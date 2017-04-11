Бойцы ММА сыграли в футбол

Команда звезд спорта уступила команде московских студентов в благотворительном матче.
6 апреля, в Международный день спорта, Агентством студенческих коммуникаций «КАМПУС» в футбольном манеже City Sport был организован футбольный матч: команда студентов против команды звезд.
Команду звезд представляли такие известные личности, как боец ММА Михаил Малютин, ведущий спортивных новостей Первого канала Александр Садоков, профессиональный боксер Ростислав Плечко, боец ММА Алексей «Атаман» Махно, ведущий реалити-шоу «M-1 Fighter» Эльдар Кенкерли, телеведущий Александр Куличков, экс-футболист сборной России, посол ЧМ по футболу Дмитрий Булыкин, кикбоксер Станислав Казанцев, актер театра и кино Сергей Граб, футболист Виталий Трунов, актер театра и кино Юра Киндрат.
По словам Егора Литвиненко, Руководителя Фонда «Банк студенческих стажировок», члена Генерального Совета Единой России, с помощью футбольного матча организаторы не просто привлекли внимание к спорту и здоровому образу жизни, но и смогли организовать совершенно определенную помощь студентам. Данный турнир стал благотворительным: все призы и подарки от партнеров и звезд были переданы в Фонд поддержки студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию "СТУДфонд" где их отдадут малоимущим студентам.
Событие началось с минуты молчания в память жертв теракта в Санкт-Петербурге.
По итогам матча выиграла команда студентов.
Звезды после матча поделились своими впечатлениями от участия.
Ростислав Плечко, Чемпион России по боксу в супертяжелом весе:
«День спорта удался. Я играл за команду звезд, которая формировалась сразу перед началом матча. В первой половине игры не хватало сыгранности, зато в концовке мы собрались и показали высокий уровень игры и командный дух. Игра была плотная и бескомпромиссная . Особенно хочу выделить лидерские качества Эльдара Кенкерли, который нас сплотил, Алексея Куличко (ведущий игры «Такси» на ТНТ), который защищал створку наших ворот, словно Яшин. Леша Махно показал высокий уровень хладнокровия, уверено отрабатывая в защите и периодически нанося мощнейшие удары в ворота соперника со своей стороны поля, чем лично меня очень впечатлил (Роберто Карлос отдыхает). В конце матча очень порадовал Стас Казанцев, начал брать инициативу на себя и забил 3 года подряд, став лучшим бомбардиром нашей дружной команды! Сборная студентов выиграла, но если бы мы с самого начала играли как в концовке, то, уверен, мы бы победили. Отличное мероприятие, все большие молодцы. Еще раз убедился, что спорт объединяет».
Михаил Малютин, боец ММА:
«Меня приятно впечатлили габариты студентов, почти все они были выше нас. Все ребята спортивного телосложения, умеют играть в футбол, Видно, что проделывается очень хорошая работа по воспитанию молодежи: все больше молодых ребят занимается спортом! Они неплохо играли, но они - команда, а нас собрали в день игры и конечно, им в этом плане по легче было тактически двигаться и открываться играть в нас!У нашей команды конечное многое не получалось и так как мы проиграли мне некого выделить, ни себя ни других!"
Эльдар Кенкерли, чемпион России по армейскому рукопашному бою, также выразил положительные впечатления от игры: «В первую очередь наши парни поняли, в какой физической форме они находятся. Команда студентов приятно удивила профессиональной игрой и красивой техникой. Было много борьбы, были падения и ушибы. Всем игра очень понравилась!»
Партнеры события:
- City Sport – футбольный манеж ;
- Eat and Train - сервис по доставке еды;
- Warrior MMA – магазин товаров для единоборств;
- Vision Nutrition – спортивное питание;
- Brothers Boxing Club – боксерский клуб.