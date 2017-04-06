Спортивное питание для детей: за и против

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Конор МакГрегор продолжает оттачивать навыки бокса
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Тренер чемпиона UFC Джон Кавана рассказал, что в последние месяцы происходит в тренировочном лагере МакГрегора:

«Мы готовимся к боксерскому матчу. Бокс является одним из десяти навыков необходимых бойцу смешанных единоборств, но сейчас мы сосредоточены исключительно на нем. Мы просто отложили борьбу, джиу-джитсу, муай-тай и только боксируем.

МакГрегор собирается встретиться с, возможно, одним из лучших боксеров всех времен работающих в оборонительной манере, но его подготовка упрощается, в связи с тем, что можно сосредоточиться на одном боксе. Для него это новый опыт».
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Гуннар Нельсон о Коноре МакГрегоре
05:04:2017 09:34 grey_187



"У него сейчас много денег, и ему есть, чем заняться. Он может много что делать. Думаю, за год (без боев) с ним ничего не случится. У него вечно что-то готовится. Сейчас это бой с Мейвезером, который, похоже, действительно состоится. Полагаю, так или иначе он найдет себе занятие".

"Ему постоянно требуется какое-то занятие, потому что он довольно гиперактивный парень. Он не просто зависает дома на диване. Он вечно пытается что-то устроить. Ему нужно то, что способно его взволновать".
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Хорхе Масвидаль: Посмотрим, как USADA скажется на GSP
05:04:2017 09:18 grey_187



"Это действительно клевый бой. Думаю, GSP выиграет, если это тот самый прежний GSP. Я не утверждаю, что он что-то употреблял (допинг), но многие бойцы стали сами на себя не похожи после прихода USADA. Посмотрим, как скажется USADA на Сент-Пьере. Старый GSP однозначно вынесет Биспинга с легкостью, заваляет на покрытии и отджебит".
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Кевин Ли: Это не расизм, это бизнес
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Легковес UFC прокомментировал заявление чемпиона в 170 фунтах Тайрона Вудли о том, что UFC не пиарит его из расистских соображений:

"Я понимаю, почему UFC это делает (не вкладывается в пиар афроамериканцев). Сложно промоутировать черного бойца. Они пока не работают на афроамериканском рынке. Потому они не желают идти ва-банк, не будучи уверенными, что их инвестиции вернутся".

Где-то удивленно вскинул бровь один Джон Джонс.
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Трейлер The Ultimate Fighter 25: Redemption
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Премьера - 19 апреля.


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Бас Руттен о поединке Жермейн де Рандами и Крис "Сайборг"
03:04:2017 02:02 argen2m



Ветеран ММА поделился своим мнением относительно перспектив чемпионки UFC сохранить титул в бою с опасной претенденткой:

"Йорина Барс – она из Голландии, и она побеждала "Сайборг" на турнире Lion Fight (по кикбоксингу, прим. valetudo.ru). Так что я думаю у Де Рандами есть все шансы. Но если Крис переведет бой в партер, то у Жермейн будут серьезные неприятности. В ее интересах вести бой в стойке и держать дистанцию. Де Рандами нужно нащупать удобное расстояние для своих атак, чтобы оставаться вне досягаемости клинча "Сайборг". На мой взгляд, сближение для нее плохо кончится".
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«Я не дам этому парню работать в удобной для него позиции. Я все время буду вне досягаемости его борцовских приемов, и, в конце концов, он нарвется на удар, который поставит точку в этом бою. Я собираюсь основательно надрать ему задницу. Это не произойдет в третьем раунде. Не знаю, в первом или во втором, но точно не в третьем».
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Спортивное питание для детей: за и против

06.04.2017 13:46 Наталья Буланова

Протеин, BCAA, креатин – с какого возраста принимать? Мнения специалистов. 

Спортивное питание на сегодняшний день – неотъемлемый атрибут любого спортсмена, пытающегося добиться мало-мальских результатов. Однако можно ли его рекомендовать детям? С какого возраста можно употреблять и возможно ли заменить? Для того, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, касающиеся детского спортивного питания, мы обратились к различным специалистам из данной сферы.

Существуют ли у мировых производителей линейка детского спортивного питания?

«Все дело в том, что американский олимпийский комитет (прим. - USOC) рекомендует использовать спортивные добавки при дневном потреблении энергии в 2500 ккал и выше, - говорит Александр Мирошников, проректор лицея «Учёный Фитнес». – В среднем у детей до десяти лет при интенсивной физической активности расходуется 2300 ккал в день. Такие затраты позволяют держать энергетический баланс молодого спортсмена диетическим питанием и при этом не прибегать к добавкам».

Особенности потребностей детского организма

«В отличие от взрослых - дети дошкольного возраста нуждаются в повышенном приеме белка – 1,3 грамма на килограмм массы тела в сутки. Данное количество можно получить из 120-150 грамм куриной грудки. Любые витамины и минералы молодой спортсмен получит из регулярного приема фруктов и овощей», - приводит статистику спортивный физиолог Василий Волков.

Чего стоит избегать и какие существуют ограничения

«Детям нецелесообразно применять такие продукты как энергетики, термодженики, жиросжигатели и гормональные бустеры. Добавки, используемые в детском спорте, должны покрывать дефицит в пластическом и энергетическом материале, если, конечно, таковой имеется, - считает Мирошников.

Необходимо избегать в составе спортпита для детей различных стимулирующих веществ. В том числе гуарана и экстрактов различных трав. Для подрастающего поколения можно отметить классическую триаду продуктов, которыми они могут пользоваться при больших физических нагрузках и только после консультации с врачом - это белковые и углеводные добавки, а также поливитаминные комплексы».

Может ли сбалансированное питание заменить спортивные добавки?

«Как правило, при больших объёмах интенсивных тренировочных нагрузок значительно возрастает потребность в энергетических и пластических нутриентах, - делится Волков. - Если говорить о любительских тренировках (три-пять раз в неделю), то можно говорить о достатке обычных пищевых продуктов, естественно, при сбалансированном рационе. Если говорить о профессиональных спортсменах, где тренировочные нагрузки могут достигать 12-18 тренировок в неделю, то здесь не обойтись без специальных добавок повышенной биологической ценности».

Мнение профессионального тренера

«Если ребёнок занимается спортом и имеет большие нагрузки как физические, так и умственные, то считаю обязательным принимать качественный спортпит, - уверен тренер по ударной технике Клуба Единоборств N1 Руслан Юнусов. - На данный момент в продуктах не хватает полезных микроэлементов и аминокислот для восстановления растущего организма. Уверен, при употреблении качественных добавок, ваше чадо сможет показывать лучшие результаты, а также в более зрелом возрасте не закончит карьеру спортсмена из-за износа тела.

«Как тренер и отец мальчика, который проводит в зале пять-шесть дней в неделю и часто выступает на турнирах, обязательно рекомендую принимать спортивное питание, но в меньших количествах, чем взрослые атлеты» - заверил Юнусов.

Мнение профессионального спортсмена

«Спортивное питание я рекомендую начинать употреблять не раньше 16 лет, в этом возрасте нагрузки ощутимо повышаются и есть смысл применения специализированных добавок, - советует многократный призер международных и всероссийских турниров по бразильскому джиу-джитсу Аюб Магомадов. - Мне кажется, в детском возрасте нужно ставить акцент не на питание, а на школу занятий спортом, на так называемую базу. По мне, ребенку достаточно подобрать один хороший мультивитаминный комплекс и жиры омега 3-6-9 (прим - рыбий жир, льняной масло, масло тмина). Остальное - это качественный рацион с достаточными пропорциями белков, жиров, углеводов, а также соблюдение норм по употреблению воды».

Мнение производителя

«Детский организм очень уязвим и подлежит обязательной подпитке белками, кальцием и углеводами, чтобы не загнать его в «яму». Возможно, для этого следует обратиться к диетологам. Они распишут вам ваш рацион и все потребляемые продукты для поддержания правильного баланса веществ в организме, - рассказывает Антон Сопелев, являющийся руководителем крупнейшей сети по спортивному питанию Sk-Pit.com. - Однако не всегда получается соблюдать правильный прием пищи, и как раз в таких случаях на помощь может прийти спортивное питание. Все приемы дополнительного питания обязательно обсуждаются со специалистами. Причина этого проста и кроется в индивидуальных расчетах того, что вы едите, а также в объемах ваших нагрузок на тренировках и соревнованиях».

Итог

Как мы видим, среди профессионалов полностью отсутствует отрицательное отношение к спортивному питанию. При разумном подходе пользоваться добавками могут не только взрослые спортсмены, но и дети, делающие первые шаги в физическом самосовершенствовании. Качественный спортпит вместе с балансированной пищей поможет растущему организму окрепнуть, а также предупредит от будущих травм. Помочь разобраться в трудностях грамотного питания, как советовали наши опрошенные респонденты, могут квалифицированные диетологи и врачи, которые вместе с оптимизированным рационом смогут дать профессиональные советы касательно пользы употребления спортивного питания.


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