Прямая трансляция UFC 207: Nunes vs. Rousey 31 декабря на ValeTudo.ru прямая онлайн трансляция турнира UFC 207. Начало предварительных поединков в 3:30 (6:00 главный кард) по московскому времени. Растянувшееся больше чем на год возвращение в строй деклассированной экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Роузи произойдет 31 декабря. Главная звезда смешанных единоборств "домакгрегоровской эпохи" оспорит титул Аманды Нуньес на UFC 207 в Лас-Вегасе. Феноменальная карьера Роузи (12-1) потерпела крах в ноябре прошлого года. Не знавшая поражений чемпионка с треском проиграла стопроцентному андердогу схватки Холли Холм (видео). Против превосходящей ее во всем претендентки, не сработало дзюдо олимпийского уровня, а хваленый "армянский бокс", поставленный чемпионке одиозным сенсеем Эдмондом Тарвердяном, вызывал недоумение вперемешку с раздражением. Унизительная "порка" завершилась для Ронды во втором раунде пропущенным хайкиком в голову, падением в бессознательном состоянии на пол клетки, слезами и фактически уходом из спорта. Чем занималась все это время бывшая чемпионка, доподлинно неизвестно. По официальным данным, она отрабатывала контракты в Голливуде, и латала "дыры" в своей технике под началом все того же Тарвердяна (видимо белыми нитками). Прежде чем проиграть, Роузи провела шесть блистательных защит своего титула, в последних боях затрачивая на победу, в среднем, не более минуты. Нуньес (13-4) примерила пояс в июле. Бразильянка стерла в мелку сахарную пудру Мишу "Капкейк" Тейт, сломав чемпионке нос и волю к победе уже в первом раунде (видео).

Большому спеху Аманды предшествовали досрочные победы над Шаяной Базлер и Сарой МакМанн, а также встреча с Валентиной Шевченко, в котором "Львица" чуть не обломала свои клыки. Спор о том, кто достоин стать следующим претендентом на титул в легчайшем весе UFC, экс-чемпион Ти-Джей Диллашоу, считающий, что не проиграл Доминику Крузу во время их первой встречи, или Коди Гарбрандта, которого срочно нужно использовать, пока кто-то из топов не записал проспекту первое поражение в карьере, таким образом обесценив его акции, подошел к концу. Претендентом стал последний и подерется с чемпионом в ко-мейн ивенте UFC 207.

Гарбрандт (10-0) в последнем выходе в клетку за 48 секунд нокаутировал японского ветерана Такея Мизугаки (видео), а перед ним разгромил своего главного конкурента, такого же перспективного, и заряженного динамитом панчера, Томаса Алмейду. В своей недолгой карьере, начатой в 2012-м году, лишь в одном поединке с Генри Брионесом, 25-летний американец довел дело до судейского решения. Круз (22-1) отобрал пояс у Диллашоу в январе, а через полгода без особых проблем отстоял его в пятираундовой схватке со своим старым конкурентом Юрайа Фэйбером (видео). Доминик – это уникальный боец с неповторимым стилем передвижения на ногах, доставляющим большие проблемы его оппонентам. Но много лет Круз был вынужден бороться не только с ними, но и с целым букетом травм, регулярно мешавшим его выступлениям. Файткард турнира : Amanda Nunes vs. Ronda Rousey

Dominick Cruz vs. Cody Garbrandt

T.J. Dillashaw vs. John Lineker

Tarec Saffiedine vs. Dong Hyun Kim

Ray Borg vs. Louis Smolka Предварительные поединки: Johny Hendricks vs. Neil Magny

Marvin Vettori vs. Antonio Carlos Jr.

Mike Pyle vs. Alex Garcia

Tim Means vs. Alex Oliveira

Brandon Thatch vs. Niko Price Обсудить турнир во время эфира вы можете на нашем форуме, там же вы найдете дополнительную информацию о просмотре поединков. Плеер трансляции появится на этой странице за несколько минут до начала шоу.