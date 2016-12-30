Прямая трансляция UFC 207: Nunes vs. Rousey

Горячие новости

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Доминик Круз вербально разобрал Коди Габрандта
30:12:2016 09:35 grey_187
Мысль о том, что его подруга носит штаны (и, возможно, в отличие от Коди что-то в них имеет) оказалась для Габрандта невыносимой. К счастью "Ноу Лав", рядом оказался вездесущий защитник униженных и оскорбленных Али Абдель-Азиз, на широкой груди которого Коди удалось спрятать свои слезки.


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Взвешивание Круз vs. Габрандт крупным планом
30:12:2016 09:26 grey_187

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Взвешивание Роузи vs. Нуньес крупным планом
30:12:2016 09:24 grey_187

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Стердауны со взвешивания хэдлайнеров UFC 207
30:12:2016 09:22 grey_187

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Видеоблог UFC 207 Embedded, эпизод 5
30:12:2016 09:18 grey_187

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Тот самый момент взвешивания участников UFC 207
29:12:2016 10:20 argen2m
Почему Джони Хендрикс плачет, мы уже написали подробно.

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Видеоблог UFC 207 Embedded, эпизод 4
29:12:2016 10:18 argen2m

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Федор Емельяненко и его "Легендарный свитер абсолютной победы"!
29:12:2016 05:18 argen2m

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Видеоблог UFC 207 Embedded, эпизод 3
29:12:2016 07:54 argen2m

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Стердауны участников UFC 207
29:12:2016 12:04 argen2m

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Результаты взвешивания участников Гран-при RIZIN
28:12:2016 07:26 argen2m
Мирко "Кро Коп" (106 кг) vs. Мухаммед Лаваль (97 кг)



Кайдо Хёвельсон (180 кг) vs. Цуёси Косака (101 кг)



Хит Хирринг (124,5 кг) vs. Амир Алиакбари (116 кг)



Валентин Молдавский (102 кг) vs. Шимон Байор (105,6 кг)



Вадим Немков (105 кг) vs. Элисон Висенте (106 кг)
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Менеджер: Хабиб дерется не за деньги, убьет Тони и отправится за головой змеи
28:12:2016 05:30 grey_187



Добротный источник интернет-мемов, любитель наезжать на людей из чужого Твиттера и по совместительству менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выдал очередую порцию перлов:

"Хабиб дерется ради наследия - а не за деньги. Это делает бойцов столь хорошими, когда они дерутся за наследие. Когда ты начинаешь драться за деньги, это может закончится для тебя очень плохо".

"Если он убьет Тони, то все. После этого мы отправимся за головой змеи, за большой коброй, Конором".

Хороший стафф, Али.
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Фото дня: Форма Ронды Роузи перед UFC 207
28:12:2016 11:38 argen2m
Бывшая чемпионка не появляется перед журналистами и оценить ее сегодняшние кондиции можно только по фотосессии для UFC.


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Лучшие финиши Аманды Нуньес и Ронды Роузи
28:12:2016 10:41 argen2m

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Видеоблог UFC 207 Embedded, эпизод 2
28:12:2016 10:39 argen2m

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Дэн Харди разбирает грядущий бой Круза и Гарбрандта
27:12:2016 06:29 argen2m

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Брендан Шауб не советует ставить на Ронду Роузи
27:12:2016 01:22 argen2m



«Посмотрите на реального бойца, вроде Конора МакГрегора. Когда он проиграл Нейт Диасу, то говорил, что готов реваншировать поражение хоть завтра, просил дать ему эту гребаную возможность, как можно скорее».

«Команда пыталась урезонить его, объясняя, что это не самое здравое решение. Но он не хотел ничего слышать, говорил, что подерется с ним в 170 фунтах - в более тяжелой категории. Просто чтобы доказать скептикам, что может это сделать».

«Что настораживает меня в Ронде, она исчезла и обвинила в этом СМИ. Ну, вообще-то СМИ сделали из тебя ту, кем ты являешься. Но она пропала, и это пугает».

«Так же проскользнула фраза: «Это один из моих последних боев». Всякий раз, когда боец намекает на уход, он уже одной ногой на пенсии, или даже обеими».

«Когда бойцы говорят, что они опустошены, то я всегда делаю ставку на их соперников», сказал бывший тяжеловес UFC в своем подкасте.
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Диллон Денис хотел бы "легкого" соперника, вроде Сейджа Норкатта
27:12:2016 11:41 argen2m



Конор МакГрегор стал проводником в UFC не только для Артема Лобова, в начале следующего года дебютировать в ММА планирует спарринг-партнер ирландца грэпплер Диллон Денис, и начнет с выступления в организации Cage Fury Fighting Championship, а там, глядишь, и дорастет до высшей лиги:

"С ним (Норткаттом) получился бы легкий бой. Это отличный кандидат, что бы не вспотев дебютировать в UFC. Побить раскрученного парня".

"Честно говоря, я считаю, что мог бы сразу начать с UFC, и выиграл бы там. Я уверен в этом на 100%. Я не глупый человек, и знаю, на что способен. Я тренировался вместе с разными серьезными бойцами и не уступал им".
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Видеоблог UFC 207 Embedded, эпизод 1
27:12:2016 09:38 grey_187

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Дэн Харди разбирает грядущий бой Нуньес и Роузи
26:12:2016 02:54 argen2m

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Прямая трансляция UFC 207: Nunes vs. Rousey

30.12.2016 12:56 argen2m

ufc fight night 44 poster31 декабря на ValeTudo.ru прямая онлайн трансляция турнира UFC 207. Начало предварительных поединков в 3:30 (6:00 главный кард) по московскому времени.

Растянувшееся больше чем на год возвращение в строй деклассированной экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Роузи произойдет 31 декабря. Главная звезда смешанных единоборств "домакгрегоровской эпохи" оспорит титул Аманды Нуньес на UFC 207 в Лас-Вегасе.

Феноменальная карьера Роузи (12-1) потерпела крах в ноябре прошлого года. Не знавшая поражений чемпионка с треском проиграла стопроцентному андердогу схватки Холли Холм (видео). Против превосходящей ее во всем претендентки, не сработало дзюдо олимпийского уровня, а хваленый "армянский бокс", поставленный чемпионке одиозным сенсеем Эдмондом Тарвердяном, вызывал недоумение вперемешку с раздражением. Унизительная "порка" завершилась для Ронды во втором раунде пропущенным хайкиком в голову, падением в бессознательном состоянии на пол клетки, слезами и фактически уходом из спорта. Чем занималась все это время бывшая чемпионка, доподлинно неизвестно. По официальным данным, она отрабатывала контракты в Голливуде, и латала "дыры" в своей технике под началом все того же Тарвердяна (видимо белыми нитками).

Прежде чем проиграть, Роузи провела шесть блистательных защит своего титула, в последних боях затрачивая на победу, в среднем, не более минуты.

Нуньес (13-4) примерила пояс в июле. Бразильянка стерла в мелку сахарную пудру Мишу "Капкейк" Тейт, сломав чемпионке нос и волю к победе уже в первом раунде (видео).

Большому спеху Аманды предшествовали досрочные победы над Шаяной Базлер и Сарой МакМанн, а также встреча с Валентиной Шевченко, в котором "Львица" чуть не обломала свои клыки.

Спор о том, кто достоин стать следующим претендентом на титул в легчайшем весе UFC, экс-чемпион Ти-Джей Диллашоу, считающий, что не проиграл Доминику Крузу во время их первой встречи, или Коди Гарбрандта, которого срочно нужно использовать, пока кто-то из топов не записал проспекту первое поражение в карьере, таким образом обесценив его акции, подошел к концу. Претендентом стал последний и подерется с чемпионом в ко-мейн ивенте UFC 207.

Гарбрандт (10-0) в последнем выходе в клетку за 48 секунд нокаутировал японского ветерана Такея Мизугаки (видео), а перед ним разгромил своего главного конкурента, такого же перспективного, и заряженного динамитом панчера, Томаса Алмейду.

В своей недолгой карьере, начатой в 2012-м году, лишь в одном поединке с Генри Брионесом, 25-летний американец довел дело до судейского решения.

Круз (22-1) отобрал пояс у Диллашоу в январе, а через полгода без особых проблем отстоял его в пятираундовой схватке со своим старым конкурентом Юрайа Фэйбером (видео).

Доминик – это уникальный боец с неповторимым стилем передвижения на ногах, доставляющим большие проблемы его оппонентам. Но много лет Круз был вынужден бороться не только с ними, но и с целым букетом травм, регулярно мешавшим его выступлениям.

Файткард турнира :

Amanda Nunes vs. Ronda Rousey
Dominick Cruz vs. Cody Garbrandt
T.J. Dillashaw vs. John Lineker
Tarec Saffiedine vs. Dong Hyun Kim
Ray Borg vs. Louis Smolka

Предварительные поединки:

Johny Hendricks vs. Neil Magny
Marvin Vettori vs. Antonio Carlos Jr.
Mike Pyle vs. Alex Garcia
Tim Means vs. Alex Oliveira
Brandon Thatch vs. Niko Price

Обсудить турнир во время эфира вы можете на нашем форуме, там же вы найдете дополнительную информацию о просмотре поединков. Плеер трансляции появится на этой странице за несколько минут до начала шоу.

 
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