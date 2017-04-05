У Конора МакГрегора появился подражатель

Не имеющий ни одного боя в ММА Диллон Дэнис набрасывает лопатой о гонорарах, бое "Ноториуса" с Мейвезером и Bellator PPV.

Секрет финансового успеха в сегодняшних смешанных единоборствах? Без передышки жирно троллить, повышая свою популярность и, соответственно, стоимость на рынке.

Кажется, это неплохо понял тренер по джиу-джитсу Конора МакГрегора Диллон Дэнис, ставший швырять с лопаты в вентилятор еще до своего дебюта в ММА.

Парень начал с утверждения, что он может на равных бороться с Хaбибом Нурмагомедовым. Теперь Диллон говорит, что он - самый популярный боец в ростере Bellator, он отказался от контракта с UFC и у него самый большой гонорар в организации Скотта Кокера:

"У меня больше всего фанатов и самое крупное имя в ростере. Так что в итоге я не удивлен (предложению Bellator). Это был верный шаг с их стороны. Вы можете поставить любого из ютих бомжей против меня, и они все получат свою толику славы".

"Мы говорили с UFC, но им сложно подписывать кого-либо без боев. Мы продолжали переговоры, но Bellator изначально зашел с хорошей суммы денег. В будущем посмотрим, как пойдет, но сейчас верное время для Bellator, и деньги что надо, все на месте и им нужна звезда, понимаете?"

"Я самый высокооплачиваемый боец Bellator сейчас, это все, что я могу сказать".

Начав с копипаста "бомжей", Диллан решил позаимствовать у своего гуру любовь к предсказаниям и поиграть в "Мистик Мака":

"Все недооценивают МакГрегора, но я считаю, что он нокаутирует Мейвезера. Сложно сказать, когда именно, но я предположу, что до пятого раунда. Думаю, он вырубит его до пятого раунда".

И вот сегодня не страдающий скромностью Дэнис сообщил, что без него Bellator не продаст свой турнир в Нью-Йорке:

"Мы должны поговорить. Обсудить цифры, все порешать. Ведь в итоге они не продадут турнир по PPV – если только не поставят меня в кард".

"У них там куча парней, на которых всем наплевать. Но стоит им поставить в кард меня, как продажи взлетят до небес, в моем-то родном городе, в Мэдисон Сквер Гарден. Теперь мяч на их стороне поля".

Увы для Диллана (дебют которого пока не анонсирован), кард PPV-шоу Bellator: NYC уже полностью забит. Однако кто знает, куда в современных реалиях может привести длинный язык и личное знакомство с главным шоумейкером планеты.