  - "топор войны" не зарыт. Если кто-то решил, что эти бойцы помирились и стали хорошими друзьями, то это не так. Просто на финишной прямой перед боем они предпочитают сосредоточиться на поединке, а не тратить энергию на слова.

Остался один вопрос... кто победит в реванше?


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