Александр Густафссон: Кормье сохранит свой пояс

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ACB 57: Условия победы для Яна и Магомедова
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Знаменитый аналитик и телеведущий Робин Блэк разбирает главный бой турнира ACB 57:




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Стердауны медиа-дня UFC 210
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Конор МакГрегор продолжает оттачивать навыки бокса
05:04:2017 01:43 argen2m



Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:

«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.

МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
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Гуннар Нельсон о Коноре МакГрегоре
05:04:2017 09:34 grey_187



"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".

"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
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Хорхе Масвидаль: Посмотрим, как USADA скажется на GSP
05:04:2017 09:18 grey_187



"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
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Кевин Ли: Это не расизм, это бизнес
05:04:2017 07:36 grey_187



Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:

"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".

Где-то удивленно вскинул бровь один Джон Джонс.
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Трейлер The Ultimate Fighter 25: Redemption
05:04:2017 06:46 grey_187
Премьера - 19 апреля.


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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 2
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Такие же синие, как в PRIDE, только человеку примерившему их уже не 25.
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Взрыв из прошлого: "Миноваман" против Гиганта Сильвы
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Когда драться не в своем весе еще не было мейнстримом:


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Видеоблог UFC 210 Embedded, эпизод 1
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Кодекс воина: Даниэль Кормье
03:04:2017 07:55 argen2m

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Бас Руттен о поединке Жермейн де Рандами и Крис "Сайборг"
03:04:2017 02:02 argen2m



Ветеран ММА поделился своим мнением относительно перспектив чемпионки UFC сохранить титул в бою с опасной претенденткой:

"Йорина Барс – она из Голландии, и она побеждала "Сайборг" на турнире Lion Fight (по кикбоксингу, прим. valetudo.ru). Так что я думаю у Де Рандами есть все шансы. Но если Крис переведет бой в партер, то у Жермейн будут серьезные неприятности. В ее интересах вести бой в стойке и держать дистанцию. Де Рандами нужно нащупать удобное расстояние для своих атак, чтобы оставаться вне досягаемости клинча "Сайборг". На мой взгляд, сближение для нее плохо кончится".
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Хорхе Масвидал обещает нокаутировать Демиана Майу в первых раундах
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«Я не дам этому парню работать в удобной для него позиции. Я все время буду вне досягаемости его борцовских приемов, и, в конце концов, он нарвется на удар, который поставит точку в этом бою. Я собираюсь основательно надрать ему задницу. Это не произойдет в третьем раунде. Не знаю, в первом или во втором, но точно не в третьем».
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02:04:2017 12:14 argen2m

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Александр Густафссон: Кормье сохранит свой пояс

05.04.2017 14:12 argen2m

Бывший претендент на титул чемпиона UFC, сделал прогноз на исход реванша Кормье vs. Джонсон.

Шведский боец Александр Густафссон на протяжении последнего пятилетия входит в число лучших полутяжеловесов UFC, тем не менее, удача ни разу не сопутствовала ему в боях за звание чемпиона, коих за его плечами было два. "Маулер" бился как с действующим чемпионом Даниэлем Кормье, так и с бывшим владельцем пояса Джоном Джонсом, обоим уступив с минимальным разрывом по очкам.

Был в его карьере и опыт встречи с текущим претендентом на пояс чемпиона Энтони Джонсоном, закончившийся поражением нокаутом в первом же раунде, поэтому кому, как не Густафссону делать прогноз на предстоящий в это субботу матч-реванш "Рамбла" с Кормье.

"Если один из тяжелых ударов Энтони приземлится на голову Даниэля, то для последнего это будет трудная ночь, - сказал он USA TODAY Sports, - В то же самое время, все мы были свидетелями его первого поражения, видели, как Кормье подавлял его и, в конце концов, прикончил. Я не понаслышке знаю, что "DC" – это очень серьезный соперник. Неважно, как сильно вы его бьете, и какой сценарий боя разыгрываете, он может выдержать всё и продолжит наступать. Думаю, что Даниэль сохранит свой пояс, но это очень трудный поединок для прогнозирования".

28 мая в Стокгольме Густафссон сразится с сильнейшим бразильским полутяжем Гловером Тейшейрой, и в случае успеха вновь сможет претендовать на титул чемпиона UFC.


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