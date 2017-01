Прямая трансляция UFC on Fox 23: Shevchenko vs. Pena 29 января на ValeTudo.ru прямая онлайн трансляция турнира UFC on FOX 23. Начало предварительных поединков в 1:00 (4:00 главный кард) по московскому времени. Проживающая в Перу уроженка Киргизии Валентина Шевченко и американка Джулианна Пенья станут главными действующими лицами UFC on FOX 23. Турнир пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Денвере, штата Колорадо (США). Пенья (8-2) впервые завила о себе в 2013 году. Тогда спортсменка выиграла реалити-шоу The Ultimate Fighter 18, по участницам которого прокатилась катком, в финале отправив в нокаут Джессику Ракози. С тех пор Джулианна одержала три победы подряд в UFC, в своем последнем выступлении по очкам обыграв бывшую претендентку на титул Кэт Зингано. Шевченко (13-2) в июле отстояла свое право находиться в элите 135-фунтового дивизиона, выиграв в стойке у неоднократной чемпионки мира по боксу Холли Холм. Единственная, кому Валентина уступала в октагоне, была действующая чемпиона Аманда Нуньес, тогда "Пуле" для победы, банально, не хватило опыта и благосклонности судей. В ко-мейн ивенте мероприятия состоится поединок в полусреднем весе между топовыми бойцами Дональдом Серроне и Хорхе Масвидалом. Серроне (32-7, 1 NC) в последний раз дрался с Мэттом Брауном, нокаутировав "Бессмертного" чудовищным хайкиком в начале третьего раунда. Таким образом, после перехода из легкого в полусредний вес Дональд уже выиграл 4 матча подряд, в трех из них заработав бонус за "Выступление вечера". Масвидал (31-11) выиграл два боя подряд, победив по очкам Росса Пирсона и совершенно нелепым образом "одолев" Джейка Элленбергера – нога последнего застряла в щели между сеткой и канвасом, и рефери вынужден был засчитать ему поражение техническим нокаутом. Также на турнире пройдут поединки с участием бойцов экстра-класса. Белорусский тяжеловес Андрей Арловский, прославившийся своим умением уходить в нокаут от малейшего сквозняка и демонстративной нелюбовью к русским, вновь брошен под танки. Экс-чемпион UFC станет пушечным мясом для кровожадного французского "Хищника" с камерунскими корнями Франциса Нганну. Арловский (25-13, 1 NC) вернулся в UFC в июне 2014-го и успешно выиграл 4 боя, в том числе закатив супервалидольную рубку с камбеками в матче против Тревича Брауна. Однако музыка играла недолго – как обычно, психически нестабильный белорус начал проигрывать на ровном месте. Сначала Андрей продул нокаутом Стипе Миочичу, потом в такой же манере слил Алистару Овериму, а под конец проиграл сдачей списанному на берег ветерану Джошу Барнетту. Российские фанаты болели за Арловского до последнего, однако во время одной из тренировок он умудрился послать всю русскую нацию куда подальше ("fuck the Russians!"), чем оттолкнул от себя последних болельщиков. Нганну (9-1) провел в UFC 4 боя, ни один из которых не зашел дальше 2-го раунда. Звонко нокаутировав трех ноунеймов, Францис вышел на Энтони Хэмилтона и прикончил его монструозной кимурой, которая началась в стойке как метод выхода из клинча и закончилась брутальным финишем на покрытии. Файткард турнира : Valentina Shevchenko vs. Julianna Peña

Donald Cerrone vs. Jorge Masvidal

Andrei Arlovski vs. Francis Ngannou

Alex Caceres vs. Jason Knight

Предварительные поединки: Nate Marquardt vs. Sam Alvey

Raphael Assunçãо vs. Aljamain Sterling

Bobby Nash vs. Li Jingliang

Luis Henrique da Silva vs. Jordan Johnson

Eric Spicely vs. Alessio Di Chirico

Gonzalez vs. J.C. Cottrell

Marcos Rogério de Lima vs. Jeremy Kimball

Alexandre Pantoja vs. Eric Shelton