Прямая трансляция UFC on Fox 23: Shevchenko vs. Pena

Пять лет подряд не побеждавший экс-чемпион Strikeforce, решил продать себя подороже, и торгуется с UFC:
"Я пытаюсь выправить свое положение. Если сейчас мне предложат подраться, то ничего из этого не выйдет. Я не скажу им "да". Я собираюсь добиться от UFC выполнения моих условия, и вот когда это произойдет, мы сможет обсудить мое выступлении".
Один из самых одаренных (и незрелищных) полусреденвесов за пределами UFC Бен Аскрен, вернется в дело 21 апреля в Маниле. Чемпиону ONE предстоит защита титула от неизвестного на сегодняшний день претендента.
Напомним, «Фанки» отобрал пояс у Набутатсу Сузуки в 2014-м, а затем дважды выставлял его на кон в боях с Луисом Сантосом и Николаем Алексахиным. Но в первом случае поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, во втором соперник чемпиона не сделал вес и бой потерял статус титульного.
«После боя мне казалось, что я могу провести еще не меньше трех раундов. Усталости не было, я чувствовал себя отлично. Просто я не проявил себя, не сделал того, что должен был. Я не спустил курок и корю себя за это до сих пор».
«Я не выложился на все 100%, в то время, как Тайрон Вудли показал свой максимум: он обрушивал на меня свои сильнейшие удары, душил гильотиной, но так и не смог прикончить».
«Она вправе поступить так, как считает нужным, ей всего 29. Он выдающаяся спортсменка, но она хочет реализовать себя, как актриса, так давайте не будем мешать ей в этом», сказала бывшая звезда Strikeforce, в отличие от Роузи, повесившая перчатки на гвоздь и сбежавшая на голливудские подмостки, после первого же поражения в своей карьере.
«Разговаривал с Густафссоном в конце прошлой недели. Есть хорошая новость. Он говорит, что чувствует себя намного лучше и уже тренируется вместе с Джими Манува. Рвется в бой», - сообщает Брэд Окамото из ESPN.
Отстраненный за применение запрещенных препаратов ветеран хорошо отдохнул и рвется в бой:
"Хочется выступать сильнее, чем раньше. Мое тело отдохнуло десять месяцев. Мы очень жестко тренируемся, когда готовимся к боям - и у меня сейчас ощущение, что мы до сих пор не понимаем, как это правильно делать. Потому столько травм - люди пашут в зале на износ, в противоположность обычным тренировкам для поддержания формы. Когда готовишься к боям, ты накапливаешь повреждения (и следует травма). Самому мне еще всего 37 лет, я могу тренироваться и все еще имею желание выступать".
"Ты говоришь, что тягаешь железо - на самом деле ты качаешься пончиками. Догоняешь,о чем я? И пивом.Ты говоришь, что у тебя крупные руки из-за занятий со штангой? Чипсы и "Принглс". Я слышал, ты тренируешься с Кобаяши, чуваком, который ест на время, с поедателем хотдогов. Вот с кем ты готовишься".
"Как-то раз на меня наехали в клубе в центре Орландо. Заваруха началась в помещении клуба, когда какой-то тип, проталкиваясь через толпу, довольно сильно меня пихнул. Я немного подался назад от столкновения, а потом подошел к нему и сказал: "Чё за херня, чувак?" И сказал я это настолько громко, что восемь тел, танцевавших рядом, остановились и уставились на меня. Я обвел их взглядом - всё было как в замедленной съёмке - и говорю им такой: "Ну и чего вы собрались делать?"
"Тут, конечно, один из них бьёт меня. Бум! Но от удара я не упал. Голова чуть не отвалилась, но я сразу же налетел на него как бумеранг. Я обхватил рукой его шею, припёр его к стене и прописал ему с правой. Сперва я даже не был уверен, что попал. Смотрю и думаю, мол, куда он подевался? Может он, увернулся или типа того. Но оказалось, что он валяется на земле. Отвечаю, моя рука даже не почувствовала момент удара, так что я был слегка удивлён. Затем меня схватили. Кажется, двое схватили меня со спины. И когда они меня схватили, я протянул руки назад, потянул их за футболки так, чтобы они оказались передо мной. Затем я поднырнул, сделал шаг назад и уже сам оказался за их спинами. Пока они поворачивались, я врезал правой тому, что был слева, и левой тому, что стоял справа, и они оба повалились на ограждение в VIP-зону. Я быстро обернулся, чтобы проверить, остался ли ещё кто-нибудь - и в самом деле на меня нёсся парень, пытаясь зацепить меня своей колхозной размахайкой. Я пнул его в ногу, и он отлетел в сторону, упав на бок. Я себя чувствовал героем боевика про каратистов или типа того. И тут меня снова обхватили за руки со спины. Я начал прыгать туда-сюда, пытаясь вырваться. Когда наконец получилось, я обернулся и схватил чувака за шею. Я прижал его к стене, и тут увидел надпись "Охрана" на его футболке. Я его сразу отпустил и говорю: "Друг, он первый начал!" Тут подошел ещё один вышибала, схватил меня за шею, и они оба вытащили меня на улицу через запасной выход. Когда я вышел, то оказался перед лестницей. На момент описываемых событий мне было всего 18 лет. В общем, я спускаюсь по лестнице, звоню корешу и говорю ему: "Чувак, ты бы видел! На меня тут наехали в клубе, а я уронил на пол четырёх из них. Чётко!" Это у меня такое любимое словечко было - "чётко".
"И пока я тру по телефону со своим корешом, оборачиваюсь и вижу, как через двери на улицу вываливается такая большая толпа народу, что они буквально застревают в проходе. Это были двухстворчатые двери, а они всё равно как-то умудрились в них застрять! Один парень тычет в меня пальцем и орёт: "Ловите этого белого!" Я говорю другу по телефону: "Йоу, сейчас опять будет драка. Они сейчас на меня накинутся, а я не собираюсь давать заднюю, так что мне бы не помеша...
29 января на ValeTudo.ru прямая онлайн трансляция турнира UFC on FOX 23. Начало предварительных поединков в 1:00 (4:00 главный кард) по московскому времени.
Проживающая в Перу уроженка Киргизии Валентина Шевченко и американка Джулианна Пенья станут главными действующими лицами UFC on FOX 23. Турнир пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Денвере, штата Колорадо (США).
Пенья (8-2) впервые завила о себе в 2013 году. Тогда спортсменка выиграла реалити-шоу The Ultimate Fighter 18, по участницам которого прокатилась катком, в финале отправив в нокаут Джессику Ракози. С тех пор Джулианна одержала три победы подряд в UFC, в своем последнем выступлении по очкам обыграв бывшую претендентку на титул Кэт Зингано.
Шевченко (13-2) в июле отстояла свое право находиться в элите 135-фунтового дивизиона, выиграв в стойке у неоднократной чемпионки мира по боксу Холли Холм. Единственная, кому Валентина уступала в октагоне, была действующая чемпиона Аманда Нуньес, тогда "Пуле" для победы, банально, не хватило опыта и благосклонности судей.
В ко-мейн ивенте мероприятия состоится поединок в полусреднем весе между топовыми бойцами Дональдом Серроне и Хорхе Масвидалом.
Серроне (32-7, 1 NC) в последний раз дрался с Мэттом Брауном, нокаутировав "Бессмертного" чудовищным хайкиком в начале третьего раунда. Таким образом, после перехода из легкого в полусредний вес Дональд уже выиграл 4 матча подряд, в трех из них заработав бонус за "Выступление вечера".
Масвидал (31-11) выиграл два боя подряд, победив по очкам Росса Пирсона и совершенно нелепым образом "одолев" Джейка Элленбергера – нога последнего застряла в щели между сеткой и канвасом, и рефери вынужден был засчитать ему поражение техническим нокаутом.
Также на турнире пройдут поединки с участием бойцов экстра-класса. Белорусский тяжеловес Андрей Арловский, прославившийся своим умением уходить в нокаут от малейшего сквозняка и демонстративной нелюбовью к русским, вновь брошен под танки. Экс-чемпион UFC станет пушечным мясом для кровожадного французского "Хищника" с камерунскими корнями Франциса Нганну.
Арловский (25-13, 1 NC) вернулся в UFC в июне 2014-го и успешно выиграл 4 боя, в том числе закатив супервалидольную рубку с камбеками в матче против Тревича Брауна. Однако музыка играла недолго – как обычно, психически нестабильный белорус начал проигрывать на ровном месте. Сначала Андрей продул нокаутом Стипе Миочичу, потом в такой же манере слил Алистару Овериму, а под конец проиграл сдачей списанному на берег ветерану Джошу Барнетту.
Российские фанаты болели за Арловского до последнего, однако во время одной из тренировок он умудрился послать всю русскую нацию куда подальше ("fuck the Russians!"), чем оттолкнул от себя последних болельщиков.
Нганну (9-1) провел в UFC 4 боя, ни один из которых не зашел дальше 2-го раунда. Звонко нокаутировав трех ноунеймов, Францис вышел на Энтони Хэмилтона и прикончил его монструозной кимурой, которая началась в стойке как метод выхода из клинча и закончилась брутальным финишем на покрытии.
Файткард турнира :
Valentina Shevchenko vs. Julianna Peña
Donald Cerrone vs. Jorge Masvidal
Andrei Arlovski vs. Francis Ngannou
Alex Caceres vs. Jason Knight
Предварительные поединки:
Nate Marquardt vs. Sam Alvey
Raphael Assunçãо vs. Aljamain Sterling
Bobby Nash vs. Li Jingliang
Luis Henrique da Silva vs. Jordan Johnson
Eric Spicely vs. Alessio Di Chirico
Gonzalez vs. J.C. Cottrell
Marcos Rogério de Lima vs. Jeremy Kimball
Alexandre Pantoja vs. Eric Shelton
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