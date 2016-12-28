Прямая трансляция RIZIN WGP 2016 - 2nd Round

«Посмотрите на реального бойца, вроде Конора МакГрегора. Когда он проиграл Нейт Диасу, то говорил, что готов реваншировать поражение хоть завтра, просил дать ему эту гребаную возможность, как можно скорее».
«Команда пыталась урезонить его, объясняя, что это не самое здравое решение. Но он не хотел ничего слышать, говорил, что подерется с ним в 170 фунтах - в более тяжелой категории. Просто чтобы доказать скептикам, что может это сделать».
«Что настораживает меня в Ронде, она исчезла и обвинила в этом СМИ. Ну, вообще-то СМИ сделали из тебя ту, кем ты являешься. Но она пропала, и это пугает».
«Так же проскользнула фраза: «Это один из моих последних боев». Всякий раз, когда боец намекает на уход, он уже одной ногой на пенсии, или даже обеими».
«Когда бойцы говорят, что они опустошены, то я всегда делаю ставку на их соперников», сказал бывший тяжеловес UFC в своем подкасте.
Конор МакГрегор стал проводником в UFC не только для Артема Лобова, в начале следующего года дебютировать в ММА планирует спарринг-партнер ирландца грэпплер Диллон Денис, и начнет с выступления в организации Cage Fury Fighting Championship, а там, глядишь, и дорастет до высшей лиги:
"С ним (Норткаттом) получился бы легкий бой. Это отличный кандидат, что бы не вспотев дебютировать в UFC. Побить раскрученного парня".
"Честно говоря, я считаю, что мог бы сразу начать с UFC, и выиграл бы там. Я уверен в этом на 100%. Я не глупый человек, и знаю, на что способен. Я тренировался вместе с разными серьезными бойцами и не уступал им".
Отменены все традиционные мероприятия с участием хедлайнеров последнего в этом году турнира UFC, обычно включающие открытые тренировки, пресс-конференции и интервью.
Возможно, причиной стало нежелание Роузи тратить свою энергию на что-то кроме поединка, о чем она говорили недавно, или же, если верить Дане Вайту, экс-чемпиона просто не хочет видеть людей, которые ее предали:
"Она обижена. И серьезно, на мой взгляд… Она считает, что СМИ полностью отвернулись от нее после того, как она проиграла. Она ощущает с их стороны враждебность. Журналисты, с которыми она провела три года свой жизни, раздавая интервью, и ни в чем не отказывая, забыли об этом, после поражения".
"Аутлоу", не выступавший 4 года из-за обнаруженного сердечного заболевания, узнает финальный вердикт врачей через месяц:
"Я пройду еще несколько тестов в январе, и, надеюсь, узнаю хорошие новости. Врачи, с которыми я встречусь, уже видели результаты моих тестов перед боем с Мэттом Брауном, но я пока не знаю, обрадуют ли они меня чем-нибудь. Я приму любое решение".
"Я просто пытаюсь с этим примириться. Я получил так много отличных возможностей в UFC. Я сейчас начну работать комментатором по новой сделке, рассчитанной на три года. Мне нравится моя работа аналитика. Сейчас я в Лондоне, собираюсь записывать программу Inside the Octagon для шоу UFC 207. Мы разберем три боя - и мне очень нравится это делать. Я люблю быть одержимым".
"Я сейчас практически не смотрю Bellator, потому что это не то, на что я привык смотреть. Это не значит, что они делают что-то неправильно. Это не значит, что их продукт плох, или я не уважаю Френка (Шемрока), Кена (Шемрока) или Ройса (Грейси). Просто это не моя тема".
По неподтвержденной официально информации, японские промоутеры собираются в следующем году провести Гран-при в легком весе среди женщин. Дата его начала неизвестна, как и лимит. Знакомая по мужским турнирам в тяжелом и открытом весах, соревновательная система, скорее всего, будет сохранена.
"UFC хочет все для нее облегчить. Чтоб она не чувствовала, что она больше не чемпионка. Они хотят, чтоб она не чувствовала себя второй после меня. Они хотят поставить меня ниже, чтоб ее самооценка окончательно не рухнула. Они везде ее пиарят: Ронда,Ронда, Ронда... Но сама она знает, что всего лишь претендент, а я - чемпионка. Никто этого не изменит. Никто не сделает Ронду чемпионкой. Она больше не чемпион".
Ранее UFC освободил "Рауди" от всех обязательств по раскрутке боя, заявив, что до встречи с Нуньес она не будет давать интервью СМИ. Это беспрецедентные меры - очевидно, расшатанная хайкиком Холли Холм психика Роузи все еще весьма неустойчива.
29 декабря приглашаем присоединиться к просмотру второго дня Гран-при RIZIN в открытом весе. Начало поединков в 9:00 по московскому времени.
Любопытную замену оформил промоушен RIZIN. Вместо получившего травму ветерана ММА Вандерлея Сильвы с Мирко "Кро Копом" подерется боец Bellator, бывший чемпион Strikeforce Мухаммед "Кинг Мо" Лаваль.
Поединок станет еще одним четвертьфиналом Гран-при RIZIN в открытом весе. Матч войдет в кард шоу RIZIN FF 3, которое состоится 29 декабря на Saitama Super Arena в Сайтаме, Япония. Через два дня после этого, 31 декабря в рамках шоу RIZIN FF 4 состоятся полуфиналы и финал Гран-при.
"Кро Коп" (32-11-2, 1NC) провел в этом году всего лишь один бой, в 1/8 финала Гран-при RIZIN задушив ноунейма Хьюн Мэн Мунга (видео боя). После этого Мирко должен был подраться с Вандерлеем Сильвой (счет в серии 1-0 в пользу хорвата, плюс 1 ничья), однако бразилец умудрился получить травму во время прогулки на велосипеде (кажется, Сильву сбили машиной). Мирко, естественно, обвинил оппонента в трусости.
Лаваль (20-5) лишь три дня назад подрался на шоу Bellator 169, унылым решением судей выиграв у японского мешка Сатоши Ишии. Перед этим "Кинг Мо" в мае проиграл Филу Девису на Bellator 154 (видео боя). Что касается RIZIN, то "Мо" уже выиграл Гран-при тяжеловесов японского промоушена в 2015-м, постепенно "отключив" Бретта МакДермота, Теодороса Аукстуолиса и Иржи Прохазку. Шансы выиграть второе Гран-при подряд для Мухаммеда как никогда велики – турнирная сетка полна пробитых ветеранов без "огня" в глазах и фриков. Если Лаваль успеет восстановиться после Ишии, судьба Гран-при предрешена.
Файткард турнира :
Mirko Filipovic vs. Muhammed Lawal
Heath Herring vs. Amir Aliakbari
Tsuyoshi Kosaka vs. Kaido Hoovelson
Szymon Bajor vs. Valentin Moldavsky
Rin Lakai vs. Kanako Murata
Tenshin Nasukawa vs. Nikita Sapun
Kazuyuki Miyata vs. Andy Souwer
Yuki Montoya vs. Allan Nascimento
Tatsumitsu Wada vs. Kai Kara-France
Yusuke Yachi vs. Mario Sismundo
Kanna Asakura vs. Alyssa Garcia
Vadim Nemkov vs. Alison Vicente
Satoru Kitaoka vs. Daron Cruickshank
Обсудить турнир во время эфира вы можете на нашем форуме, там же вы найдете дополнительную информацию о просмотре поединков. Плеер трансляции появится на этой странице за несколько минут до начала шоу.