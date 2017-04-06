Спортивное питание для детей: за и против

Протеин, BCAA, креатин – с какого возраста принимать? Мнения специалистов.

Спортивное питание на сегодняшний день – неотъемлемый атрибут любого спортсмена, пытающегося добиться мало-мальских результатов. Однако можно ли его рекомендовать детям? С какого возраста можно употреблять и возможно ли заменить? Для того, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, касающиеся детского спортивного питания, мы обратились к различным специалистам из данной сферы.

Существуют ли у мировых производителей линейка детского спортивного питания?

«Все дело в том, что американский олимпийский комитет (прим. - USOC) рекомендует использовать спортивные добавки при дневном потреблении энергии в 2500 ккал и выше, - говорит Александр Мирошников, проректор лицея «Учёный Фитнес». – В среднем у детей до десяти лет при интенсивной физической активности расходуется 2300 ккал в день. Такие затраты позволяют держать энергетический баланс молодого спортсмена диетическим питанием и при этом не прибегать к добавкам».

Особенности потребностей детского организма

«В отличие от взрослых - дети дошкольного возраста нуждаются в повышенном приеме белка – 1,3 грамма на килограмм массы тела в сутки. Данное количество можно получить из 120-150 грамм куриной грудки. Любые витамины и минералы молодой спортсмен получит из регулярного приема фруктов и овощей», - приводит статистику спортивный физиолог Василий Волков.

Чего стоит избегать и какие существуют ограничения

«Детям нецелесообразно применять такие продукты как энергетики, термодженики, жиросжигатели и гормональные бустеры. Добавки, используемые в детском спорте, должны покрывать дефицит в пластическом и энергетическом материале, если, конечно, таковой имеется, - считает Мирошников.

Необходимо избегать в составе спортпита для детей различных стимулирующих веществ. В том числе гуарана и экстрактов различных трав. Для подрастающего поколения можно отметить классическую триаду продуктов, которыми они могут пользоваться при больших физических нагрузках и только после консультации с врачом - это белковые и углеводные добавки, а также поливитаминные комплексы».

Может ли сбалансированное питание заменить спортивные добавки?

«Как правило, при больших объёмах интенсивных тренировочных нагрузок значительно возрастает потребность в энергетических и пластических нутриентах, - делится Волков. - Если говорить о любительских тренировках (три-пять раз в неделю), то можно говорить о достатке обычных пищевых продуктов, естественно, при сбалансированном рационе. Если говорить о профессиональных спортсменах, где тренировочные нагрузки могут достигать 12-18 тренировок в неделю, то здесь не обойтись без специальных добавок повышенной биологической ценности».

Мнение профессионального тренера

«Если ребёнок занимается спортом и имеет большие нагрузки как физические, так и умственные, то считаю обязательным принимать качественный спортпит, - уверен тренер по ударной технике Клуба Единоборств N1 Руслан Юнусов. - На данный момент в продуктах не хватает полезных микроэлементов и аминокислот для восстановления растущего организма. Уверен, при употреблении качественных добавок, ваше чадо сможет показывать лучшие результаты, а также в более зрелом возрасте не закончит карьеру спортсмена из-за износа тела.

«Как тренер и отец мальчика, который проводит в зале пять-шесть дней в неделю и часто выступает на турнирах, обязательно рекомендую принимать спортивное питание, но в меньших количествах, чем взрослые атлеты» - заверил Юнусов.

Мнение профессионального спортсмена

«Спортивное питание я рекомендую начинать употреблять не раньше 16 лет, в этом возрасте нагрузки ощутимо повышаются и есть смысл применения специализированных добавок, - советует многократный призер международных и всероссийских турниров по бразильскому джиу-джитсу Аюб Магомадов. - Мне кажется, в детском возрасте нужно ставить акцент не на питание, а на школу занятий спортом, на так называемую базу. По мне, ребенку достаточно подобрать один хороший мультивитаминный комплекс и жиры омега 3-6-9 (прим - рыбий жир, льняной масло, масло тмина). Остальное - это качественный рацион с достаточными пропорциями белков, жиров, углеводов, а также соблюдение норм по употреблению воды».

Мнение производителя

«Детский организм очень уязвим и подлежит обязательной подпитке белками, кальцием и углеводами, чтобы не загнать его в «яму». Возможно, для этого следует обратиться к диетологам. Они распишут вам ваш рацион и все потребляемые продукты для поддержания правильного баланса веществ в организме, - рассказывает Антон Сопелев, являющийся руководителем крупнейшей сети по спортивному питанию Sk-Pit.com. - Однако не всегда получается соблюдать правильный прием пищи, и как раз в таких случаях на помощь может прийти спортивное питание. Все приемы дополнительного питания обязательно обсуждаются со специалистами. Причина этого проста и кроется в индивидуальных расчетах того, что вы едите, а также в объемах ваших нагрузок на тренировках и соревнованиях».

Итог

Как мы видим, среди профессионалов полностью отсутствует отрицательное отношение к спортивному питанию. При разумном подходе пользоваться добавками могут не только взрослые спортсмены, но и дети, делающие первые шаги в физическом самосовершенствовании. Качественный спортпит вместе с балансированной пищей поможет растущему организму окрепнуть, а также предупредит от будущих травм. Помочь разобраться в трудностях грамотного питания, как советовали наши опрошенные респонденты, могут квалифицированные диетологи и врачи, которые вместе с оптимизированным рационом смогут дать профессиональные советы касательно пользы употребления спортивного питания.