Александр Густафссон: Кормье сохранит свой пояс

Бывший претендент на титул чемпиона UFC, сделал прогноз на исход реванша Кормье vs. Джонсон.

Шведский боец Александр Густафссон на протяжении последнего пятилетия входит в число лучших полутяжеловесов UFC, тем не менее, удача ни разу не сопутствовала ему в боях за звание чемпиона, коих за его плечами было два. "Маулер" бился как с действующим чемпионом Даниэлем Кормье, так и с бывшим владельцем пояса Джоном Джонсом, обоим уступив с минимальным разрывом по очкам.

Был в его карьере и опыт встречи с текущим претендентом на пояс чемпиона Энтони Джонсоном, закончившийся поражением нокаутом в первом же раунде, поэтому кому, как не Густафссону делать прогноз на предстоящий в это субботу матч-реванш "Рамбла" с Кормье.

"Если один из тяжелых ударов Энтони приземлится на голову Даниэля, то для последнего это будет трудная ночь, - сказал он USA TODAY Sports, - В то же самое время, все мы были свидетелями его первого поражения, видели, как Кормье подавлял его и, в конце концов, прикончил. Я не понаслышке знаю, что "DC" – это очень серьезный соперник. Неважно, как сильно вы его бьете, и какой сценарий боя разыгрываете, он может выдержать всё и продолжит наступать. Думаю, что Даниэль сохранит свой пояс, но это очень трудный поединок для прогнозирования".

28 мая в Стокгольме Густафссон сразится с сильнейшим бразильским полутяжем Гловером Тейшейрой, и в случае успеха вновь сможет претендовать на титул чемпиона UFC.