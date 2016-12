Прямая трансляция RIZIN WGP 2016 - 2nd Round

29 декабря приглашаем присоединиться к просмотру второго дня Гран-при RIZIN в открытом весе. Начало поединков в 9:00 по московскому времени.

Любопытную замену оформил промоушен RIZIN. Вместо получившего травму ветерана ММА Вандерлея Сильвы с Мирко "Кро Копом" подерется боец Bellator, бывший чемпион Strikeforce Мухаммед "Кинг Мо" Лаваль.

Поединок станет еще одним четвертьфиналом Гран-при RIZIN в открытом весе. Матч войдет в кард шоу RIZIN FF 3, которое состоится 29 декабря на Saitama Super Arena в Сайтаме, Япония. Через два дня после этого, 31 декабря в рамках шоу RIZIN FF 4 состоятся полуфиналы и финал Гран-при.

"Кро Коп" (32-11-2, 1NC) провел в этом году всего лишь один бой, в 1/8 финала Гран-при RIZIN задушив ноунейма Хьюн Мэн Мунга (видео боя). После этого Мирко должен был подраться с Вандерлеем Сильвой (счет в серии 1-0 в пользу хорвата, плюс 1 ничья), однако бразилец умудрился получить травму во время прогулки на велосипеде (кажется, Сильву сбили машиной). Мирко, естественно, обвинил оппонента в трусости.

Лаваль (20-5) лишь три дня назад подрался на шоу Bellator 169, унылым решением судей выиграв у японского мешка Сатоши Ишии. Перед этим "Кинг Мо" в мае проиграл Филу Девису на Bellator 154 (видео боя). Что касается RIZIN, то "Мо" уже выиграл Гран-при тяжеловесов японского промоушена в 2015-м, постепенно "отключив" Бретта МакДермота, Теодороса Аукстуолиса и Иржи Прохазку. Шансы выиграть второе Гран-при подряд для Мухаммеда как никогда велики – турнирная сетка полна пробитых ветеранов без "огня" в глазах и фриков. Если Лаваль успеет восстановиться после Ишии, судьба Гран-при предрешена.

Файткард турнира :

Mirko Filipovic vs. Muhammed Lawal

Heath Herring vs. Amir Aliakbari

Tsuyoshi Kosaka vs. Kaido Hoovelson

Szymon Bajor vs. Valentin Moldavsky

Rin Lakai vs. Kanako Murata

Tenshin Nasukawa vs. Nikita Sapun

Kazuyuki Miyata vs. Andy Souwer

Yuki Montoya vs. Allan Nascimento

Tatsumitsu Wada vs. Kai Kara-France

Yusuke Yachi vs. Mario Sismundo

Kanna Asakura vs. Alyssa Garcia

Vadim Nemkov vs. Alison Vicente

Satoru Kitaoka vs. Daron Cruickshank

Обсудить турнир во время эфира вы можете на нашем форуме, там же вы найдете дополнительную информацию о просмотре поединков. Плеер трансляции появится на этой странице за несколько минут до начала шоу.