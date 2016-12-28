Прямая трансляция RIZIN WGP 2016 - 2nd Round







Добротный источник интернет-мемов, любитель наезжать на людей из чужого Твиттера и по совместительству менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выдал очередую порцию перлов:



"Хабиб дерется ради наследия - а не за деньги. Это делает бойцов столь хорошими, когда они дерутся за наследие. Когда ты начинаешь драться за деньги, это может закончится для тебя очень плохо".



"Если он убьет Тони, то все. После этого мы отправимся за головой змеи, за большой коброй, Конором".



Хороший стафф, Али.

Бывшая чемпионка не появляется перед журналистами и оценить ее сегодняшние кондиции можно только по фотосессии для UFC.

























«Посмотрите на реального бойца, вроде Конора МакГрегора. Когда он проиграл Нейт Диасу, то говорил, что готов реваншировать поражение хоть завтра, просил дать ему эту гребаную возможность, как можно скорее».



«Команда пыталась урезонить его, объясняя, что это не самое здравое решение. Но он не хотел ничего слышать, говорил, что подерется с ним в 170 фунтах - в более тяжелой категории. Просто чтобы доказать скептикам, что может это сделать».



«Что настораживает меня в Ронде, она исчезла и обвинила в этом СМИ. Ну, вообще-то СМИ сделали из тебя ту, кем ты являешься. Но она пропала, и это пугает».



«Так же проскользнула фраза: «Это один из моих последних боев». Всякий раз, когда боец намекает на уход, он уже одной ногой на пенсии, или даже обеими».



«Когда бойцы говорят, что они опустошены, то я всегда делаю ставку на их соперников», сказал бывший тяжеловес UFC в своем подкасте.







Конор МакГрегор стал проводником в UFC не только для Артема Лобова, в начале следующего года дебютировать в ММА планирует спарринг-партнер ирландца грэпплер Диллон Денис, и начнет с выступления в организации Cage Fury Fighting Championship, а там, глядишь, и дорастет до высшей лиги:



"С ним (Норткаттом) получился бы легкий бой. Это отличный кандидат, что бы не вспотев дебютировать в UFC. Побить раскрученного парня".



"Честно говоря, я считаю, что мог бы сразу начать с UFC, и выиграл бы там. Я уверен в этом на 100%. Я не глупый человек, и знаю, на что способен. Я тренировался вместе с разными серьезными бойцами и не уступал им".



















"Полный бред! Если Кейна почитали "недостаточно здоровым" для боя, то для этой работы непригоден весь ростер UFC! Я вчера тренировался вместе с ним" , пишет боец.



Сам Веласкес утверждает, что прошел обследование и получил допуск от врача, но в NSAC, по какой-то причине, закрыли на это глаза.







Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.



Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:



"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".







"Аутлоу" , не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:



"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".



"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".







"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".







По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.

Девятый эпизод третьего сезона сериала "Рим", рассказывающий о событиях происходивших с Алистаром Оверимом во время подготовки к бою с Андреем Арловским.





Экс-чемпионка UFC вспоминает события происходящие вокруг последнего выигранного боя.











"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".



Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.







Вопреки опасениям полулегковеса UFC Энтони Петтиса , он не сломал руку в бою с Максом Холлоуэем . Это значит, что ему не потребуется операция, и он сможет вернуться в дело уже в начале следующего года.



Напомним, "Шоутайм" решил завязать с изматывающими сгонками веса и вернуться в родной 155-фунтовый дивизион.