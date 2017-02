Прямая трансляция UFC Fight Night 104: Bermudez vs. Korean Zombie

5 февраля на ValeTudo.ru прямая онлайн трансляция турнира UFN 104. Начало предварительных поединков в 3:00 (6:00 главный кард) по московскому времени.

Наконец-то он вернулся - корейский полулегковес, экс-претендент на титул чемпиона UFC и один из самых зрелищных бойцов в 145 фунтах Чен Сунг Джанг успешно отдал долг родине и приступил к подготовке к следующему бою. "Корейский зомби" подерется с Деннисом Бермудесом в главном событии турнира серии UFC Fight Night, который пройдет в ночь на воскресенье в Хьюстоне (США).

Джанг (14-4) во всех смыслах боец неординарный. Проиграв 2 боя подряд в WEC, он перешел в UFC и здесь заиграл как правильно ограненный алмаз. Оформив первый и единственный в истории UFC болевой прием "твистер" на Леонардо Гарсии (закрыл нелепое поражение сплитом в WEC), Чен Сунг оформил самый быстрый нокаут в истории UFC (7 секунд в бою с Марком Хомиником, рекорд с "Зомби" делят Тодд Даффи и Райан Джиммо) и изощренно задушил в 4-м раунде Дастина Порье (Д'Арс чоук). После этого Джанг вышел на чемпиона дивизиона Жозе Альдо, которому обидно проиграл из-за вылетевшего из суставной сумки плеча (куда храбрый бразилец сразу нещадно накидал вагон ударов).

После этого "Корейский зомби" неожиданно отправился служить в армию. Он не выступал с 2013 года, и его форма на данный момент – большая загадка.

Бермудес (16-5) выиграл два матча подряд, победив единогласными решениями судей Татсую Каваджири и Рони Джейсона. До этого выпускник TUF потерпел досрочные поражения от Рикардо Ламаса (гильотина) и Джереми Стивенса (ТКО).

Файткард турнира :

Dennis Bermudez vs. Chan Sung Jung

Alexa Grasso vs. Felice Herrig

James Vick vs. Abel Trujillo

Ovince Saint Preux vs. Volkan Oezdemir

Anthony Hamilton vs. Marcel Fortuna

Jessica Andrade vs. Angela Hill

Андеркард:

Adam Milstead vs. Curtis Blaydes

Chas Skelly vs. Chris Gruetzemacher

Ricardo Ramos vs. Michinori Tanaka

Tecia Torres vs. Bec Rawlings

Alex Morono vs. Niko Price

Daniel Jolly vs. Khalil Rountree

Обсудить турнир во время эфира вы можете на нашем форуме, там же вы найдете дополнительную информацию о просмотре поединков. Плеер трансляции появится на этой странице за несколько минут до начала шоу.